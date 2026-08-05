Poznaliśmy najlepszy thriller Netfliksa z 2026 roku. Jest hitem wszech czasów
Niedawno, dokładnie dwa miesiące temu na Netfliksa wpadł pełen akcji thriller, który z miejsca podbił serca widzów. Właściwie udało mu się tak bardzo trafić w gusta użytkowników, że teraz jest już jednym z największych hitów w historii platformy. "Dam ci lekcję" wdarło się na listę najpopularniejszych seriali nieanglojęzycznych wszech czasów.
"Dam ci lekcję" zgodnie z tytułem jest serialem o zabarwieniu edukacyjnym. Fabuła opowiada o pracownikach Biura Ochrony Edukacji, którzy wkraczają do szkół, gdy nauczyciele, uczniowie bądź rodzice przekroczą granice. I wtedy dają im lekcję. Nieraz muszą działać przez to poza granicami prawa, ale właśnie to czyni ich tak skutecznymi. Dzięki temu też użytkownicy Netfliksa tak ich polubili.
Pełen akcji koreański thriller trafił na Netfliksa dwa miesiące temu, a dokładnie 5 czerwca. Szybko wdarł się do topek najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w różnych krajach na świecie. Również u nas przez jakiś czas gościł w zestawieniu. Od dłuższej chwili już go jednak w nim nie widać. Co innego jeśli spojrzeć na listy największych aktualnie hitów globalnych.
Dam ci lekcję - thriller akcji hitem wszech czasów Netfliksa
Od czasu swojej premiery "Dam ci lekcję" nie schodzi z globalnych tygodniowych topek najpopularniejszych seriali nieanglojęzycznych Netfliksa. Wciąż dzielnie trzyma się w kolejnych edycjach zestawienia. W tym najnowszym, z zeszłego tygodnia zajmuje miejsce ósme. Powoli więc spada z listy, ale serial już zdążył dokonać czegoś wielkiego.
Łącznie przez cały czas dostępności "Dam ci lekcję" użytkownicy Netfliksa oglądali produckję przez jakieś 662 mln godzin, co daje ekwiwalent 62 mln pełnych wyświetleń. To wystarczyło, żeby po dwóch miesiącach od swej premiery produkcja wbiła do topki najpopularniejszych seriali nieanglojęzycznych Netfliksa wszech czasów.
"Dam ci lekcję" jest aktualnie 10 najpopularniejszych serialem w historii Netfliksa. Dzielnie goni znajdujący się przed nim 2. sezon "Lupina", wspierając przy tym trójkę przyjaciół z Korei okupujących podium zestawienia - 3. odsłony "Squid Game".
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.