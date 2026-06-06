Serialowy Hopper wyjaśnił zagadkę finału Stranger Things. Będzie burza

„Stranger Things” zakończyło się spektakularnie. Nie chodzi mi jednak o sam epilog serialu, ten był poprawny. Wyjątkowa była jednak reakcja publiczności. Dla części widzów finał był na tyle niesatysfakcjonujący, że doszło do czegoś, co można nazwać zbiorową halucynacją. Albo przynajmniej zbiorową nadzieją.



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Pojawiły się bowiem teorie dotyczące tego, że powstanie jeszcze jeden odcinek. Że to, co odbiorcy widzieli w finale, to tak naprawdę zmyłka, a prawdziwe zakończenie ujawni prawdę. Nie chodziło jednak wyłącznie o kwestie scenariuszowe, a o ulotną nadzieję, że każdy widz otrzyma zakończenie, które będzie osobiście satysfakcjonujące.



Nic z tego oczywiście się nie wydarzyło. Jednym z powodów, dla których fani nie mogli zaakceptować finału był fakt, że twórcy zdecydowali się zakończenie pozostawić otwarte. W jednej z finałowych scen Mike tłumaczy, co mogło stać się z Jedenastką. Mówi to w finale prowadzonej przez siebie kampanii D&D, ale oczywiste jest, iż to opowieść o naszych bohaterach.

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David Harbour komentuje finał Stranger Things

Aktor został złapany na gali rozdania nagród Gotham TV Awards, gdzie odbierał nagrodę za rolę w serialu „Chętnie na seks”. Aktor miał odpowiedzieć:

Czy myślę, że Jedenastka żyje? Myślę, że ona nie żyje. Przepraszam, wiem – powiedział.

Ta pesymistyczna wersja zakończenia serialu nie jest wcale odosobniona wśród obsady. W podobnym tonie wypowiadała się Sadie Sink, która wcielała się w Max. Tłumaczyła ona, że historia Mike’a to tak naprawdę coś w rodzaju pożegnania z dzieciństwem. Coś w rodzaju legendy.



Oczywiście to zakończenie zostało pomyślane tak, aby rodziły się takie pytania, aby każdy mógł obrać swoją wersję wydarzeń. Osobiście wolę raczej dobre zakończenia, więc nie zgadzam się ani z Harbourem, ani z Sink.

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Konrad Chwast 06.06.2026 13:34

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