Podsiadło i Sochacka nagrali minialbum. Pierwsze single są już dostępne

ZORZA to zjawisko unikalne, tak samo, jak ten wyjątkowy duet. ZORZA była też pretekstem do tego, abyśmy mogli ten duet usłyszeć na jednej płycie. "tylko haj." to wspólny mini album Kaśki Sochackiej i Dawida Podsiadło, powstały z potrzeby opowiedzenia historii o relacjach - prawdziwych, skomplikowanych i pięknych

- czytamy na oficjalnej stronie sklepu.