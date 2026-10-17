Harry Potter inspiruje. Najlepsze książki, których nie pisała Rowling

Choć od premiery "Harry'ego Pottera" minęły wieki, historia o czarodziejach wciąż inspiruje twórców. W grudniu zadebiutuje długo wyczekiwany serial "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", a na półkach wciąż pojawiają się rozmaite książki z magicznego uniwersum. Niektóre są zbiorami zaklęć, inne zawierają przepisy kulinarne, a pozostałe stanowią autorskie historie i rozważania na temat konkretnych bohaterów. Przez lata tego rodzaju publikacji sporo się nagromadziło. Na jakie warto zwrócić uwagę? Wybraliśmy 8 najbardziej interesujących książek.

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Harry Potter - książki z uniwersum. Co warto przeczytać? TOP 8

Harry Potter i przeklęte dziecko

Tytuł książki: Harry Potter i przeklęte dziecko (Harry Potter and the Cursed Child)

Harry Potter i przeklęte dziecko (Harry Potter and the Cursed Child) Autor: J.K. Rowling, Jack Thorne, John Tiffany

J.K. Rowling, Jack Thorne, John Tiffany Tłumaczenie: Małgorzata Hesko-Kołodzińska, Piotr Budkiewicz

Małgorzata Hesko-Kołodzińska, Piotr Budkiewicz Wydawnictwo: Media Rodzina

Media Rodzina Liczba stron: 368

368 Data wydania: 2016

2016 Data wydania polskiego: 2016

2016 Ocena Lubimyczytać: 6,2/10

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"Harry Potter i przeklęte dziecko" to oficjalna kontynuacja oryginalnych powieści J.K. Rowling, ale nie jest typową 8. częścią serii. To sztuka teatralna stworzona przez Jacka Thorne'a, która akcja osadzona jest 19 lat po wydarzeniach z "Insygniów Śmierci". W centrum historii ponownie znajduje się Harry Potter, który teraz jest przepracowanym urzędnikiem Ministerstwa Magii, mężem i ojcem trójki dzieci, w tym najmłodszego Albusa. Chłopiec musi zmierzyć się z rodzinnym dziedzictwem i stawić czoła przeszłości.

Malfoy. Historia najmroczniejszej rodziny czarodziejów

Tytuł książki: Malfoy. Historia najmroczniejszej rodziny czarodziejów (Malfoy: The Fall and the Fate of the Wizarding World's Most Treacherous Family)

Malfoy. Historia najmroczniejszej rodziny czarodziejów (Malfoy: The Fall and the Fate of the Wizarding World's Most Treacherous Family) Autor: Irvin Khaytman

Irvin Khaytman Tłumaczenie: Dawid Wiktorski

Dawid Wiktorski Wydawnictwo: Znak Literanova

Znak Literanova Liczba stron: 352

352 Data wydania: 2025

2025 Data wydania polskiego: 2026

2026 Ocena Lubimyczytać: 7,7/10

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Powieść "Malfoy. Historia najmroczniejszej rodziny czarodziejów" bierze na tapet Dracona Malfoya. Uczeń Slytherinu był największym rywalem Pottera i w filmach co nieco się o nim dowiedzieliśmy, ale tym razem fani tego bohatera mają szansę poznać go jeszcze bliżej. Książka stawia przed czytelnikami pytania o to, czy jego okrucieństwo było wyborem, czy może miał je we krwi; dlaczego milczał, podejmując najważniejsze decyzje w swoim życiu; a także czy był jedynie pionkiem w rękach Voldemorta.

Harry Potter. Magiczny almanach

Tytuł książki: Harry Potter. Magiczny almanach

Harry Potter. Magiczny almanach Autor: J.K. Rowling

J.K. Rowling Wydawnictwo: Media Rodzina

Media Rodzina Liczba stron: 208

208 Data wydania: 2023

2023 Data wydania polskiego: 2023

2023 Ocena Lubimyczytać: 8,3/10

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Magiczny ilustrowany przewodnik po uniwersum "Harry'ego Pottera" to coś, co wielu fanów z pewnością chciałoby mieć na półce. Książka autorstwa J.K. Rowling pozwala na usystematyzowanie wiedzy z 7 oficjalnych tomów o Potterze, dzięki informacjom na temat bohaterów, Hogwartu, zaklęć, magicznych przedmiotów, roślin czy stworzeń.

