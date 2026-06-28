Netflix robi słabe seriale? Obejrzyj te k-dramy, zmienisz zdanie

Jak to w każdej streamingowej bibliotece bywa - oferta Netfliksa obejmuje sporo paździerzy. Nie jest jednak wielkim wyzwaniem wyłuskanie wielu naprawdę świetnych tytułów gwarantujących rozrywkę najwyższej jakości. Zwłaszcza, jeśli przeniesiemy naszą uwagę na kategorię „k-dramy”.



Otóż Netflix szczyci się nie tylko największą na polskim rynku, lecz przede wszystkim absolutnie fantastyczną ofertą k-dram - zarówno tych na licencji, jak i własnych, oryginalnych. Zaryzykuję stwierdzenie, że właściwie każda k-drama od Netfliksa to co najmniej dobry serial, a wiele z nich to dzieła wręcz znakomite. Wielka szkoda, że koreańskie produkcje to dla większości polskich odbiorców wciąż coś, czemu nawet nie próbują dać szansy. Już sam fakt bycia koreańską dramą zniechęca - w efekcie przeciętny odbiorca rezygnuje nie mając nawet świadomości, co te produkcje mają do zaoferowania i jak fenomenalnie potrafią być napisane, zagrane i wyreżyserowane.



Być może zajrzy tu ktoś, kto chciałby zacząć swoją przygodę z tymi serialami, ale nie wie, od czego zacząć i obawia się, że się zniechęci. Śpieszę z pomocą. Przedstawiam listę najlepszych k-dram dostępnych na Netfliksie - świetnych seriali, które podbiły mnóstwo serc - moje i większości oglądających. I nie, nie znajdziecie tu „Squid Game”.

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Netflix - najlepsze k-dramy

Spis treści:

Słaby bohater

Cichy, wybitnie inteligentny licealista staje się celem szkolnych bandytów. Choć nie szczyci się fizyczną tężyzną, potrafi wykorzystać spryt i otoczenie, by stawić im czoła. To mroczny, brutalny serial o przemocy i przyjaźni, który trzyma w nieustannym napięciu. Największe wrażenie robią tutaj ekscytujące, dopieszczone i kreatywne sceny walk oraz świetnie napisane relacje między bohaterami.

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Chwała

Kobieta, która w młodości padła ofiarą okrutnego szkolnego prześladowania, po latach wraca, by krok po kroku zemścić się na swoich oprawcach. Chłodny, mroczny thriller z bardzo gęstą atmosferą. Najmocniejsza strona serialu? Misternie zaplanowana intryga i świetna, bezbłędnie zagrana główna bohaterka.

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All of Us Are Dead

W pewnym liceum wybucha epidemia zamieniająca ludzi w zombie, a uczniowie zostają odcięci od świata. To dynamiczny horror z dużą dawką akcji (i ciekawym podejściem do motywu nieumarłych), ale też historia o przyjaźni, poświęceniu i walce o przetrwanie.

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Alchemia dusz

W świecie magii zakazane zaklęcie pozwala duszom zamieniać się ciałami - nie chcę zbyt wiele zdradzać, ale w związku z tym faktem losy młodego maga i legendarnej zabójczyni splotą się w nieoczekiwany sposób. Łapcie efektowne fantasy z romansem i humorem, które zachwyca rozbudowanym światem i bohaterami, którym chce się kibicować.

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Dobra robota

Akcja serialu rozgrywa się głównie na malowniczej wyspie Czedżu, poczynając od 1951 roku. Fabuła śledzi losy dwójki bohaterów na przestrzeni dekad i opowiada o miłości, która potrafi przetrwać pokolenia. Potliwość oczu gwarantowana.

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Dam ci lekcję

Biuro Ochrony Edukacji to specjalna instytucja - powołana, by udzielać prawdziwych lekcji uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy odważą się przekroczyć granice. Działając nieraz poza granicami prawa, wysłany przez Biuro zespół zrobi wszystko, aby przywrócić w szkole porządek. I rozprawić się ze szkolnymi hierarchiami i gnębicielami. Bardzo satysfakcjonujące.

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D.P.

Młody żołnierz trafia do specjalnej jednostki wojskowej, której zadaniem jest odnajdywanie dezerterów. Każda kolejna sprawa pokazuje, że za ucieczkami z armii stoją dramatyczne historie pełne przemocy, upokorzeń i poczucia bezsilności. Ta propozycja to bardzo mocny, realistyczny serial z ciężkim klimatem, który momentami - na szczęście - przełamuje intensywne napięcie humorem i świetnymi dialogami.

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Bloodhounds

Dwóch utalentowanych bokserów wypowiada wojnę bezwzględnym lichwiarzom, którzy zrujnowali życie ich bliskich. Brutalny serial sensacyjny z dużą dawką widowiskowych walk i CUDOWNĄ parą głównych bohaterów - poważnie, to jeden z najfajniejszych serialowych duetów w historii.

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My name

Po śmierci ojca młoda kobieta dołącza do gangu, a później przenika do policji jako tajna agentka, by odnaleźć winnych. Nieprawdopodobnie mroczny, ponury thriller zemsty z mocnymi scenami walki i niewielką liczbą momentów wytchnienia. Bezbłędna, charyzmatyczna główna bohaterka!

Kingdom

To już netfliksowy klasyk. W średniowiecznej Korei następca tronu próbuje odkryć prawdę o tajemniczej epidemii, która zamienia ludzi w zombie. To połączenie horroru, politycznej intrygi i kina historycznego, które wyróżnia się świetnym tempem, imponującymi zdjęciami i oryginalnym, świeżutkim wykorzystaniem motywu żywych trupów.

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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).