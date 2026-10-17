Harry Potter inspiruje. Najlepsze książki, których nie pisała Rowling
"Harry Potter" doczekał się 7 powieści i nie zapowiada się, aby J.K. Rowling zdecydowała się napisać bezpośrednią kontynuację. Biblioteczka powieści z magicznego uniwersum wciąż się jednak powiększa. Twórcy inspirują się światem stworzonym przez pisarkę, publikując nowe tytuły dla miłośników Hogwartu. Oto najciekawsze powieści o Harrym Potterze.
Choć od premiery "Harry'ego Pottera" minęły wieki, historia o czarodziejach wciąż inspiruje twórców. W grudniu zadebiutuje długo wyczekiwany serial "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", a na półkach wciąż pojawiają się rozmaite książki z magicznego uniwersum. Niektóre są zbiorami zaklęć, inne zawierają przepisy kulinarne, a pozostałe stanowią autorskie historie i rozważania na temat konkretnych bohaterów. Przez lata tego rodzaju publikacji sporo się nagromadziło. Na jakie warto zwrócić uwagę? Wybraliśmy 8 najbardziej interesujących książek.
Harry Potter - książki z uniwersum. Co warto przeczytać? TOP 8
- Harry Potter i przeklęte dziecko
- Malfoy. Historia najmroczniejszej rodziny czarodziejów
- Harry Potter. Magiczny almanach
- Snape. Prawdziwa twarz tajemniczego mistrza eliksirów
- Dumbledore. Życie i kłamstwa najsłynniejszego dyrektora Hogwartu
- Baśnie Barda Beedle'a
- Quidditch przez wieki
- Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. Leksykon
Harry Potter i przeklęte dziecko
- Tytuł książki: Harry Potter i przeklęte dziecko (Harry Potter and the Cursed Child)
- Autor: J.K. Rowling, Jack Thorne, John Tiffany
- Tłumaczenie: Małgorzata Hesko-Kołodzińska, Piotr Budkiewicz
- Wydawnictwo: Media Rodzina
- Liczba stron: 368
- Data wydania: 2016
- Data wydania polskiego: 2016
- Ocena Lubimyczytać: 6,2/10
"Harry Potter i przeklęte dziecko" to oficjalna kontynuacja oryginalnych powieści J.K. Rowling, ale nie jest typową 8. częścią serii. To sztuka teatralna stworzona przez Jacka Thorne'a, która akcja osadzona jest 19 lat po wydarzeniach z "Insygniów Śmierci". W centrum historii ponownie znajduje się Harry Potter, który teraz jest przepracowanym urzędnikiem Ministerstwa Magii, mężem i ojcem trójki dzieci, w tym najmłodszego Albusa. Chłopiec musi zmierzyć się z rodzinnym dziedzictwem i stawić czoła przeszłości.
Malfoy. Historia najmroczniejszej rodziny czarodziejów
- Tytuł książki: Malfoy. Historia najmroczniejszej rodziny czarodziejów (Malfoy: The Fall and the Fate of the Wizarding World's Most Treacherous Family)
- Autor: Irvin Khaytman
- Tłumaczenie: Dawid Wiktorski
- Wydawnictwo: Znak Literanova
- Liczba stron: 352
- Data wydania: 2025
- Data wydania polskiego: 2026
- Ocena Lubimyczytać: 7,7/10
Powieść "Malfoy. Historia najmroczniejszej rodziny czarodziejów" bierze na tapet Dracona Malfoya. Uczeń Slytherinu był największym rywalem Pottera i w filmach co nieco się o nim dowiedzieliśmy, ale tym razem fani tego bohatera mają szansę poznać go jeszcze bliżej. Książka stawia przed czytelnikami pytania o to, czy jego okrucieństwo było wyborem, czy może miał je we krwi; dlaczego milczał, podejmując najważniejsze decyzje w swoim życiu; a także czy był jedynie pionkiem w rękach Voldemorta.
Harry Potter. Magiczny almanach
- Tytuł książki: Harry Potter. Magiczny almanach
- Autor: J.K. Rowling
- Wydawnictwo: Media Rodzina
- Liczba stron: 208
- Data wydania: 2023
- Data wydania polskiego: 2023
- Ocena Lubimyczytać: 8,3/10
Magiczny ilustrowany przewodnik po uniwersum "Harry'ego Pottera" to coś, co wielu fanów z pewnością chciałoby mieć na półce. Książka autorstwa J.K. Rowling pozwala na usystematyzowanie wiedzy z 7 oficjalnych tomów o Potterze, dzięki informacjom na temat bohaterów, Hogwartu, zaklęć, magicznych przedmiotów, roślin czy stworzeń.