Snape. Prawdziwa twarz tajemniczego mistrza eliksirów

Tytuł książki: Snape. Prawdziwa twarz tajemniczego mistrza eliksirów (Snape A Definitive Reading)

Snape. Prawdziwa twarz tajemniczego mistrza eliksirów (Snape A Definitive Reading) Autor: Lorrie Kim

Lorrie Kim Tłumaczenie: Maria Kabat

Maria Kabat Wydawnictwo: Znak Literanova

Znak Literanova Liczba stron: 528

528 Data wydania: 2016

2016 Data wydania polskiego: 2025

2025 Ocena Lubimyczytać: 6,8/10

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Czytelnicy, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat Severusa Snape'a, powinni sięgnąć po tę pozycję. Książka "Snape. Prawdziwa twarz tajemniczego mistrza eliksirów" koncentruje się na jednej z najbardziej znienawidzonych, ale i tajemniczych i niezrozumiałych postaci w uniwersum Pottera. Ta pozycja spróbuje odpowiedzieć na pytania: co kryło się za obsesją Snape'a na punkcie Lily; jak to możliwe, że znał zaklęcia, których nie uczono w Hogwarcie; a także czy Snape kiedykolwiek przestał być śmierciożercą.

Dumbledore. Życie i kłamstwa najsłynniejszego dyrektora Hogwartu

Tytuł książki: Dumbledore. Życie i kłamstwa najsłynniejszego dyrektora Hogwartu (Dumbledore: The Life and Lies of Hogwart’s Renowned Headmaster)

Dumbledore. Życie i kłamstwa najsłynniejszego dyrektora Hogwartu (Dumbledore: The Life and Lies of Hogwart’s Renowned Headmaster) Autor: Irvin Khaytman

Irvin Khaytman Tłumaczenie: Maria Kabat

Maria Kabat Wydawnictwo: Znak Literanova

Znak Literanova Liczba stron: 352

352 Data wydania: 2025

2025 Data wydania polskiego: 2025

2025 Ocena Lubimyczytać: 7/10

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Khaytman napisał nie tylko o Malfoyu i Snape'ie, ale również o Albusie Dumbledorze. W książce "Dumbledore. Życie i kłamstwa najsłynniejszego dyrektora Hogwartu" analizuje on jedną z najważniejszych postaci w Hogwarcie, czyli dyrektora szkoły. Czy Dumbledore faktycznie był przyjacielem Harry’ego, czy może jednak ukrywał wobec niego mroczne intencje? Jak daleko posunął się w swoich manipulacjach? Na te i inne pytania postara się odpowiedzieć wspomniana pozycja.

Baśnie Barda Beedle'a

Tytuł książki: Baśnie Barda Beedle'a (The Tales of Beedle the Bard)

Baśnie Barda Beedle'a (The Tales of Beedle the Bard) Autor: J.K. Rowling

J.K. Rowling Tłumaczenie: Andrzej Polkowski

Andrzej Polkowski Wydawnictwo: Media Rodzina

Media Rodzina Liczba stron: 144

144 Data wydania: 2008

2008 Data wydania polskiego: 2008

2008 Ocena Lubimyczytać: 7,4/10

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"Baśnie Barda Beedle'a" odgrywają w "Harrym Potterze" ważną rolę. To właśnie tę wyjątkową książkę Hermiona otrzymała w spadku po Dumbledorze. Książka stanowi zbiór poruszających opowieści, które czasem wzruszają, często bawią, a niekiedy nawet przerażają i wywołują dreszcz lęku przed śmiercią. Z run antycznych przetłumaczyła je Hermiona, a swoim komentarzem opatrzył je nie kto inny, jak Dumbledore.

Quidditch przez wieki

Tytuł książki: Quidditch przez wieki (Quidditch Through The Ages)

Quidditch przez wieki (Quidditch Through The Ages) Autor: J.K. Rowling

J.K. Rowling Tłumaczenie: Andrzej Polkowski

Andrzej Polkowski Wydawnictwo: Media Rodzina

Media Rodzina Liczba stron: 144

144 Data wydania: 2000

2000 Data wydania polskiego: 2002

2002 Ocena Lubimyczytać: 7/10

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Fani quidditcha również nie zostaną z niczym. Książka "Quidditch przez wieki" odsłania sekrety najpopularniejszego sportu w świecie czarodziejów. W środku znajdują się piękne ilustracje piłek do quidditcha, zapiski czarownic i czarodziejów, artefakty, fragmenty manuskryptów, wizerunki światowej sławy graczy i mnóstwo ciekawostek na temat magicznego sportu.

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. Leksykon

Tytuł książki: Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. Leksykon (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. Leksykon (Fantastic Beasts and Where to Find Them) Autor: J.K. Rowling

J.K. Rowling Tłumaczenie: Andrzej Polkowski

Andrzej Polkowski Wydawnictwo: Media Rodzina

Media Rodzina Liczba stron: 138

138 Data wydania: 2001

2001 Data wydania polskiego: 2002

2002 Ocena Lubimyczytać: 7/10

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Leksykon "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" autorstwa Newta Skamandera z ilustracjami Olivii Lomenech Gill przybliża czytelnikom barwny świat magicznych stworzeń. Hipogryf, bazyliszek, rogogon węgierski to tylko kilka gatunków, które znają widzowie, a przecież wyjątkowych stworzeń jest dużo, dużo więcej. Pokazuje je właśnie wspomniana pozycja.

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