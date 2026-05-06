McDonald's oszalał na punkcie Stranger Things. Nowe zestawy już są

"Stranger Things: Opowieści z '85" to animowany spin-off jednego z najpopularniejszych seriali w historii Netfliksa, który nie tak dawno dobiegł końca. Przez wiele lat użytkownicy platformy uważnie śledzili losy dzieciaków z Hawkins, a w nowej produkcji mogą sprawdzić, co porabiali między wydarzeniami przedstawionymi w 2. i 3. sezonie. Opowieść utrzymana jest w charakterytycznej estetyce lat 80., która stała się punktem wyjścia do oprawy nowej kolekcji w McDonald's.



Innymi słowy: retroklimat znany ze "Stranger Things: Opowieści z '85" opanowuje Maka. Wszystko przez to, że do popularnych zestawów są teraz dokładane figurki z bohaterami animowanego serialu Netfliksa. Przedstawiają tak znane i lubiane postacie jak Will, Eleven, Mike, Dustin, Max, Lucas czy Nikki. Jest ich jednak znacznie więcej, bo aż 12. Nie wszystkie są jednak od razu dostępne. Będą pojawiać się w restauracjach etapami.

Od dzisiaj, 6 maja, figurki ze świata "Stranger Things: Opowieści z '85" można zdobyć w McDonald's w Happy Mealach. To jednak nie wszystkie niespodzianki, jakie sieć restauracji przygotowała dla fanów serialu Netfliksa. Kolekcję uzupełnia bowiem książeczka z grami, która pozwala jeszcze głębiej wejść do świata zagadek i wyzwań rodem z Hawkins. A jakby wciąż było im wam mało, to na opakowaniach zestawu znajdziecie kod QR dostęp do minigry ze świata produkcji.

W Hawkins nic nie jest oczywiste. To świat pełen emocjonujących przygód i młodzieńczych przyjaźni, które zainspirowały nas do tej wyjątkowej współpracy. Cieszymy się, że w trakcie wizyty w restauracjach McDonald’s wszyscy fani Odwróconego Świata będą mogli doświadczyć klimatu lat 80. i ponownie spotkać ulubionych bohaterów - mówi Piotr Trzciałkowski, Brand Manager McDonald’s Polska.

Happy Meal z figurką można dostać w restauracjach McDonald's w standardowej cenie 20 zł. Jeśli chcecie zebrać całą kolekcję nie zwlekajcie z wybraniem się do Maka, bo nie wiadomo do kiedy oferta inspirowana "Stranger Things: Opowieści z '85" będzie dostępna.



Warto też nadmienić, że zestawy Happy Meal z figurkami "Stranger Things: Opowieści z '85" są co prawda już do zdobycia w McDonald's, ale ich dostępność może się różnić w zależności od restauracji.

Rafał Christ 06.05.2026 14:59

