Przemeblowanie w DC. Filmy mają się skupić na tych postaciach

Wydawało się, że przekazanie władzy w DC Studios odbędzie się w okolicznościach pokojowych, ale biorąc pod uwagę odsuwanie Jamesa Gunna od kontroli nad ostateczną wersją "Man of Tomorrow", tylko ktoś naiwny uwierzy, że w tym kotle się nie gotuje. Coraz więcej wskazuje na to, że nowe władze studia na czele z Jeremym Latchamem nie będą kontynuatorami pracy Gunna, a "uporządkują" uniwersum według własnych koncepcji.

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Kto jest bezpieczny w DCU? Te postacie mają być priorytetami

Za czasów władzy Gunna i Safrana w DC, wielki i mały ekran przyjął sporo postaci. Wśród nich zwłaszcza był Superman i otaczające go osoby pokroju Lexa Luthora, Guya Gardnera, a także Supergirl, Clayface, czy (zwłaszcza w drugim sezonie) Peacemaker. Nie każdy jednak zdążył zadebiutować w trakcie kadencji poprzedniej władzy studia - Wonder Woman, jeśli się pojawi, to najwcześniej w "Man of Tomorrow", znacznie więcej niewiadomych jest co do Batmana, ale tego z uniwersum DCU - już za rządów Gunna status "Brave and the Bold" był dziwnie niejasny, a teraz, gdy przyszła nowa miotła, wiadomo jeszcze mniej.

W mediach pojawiają się jednak pierwsze informacje wskazujące na to, czyje losy będą dla Latchama oraz Skydance priorytetami, które postacie mają się doczekać największej atencji władzy DC Studios. ComicBookMovie podaje, że wśród nich jest Batman, co sugeruje, że osadzony w DCU, poświęcony mu film o wspomnianym wyżej tytule może nie być w pełni skreślony - albo, że będzie na niego zupełnie nowy plan. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że obecność Roberta Pattinsona w roli Człowieka-Nietoperza będącego częścią uniwersum Matta Reevesa chwilowo ma być niezagrożona, natomiast sytuacja mogłaby się zmienić w momencie, gdyby aktor został obsadzony jako James Bond w nowym filmie o agencie 007. Raczej trudno sobie wyobrazić, by "Battinson" został wprowadzony do DCU, ale umówmy się - nie takie rzeczy widział już świat.

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Kolejnymi kultowymi bohaterami, które mają czuć się bezpiecznie jako priorytety DC Studios, mają być Wonder Woman oraz...Aquaman. Pierwsza z postaci zdaje się wciąż mieć niejasny status z uwagi na doniesienia o możliwym wycięciu jej obecności z "Man of Tomorrow" oraz o tym, kto tak naprawdę się w nią wcieli (aktualna i nieoficjalna wersja głosi, że Adria Arjona). Wygląda jednak na to, że gdy ta kwestia się wyjaśni, szefostwo DC zamierza dać jej szansę, by ta w niedalekim czasie stała się częścią Ligi Sprawiedliwości. Obecność Aquamana w tej grupie może lekko dziwić - wydawało się bowiem, że "Aquaman i Zaginione Królestwo" będzie na jakiś czas ostatnim spotkaniem ze słynną postacią, graną dotychczas przez Jasona Momoę. Jeśli to prawda, raczej i tu należałoby spodziewać się ponownego obsadzenia, aniżeli powrotu Momoi. Nexus Point News dodatkowo donosi, że oprócz wspomnianych Batmana, Wonder Woman i Aquamana, głównym priorytetem DC Studios jest również Superman. Portal poinformował, że pozycja Davida Corensweta w tej roli jest bezpieczna i nie są tu planowane żadne zmiany.

David Corenswet - kadr z filmu "Superman"

Bardziej skomplikowanie wygląda sytuacja z filmami o tej postaci - nowe władze DC de facto przejmują kontrolę nad ostateczną wersją "Man of Tomorrow" Gunna, który miał już zacząć pisać trzecią część "Supermana". Trudno jednak wyobrazić sobie, że po takim potraktowaniu, były współprzewodniczący studia będzie chciał kontynuować współpracę. To z kolei stawia znak zapytania odnośnie dalszych planów na Człowieka ze Stali, poprzednio zakładających nakręcenie jeszcze paru filmów tak, by za ok. 5 lat uformowała się Liga Sprawiedliwości. Czas pokaże, czy taki plan jest realny.

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