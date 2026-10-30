Do obsady Harry'ego Pottera dołączają nowi aktorzy. Zagrają ikonicznych bohaterów
"Harry Potter i Kamień Filozoficzny" coraz bliżej. HBO podało właśnie nazwiska pięciu nowych osób, które trafiły do obsady nadchodzącego serialu. W kogo się wcielają? Granych przez nich bohaterów kojarzy każdy, kto kiedykolwiek czytał książki o przygodach młodego czarodzieja.
"Harry Potter i Kamień Filozoficzny" to serialowa adaptacja popularnej serii literackiej. Książki J.K. Rowling zostały już przeniesione na wielki ekran, a teraz zmierzają na telewizory. 1. sezon hitowego serialu zadebiutuje na HBO Max jeszcze w tym roku. Z tego właśnie względu nie ma już przed nami wielu tajemnic.
Akcja promocyjna wokół "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego" ruszyła już jakiś czas temu. W końcu fani tytułowego czarodzieja są spragnieni każdej informacji na temat nadchodzącego serialu. Dlatego HBO regularnie odsłania przed nami kolejne karty. Ba! Wiemy nawet co niego o kontynuacji. Bo przecież od dawna wiadomo, że na jednym sezonie się nie skończy. Na pewno dostaniemy też "Harry'ego Pottera i Komnatę Tajemnic", w którego obsadzie znalazł się znany z "Gry o tron" Kit Harington.
Harry Potter - nowe nazwiska w obsadzie serialu HBO
"Harry Potter i Komnata Tajemnic" to jednak daleka przyszłość. I choć jego obsadę w dużej mierze już poznaliśmy, HBO wciąż nie podało nazwisk wszystkich aktorów, którzy wystąpią w "Harrym Potterze i Kamieniu Filozoficznym". Wciąż to zmienia. Dlatego właśnie ujawniło pięć osób należących do obsady zbliżającego się 1. sezonu adaptacji książek J.K. Rowling.
Dowiedzieliśmy się, kto wcieli się w duchów Hogwartu, zagra Grubą Damę i podłoży głos Tiarze Przydziału. Będą to Leo Bill (Prawie Bezgłowy Nick), Andrew Brooke (Krwawy Baron), Laura Smyth (Gruba Dama), Daniel Fearn (Gruby Mnich) i David Threlfall (głos Tiary Przydziału).
Wymienieni wyżej aktorzy dołączają do ujawnionej już wcześniej części obsady. Jak już wiadomo, prócz nich w serialu występują jeszcze: Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, Alastair Stout jako Ron Weasley, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerwa McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Lox Pratt jako Draco Malfoy, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Elijah Oshin jako Dean Thomas, Tristan Harland jako Fred Weasley, Gabriel Harland jako George Weasley, Ruari Spooner jako Percy Weasley, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Finn Stephens jako Vincent Crabbe, William Nash jako Gregory Goyle, Warwick Davis jako Filius Flitwick, Sirine Saba jako Pomona Sprout, Daniel Rigby jako Vernon Dursley, Bel Powley jako Petunia Dursley, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Johnny Flynn jako Lucjusz Malfoy, Bertie Carvel jako Korneliusz Knot, Luke Thallon jako Kwiryniusz Quirrell, Katherine Parkinson jako Molly Weasley, Amos Kitson jako Dudley Dursley, Gracie Cochrane jako Ginny Weasley, Richard Durden jako Cuthbert Binns, Louise Brealey jako Rolanda Hooch, Bríd Brennan jako Poppy Pomfrey, Leigh Gill jako Gryfek, Anton Lesser jako Garrick Ollivander, Harry Gilby jako Charlie Weasley, Jasper Talbot jako James Potter i Hannah Chinn jako Lily Potter.
"Harry Potter i Kamień Filozoficzny" zadebiutuje w Polsce 25 grudnia 2026 roku na HBO Max.
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