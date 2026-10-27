Lily i James Potterowie wybrani. Oni zagrają w serialu HBO

Serial "Harry Potter" zbliża się wielkimi krokami. Już w grudniu zadzieje się magia i zobaczymy, jak wygląda serialowy "Kamień Filozoficzny". Wiadomo już od dawna, że w Harry'ego Pottera, Hermionę Granger i Rona Weasleya wcielą się kolejno Dominic McLaughlin, Arabella Stanton i Alastair Stout. Kolejnych odtwórców HBO ogłaszał partiami i do dziś poznaliśmy już sporo nazwisk, które pojawią się w napisach końcowych. Teraz dołączyły do nich kolejne. Kto zagra Lily i Jamesa Potterów oraz Charliego Weasleya?

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Lily i James Potterowie oraz Charlie Weasley wybrani. Kto zagra bohaterów w serialu Harry Potter?

HBO ujawniło w mediach społecznościowych, kto wcieli się w rodziców Harry'ego. Lily Potter zagra Hannah Chinn, a Jamesa Pottera - Jasper Talbot.

W połowie sierpnia poznaliśmy skład rodziny Weasleyów. Obok Stouta w roli Rona pojawią się: Tristan Harland jako Fred Weasley, Gabriel Harland jako George Weasley, Ruari Spooner jako Percy Weasley i Gracie Cochrane jako Ginny Weasley (przy czym w 2. sezonie zastąpi ją Bonnie Hill). Pojawiła się wówczas informacja, że odtwórca roli Charliego zostanie ujawniony później. Dziś wiadomo już, że w Charliego Weasleya wcieli się Harry Gilby.

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Lily i James Potterowie z pewnością pojawią się już w 1. sezonie serialu "Harry Potter". Pojawia się jednak pytanie, kiedy twórcy pokażą Charliego Weasleya i czy nie pospieszyli się zbytnio z ogłaszaniem tego bohatera. Przypomnijmy, że Charlie pojawia się osobiście dopiero w 4. części serii, czyli "Harry Potter i Czara Ognia" przy okazji pierwszego zadania w Turnieju Trójmagicznym, które związane jest ze smokami. W 1. części jest on jedynie wspominany jako ten, który pomaga w sprawie Norberta, smoka Hagrida.

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Ogłoszenie Charliego w tym momencie może oznaczać, że twórcy serialu będą chcieli zaznaczyć jego obecność w produkcji HBO bardziej niż J.K. Rowling zrobiła to w książkach. Jak będzie naprawdę? Przekonamy się już 25 grudnia, bo to właśnie wtedy 1. sezon serialu zadebiutuje w serwisie HBO Max.

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