Filmowi Fred i George Weasley odezwali się do nowych bliźniaków. Wzruszające

Serial "Harry Potter" zmierza na ekrany, czego widzowie z pewnością nie mogą się już doczekać. Premiera będzie z pewnością wielkim wydarzeniem, które wzbudzi w miłośnikach magicznego świata mnóstwo emocji, jednak w samym środku tej ekscytacji pojawia się pytanie: jak zareagują oni na to, że oryginalni aktorzy zostali zastąpieni przez młodych odtwórców? Trudno będzie uniknąć porównań z gwiazdami kultowych filmów pod względem wyglądu czy umiejętności i na to dziecięcy aktorzy z pewnością są przygotowywani. Wsparcie w tej sytuacji będzie zatem nieocenione.

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Daniel Radcliffe w ubiegłym roku wspomniał, że w ramach wsparcia skontaktował się z Dominicem McLaughlinem, jego następcą w roli Pottera w serialu. W liście do młodego aktora życzył mu przede wszystkim dobrej zabawy na planie, a w wywiadzie ciepło wypowiadał się na temat dzieci, które zaczynają swoją przygodę z "Harrym Potterem". Śladami Radcliffe poszli również James i Oliver Phelpsowie i postanowili oni napisać do bliźniaków, którzy wcielą się w braci Weasley'ów osobiste listy. Oto, co im przekazali.

Fred i George Weasleyowie z filmów napisali listy do bliźniaków z serialu HBO Max. Oto, co im przekazali

James i Oliver Phelpsowie to bliźniacy, którzy we wszystkich 8 filmach o "Harrym Potterze" wcielili się w role Freda i George'a Weasleyów. Niedługo przed premierą serialu, który zadebiutuje w HBO Max już w grudniu, aktorzy ujawnili, że zdecydowali się skontaktować z Tristanem i Gabrielem Harlandami, młodymi odtwórcami ról bliźniaków. Zależało im przede wszystkim na tym, aby podzielić się z nimi swoimi doświadczeniami z planu.

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Wysłaliśmy każdemu z nich osobny list, w którym opisaliśmy niektóre nasze doświadczenia z tamtych lat i życzyliśmy im wszystkiego najlepszego. Była to bardzo, bardzo prywatna wiadomość - chodziło głównie o to, by życzyć im powodzenia w tym, co robią. Wiem, że podobny gest wykonali również niektórzy inni członkowie obsady oryginalnych filmów. Życzymy im wszystkiego najlepszego na tej drodze. My sami mieliśmy ogromne szczęście, że mogliśmy wcielić się w te postacie w tamtym czasie - skomentowali dla serwisu TV Insider.

Rodzina Weasleyów w serialu "Harry Potter" i rodzina Weasleyów w oryginalnych filmach

O tym, kto wcieli się w rodzeństwo w rodzinę Weasleyów, poinformowano w sierpniu ubiegłego roku. Obok Tristana i Gabriela Harlandów w rolach Freda i George'a zagrają również Ruari Spooner jako Percy Weasley i Gracie Cochrane jako Ginny Weasley (w 2. sezonie zastąpi ją Bonnie Hill). Wcześniej ujawniono, że Katherine Parkinson zagra Molly Weasley, z kolei we wrześniu bieżącego roku pojawiła się informacja, że Artura Weasleya zagra Rafe Spall. Niedawno dowiedzieliśmy się natomiast, że w Charliego Weasleya wcieli się Harry Gilby.

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Premierowy sezon serialu "Harry Potter" zadebiutuje na platformie HBO Max w Święta Bożego Narodzenia, 25 grudnia 2026 r.

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