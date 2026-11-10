Daniel Radcliffe odcina się serialu Harry Potter. Nie obejrzy go

Serial "Harry Potter" to jedna z najgorętszych premier tego roku, na którą czekają fani popularnej franczyzy. Wiele osób zastanawia się z pewnością, jak wypadną młodzi aktorzy, którzy zagrają dobrze znanych bohaterów. Nie będzie to proste zadanie - widzowie mają już w głowach wyraźny obraz ulubionych postaci i trudno im będzie oprzeć się chęci porównywania nowych i starych odtwórców. Oryginalni aktorzy wcale nie ingerują w pracę swoich następców - Daniel Radcliffe, pierwszy Harry Potter, podkreślił niedawno, że nie zamierza dawać Dominicowi McLaughlinowi żadnych rad. Co więcej, wyszło na jaw, że w zasadzie nie zamierza on nawet oglądać nadchodzącego serialu od HBO.

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Daniel Radcliffe nie będzie oglądał serialu Harry Potter. Twierdzi, że jest za długi

Radcliffe udzielił niedawno wywiadu dla agencji Associated Press, w którym został zapytany o to, czy zamierza oglądać serial "Harry Potter" od HBO. Choć wydawało się, że aktor będzie ciekawy tego, co po latach wzbogaci franczyzę, nie jest on podekscytowany premierą nadchodzącej produkcji:

Szczerze mówiąc, nie wiem. Mam już za sobą mnóstwo "Harry’ego Pottera" - zarówno jako widz, jak i uczestnik. Poza tym w ogóle nie oglądam telewizji. Nie widziałem "Breaking Bad", nie widziałem "Mad Men" - ominęły mnie nawet prawdziwe klasyki. Poza tym osiem godzin to kawał czasu, niezależnie od tego, co się ogląda.

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Dominic McLaughlin i Daniel Radcliffe jako Harry Potter

Podkreślił również, że McLaughlin wcale nie potrzebuje od niego rad na temat roli Harry'ego Pottera. Radcliffe jest świadomy tego, co by się stało, gdyby zaczął mu podpowiadać, co zrobić - aktor stwierdził, że młody aktor mógłby być stale pytany o to, czy zastosował się do rad starszego kolegi i nie chciałby "być dla tego biednego dziecka zmorą podczas wywiadów". Mimo to wyraził chęć spotkania:

Będzie fantastyczny. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się spotkać - bardzo na to liczę.

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Radcliffe już w ubiegłym roku wspomniał, że w ramach wsparcia skontaktował się z McLaughlinem. W liście do młodego aktora życzył mu przede wszystkim dobrej zabawy na planie, a w wywiadzie ciepło wypowiadał się na temat dzieci, które zaczynają swoją przygodę z "Harrym Potterem". Śladami Radcliffe poszli również James i Oliver Phelpsowie, odtwórcy ról Freda i George'a Weasleyów, którzy skontaktowali się listownie z Tristanem i Gabrielem Harlandami, życząc im powodzenia.

Serial "Harry Potter" zadebiutuje na platformie HBO Max z 1. sezonem w Boże Narodzenie, 25 grudnia.

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