Minęło osiem lat, od kiedy Netflix anulował jeden ze swoich najfajniejszych seriali - „Daredevila”, czyli wyjątkowo świeże spojrzenie na jednego z herosów Marvela, odgradzające się poniekąd od kolorowej, bardziej familijnej formuły kinowych hitów z uniwersów. Fani nie mogli tego przeżyć: „Daredevil” (oraz kilka innych powiązanych z nim seriali o Defendersach spod szyldu streamingowego giganta) był produkcją na naprawdę wysokim poziomie, gwarantującą wysoki poziom rozrywki, a przy okazji nieco poważniejszy ton. Nic dziwnego, że po latach Disney postanowił wrócić do postaci z tamtych produkcji, zaangażować tę samą obsadę i odtworzyć atmosferę. Drugie podejście zaliczyło kilka potknięć, ale ostatecznie dało fanom solidną, satysfakcjonującą produkcję.



Niestety, teraz przyjdzie nam pożegnać portretowanego przez Charliego Coxa mściciela po raz kolejny.

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Daredevil: Odrodzenie - nie będzie 4. sezonu. To koniec serialu

Żegnamy Daredevila po raz drugi. To koniec serialu Marvela„Variety” potwierdza: „Daredevil: Odrodzenie” skończy się na 3. sezonie, który trafi do Disney+ w 2027 r. Zdjęcia do finałowych epizodów sfinalizowano już kilka miesięcy temu. Kontrakt Marvela z showrunnerem, Dario Scardapanem, wygasł i nie został przedłużony. Co ciekawe, stało się to jeszcze na etapie postprodukcji, zatem końcowe prace nad 3. serią poprowadzi ktoś inny. Studio nie skomentowało tej sytuacji.



Na Netfliksie „Daredevil” był emitowany w latach 2015-2018 i zapoczątkował na platformie mikrouniwersum „ulicznego” Marvela. Serial doczekał się spin-offów: „Jessiki Jones”, „Luke’a Cage’a” i „Iron Fista”, a całość zwieńczył crossover „The Defenders”. Disney+ wskrzesił serię jako „Daredevil: Odrodzenie” w 2025 roku i przywrócił kilku głównych członków obsady, w tym Vincenta D’Onofrio jako Wilsona Fiska, Deborah Ann Woll jako Karen Page, Eldena Hensona jako Foggy’ego Nelsona oraz Wilsona Bethela jako Bullseye’a.

W 2. sezonie „Born Again” zaczęto ponownie łączyć obsadę netfliksowych Defendersów. Do serialu powróciła Krysten Ritter, która wróciła do roli superpotężnej prywatnej detektyw, Jessiki Jones, tym razem w roli drugoplanowej. Mike Colter pojawił się natomiast gościnnie w finale jako jej ukochany Luke Cage. W trakcie produkcji 3. sezonu wyciekły również zdjęcia paparazzi, na których widać Finna Jonesa ponownie wcielającego się w Danny’ego Randa, znanego jako Iron Fist, własnie u boku Ritter i Coltera. Wszystko wskazuje na to, że bohaterowie ponownie połączą siły, aby pokonać Kingpina, który został już pozbawiony stanowiska burmistrza Nowego Jorku.



Tymczasem Daredevil trafił do więzienia, a jego prawdziwa tożsamość została ujawniona po wydarzeniach z finału 2. sezonu.

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