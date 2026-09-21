Polski kryminał pobił Yellowstone. Widzowie oglądają go na potęgę

Widzowie nie mogą narzekać na nowości w serwisie SkyShowtime. Ostatnio pojawia się całkiem sporo różnorodnych produkcji, zarówno tych polskich, jak i zagranicznych. Są to przede wszystkim kontynuacje uwielbianych seriali, które zainteresowały subskrybentów serwisu. Wygląda jednak na to, że większość popularnych tytułów nie budzi w nich takiej ekscytacji, jak polski kryminał, który jakiś czas temu pojawił się w SkyShowtime. Mowa oczywiście o "Pionku", adaptacji etnokryminału Małgorzaty i Michała Kuźmińskich.

REKLAMA

Pionek zdeklasował konkurencję. Polski kryminał zdeklasował serial akcji Taylora Sheridana

"Pionek" to druga po "Ślebodzie" odsłona serialu od SkyShowtime. Tym razem produkcja przenosi widzów na Śląsk, gdzie dochodzi do brutalnych morderstw młodych kobiet. Śledztwo prowadzi komisarz Dagmara Kocur (Weronika Książkiewicz), która orientuje się, że sposób, w jaki pierwsza ofiara została pozbawiona życia, przypomina zbrodnie Normana Pionka, czyli Wampira z Szombierek. Nad sprawą pochylają się również Anka Serafin (Maria Dębska) oraz Bastian Strzygoń (Maciej Musiał).

To właśnie nasz polski kryminał zdeklasował mocną konkurencję. "Pionek" znajduje się obecnie na 1. miejscu wśród najchętniej oglądanych tytułów, co oznacza, że udało mu się wyprzedzić produkcję akcji Taylora Sheridana, "Special Ops: Lioness". Najnowsza odsłona szpiegowskiego thrillera akcji o tajnym programie CIA, w którym wyszkolone agentki infiltrują środowiska powiązane z terroryzmem, doczekała się dziś finałowego odcinka.

Podium zamyka świetna produkcja "Strefa gangsterów", która również na ten moment przegrywa z "Pionkiem". Serial stworzony przez Ronana Bennetta koncentruje się na dwóch skłóconych londyńskich rodzinach - Harriganach i Stevensonach - które stają do walki na śmierć i życie. W centrum fabuły znajduje się Harry Da Souza, zaprawiony w ulicznych bojach zbir, w którego wcielił się Tom Hardy.

Układ sił wciąż może się zmienić. Mimo że na razie to "Pionek" króluje w SkyShowtime, to finałowy odcinek 3. sezonu "Special Ops: Lioness" oraz premierowy epizod 2. sezonu "Strefy gangsterów" mogą namieszać w zestawieniu najchętniej oglądanych produkcji. Czas pokaże.

Obserwuj nas w Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Ładowanie...