Snape. Prawdziwa twarz tajemniczego mistrza eliksirów
- Tytuł książki: Snape. Prawdziwa twarz tajemniczego mistrza eliksirów (Snape A Definitive Reading)
- Autor: Lorrie Kim
- Tłumaczenie: Maria Kabat
- Wydawnictwo: Znak Literanova
- Liczba stron: 528
- Data wydania: 2016
- Data wydania polskiego: 2025
- Ocena Lubimyczytać: 6,8/10
Czytelnicy, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat Severusa Snape'a, powinni sięgnąć po tę pozycję. Książka "Snape. Prawdziwa twarz tajemniczego mistrza eliksirów" koncentruje się na jednej z najbardziej znienawidzonych, ale i tajemniczych i niezrozumiałych postaci w uniwersum Pottera. Ta pozycja spróbuje odpowiedzieć na pytania: co kryło się za obsesją Snape'a na punkcie Lily; jak to możliwe, że znał zaklęcia, których nie uczono w Hogwarcie; a także czy Snape kiedykolwiek przestał być śmierciożercą.
Dumbledore. Życie i kłamstwa najsłynniejszego dyrektora Hogwartu
- Tytuł książki: Dumbledore. Życie i kłamstwa najsłynniejszego dyrektora Hogwartu (Dumbledore: The Life and Lies of Hogwart’s Renowned Headmaster)
- Autor: Irvin Khaytman
- Tłumaczenie: Maria Kabat
- Wydawnictwo: Znak Literanova
- Liczba stron: 352
- Data wydania: 2025
- Data wydania polskiego: 2025
- Ocena Lubimyczytać: 7/10
Khaytman napisał nie tylko o Malfoyu i Snape'ie, ale również o Albusie Dumbledorze. W książce "Dumbledore. Życie i kłamstwa najsłynniejszego dyrektora Hogwartu" analizuje on jedną z najważniejszych postaci w Hogwarcie, czyli dyrektora szkoły. Czy Dumbledore faktycznie był przyjacielem Harry’ego, czy może jednak ukrywał wobec niego mroczne intencje? Jak daleko posunął się w swoich manipulacjach? Na te i inne pytania postara się odpowiedzieć wspomniana pozycja.
Baśnie Barda Beedle'a
- Tytuł książki: Baśnie Barda Beedle'a (The Tales of Beedle the Bard)
- Autor: J.K. Rowling
- Tłumaczenie: Andrzej Polkowski
- Wydawnictwo: Media Rodzina
- Liczba stron: 144
- Data wydania: 2008
- Data wydania polskiego: 2008
- Ocena Lubimyczytać: 7,4/10
"Baśnie Barda Beedle'a" odgrywają w "Harrym Potterze" ważną rolę. To właśnie tę wyjątkową książkę Hermiona otrzymała w spadku po Dumbledorze. Książka stanowi zbiór poruszających opowieści, które czasem wzruszają, często bawią, a niekiedy nawet przerażają i wywołują dreszcz lęku przed śmiercią. Z run antycznych przetłumaczyła je Hermiona, a swoim komentarzem opatrzył je nie kto inny, jak Dumbledore.
Quidditch przez wieki
- Tytuł książki: Quidditch przez wieki (Quidditch Through The Ages)
- Autor: J.K. Rowling
- Tłumaczenie: Andrzej Polkowski
- Wydawnictwo: Media Rodzina
- Liczba stron: 144
- Data wydania: 2000
- Data wydania polskiego: 2002
- Ocena Lubimyczytać: 7/10
Fani quidditcha również nie zostaną z niczym. Książka "Quidditch przez wieki" odsłania sekrety najpopularniejszego sportu w świecie czarodziejów. W środku znajdują się piękne ilustracje piłek do quidditcha, zapiski czarownic i czarodziejów, artefakty, fragmenty manuskryptów, wizerunki światowej sławy graczy i mnóstwo ciekawostek na temat magicznego sportu.
Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. Leksykon
- Tytuł książki: Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. Leksykon (Fantastic Beasts and Where to Find Them)
- Autor: J.K. Rowling
- Tłumaczenie: Andrzej Polkowski
- Wydawnictwo: Media Rodzina
- Liczba stron: 138
- Data wydania: 2001
- Data wydania polskiego: 2002
- Ocena Lubimyczytać: 7/10
Leksykon "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" autorstwa Newta Skamandera z ilustracjami Olivii Lomenech Gill przybliża czytelnikom barwny świat magicznych stworzeń. Hipogryf, bazyliszek, rogogon węgierski to tylko kilka gatunków, które znają widzowie, a przecież wyjątkowych stworzeń jest dużo, dużo więcej. Pokazuje je właśnie wspomniana pozycja.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.