Batman 2 wróci silniejszy. Pattinson potwierdził zmiany w filmie
Robert Pattinson potwierdził, że w "Batmanie 2" zajdą radykalne zmiany pod względem scenariusza, co oznacza, że widzowie dostaną coś zupełnie nowego. Obyśmy się tego doczekali.
Ekipa od "Batmana" stale dba o to, by słuch o filmie nie zaginął. Choć od premiery pierwszej części minęły już ponad 4 lata, widzowie wciąż dostają strzępki informacji na temat kontynuacji. Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie nie napawały one nadzieją. Kiedy Matt Reeves, dotychczasowy reżyser produkcji, poinformował, że z powodów osobistych musi odejść z projektu, widzowie sądzili, że prace nad filmem ponownie zostaną wstrzymane. Stery przejął Steven Soderbergh i wygląda na to, że był to strzał w dziesiątkę.
Robert Pattinson, który wciela się w Człowieka-Nietoperza, jest zadowolony, że Soderbergh zdecydował się pomóc Reevesowi. Z jego wypowiedzi wynikało, że scenariusz był już prawie ukończony, a nowy reżyser postanowił doprowadzić prace do końca. Reeves będzie, co prawda, obecny przy projekcie, jednak nie będzie w niego tak zaangażowany, jak wcześniej. Nie jest to zresztą jedyna zmiana dotycząca "Batmana" - Pattinson ujawnił, czym będzie się różnić sequel i wygląda na to, że szykuje się prawdziwa rewolucja.
The Batman Part II - Robert Pattinson potwierdził, że projekt przechodzi radykalne zmiany
Wiadomo już, że akcja "Batmana 2" będzie rozgrywała się zimą. W tym czasie Gotham City próbuje obudować się po zniszczeniach i chaosie, który wywołał Człowiek-Zagadka. Choć brzmi to jak typowa kontynuacja, Pattinson w rozmowie z Radio Times ujawnił, że sequel prezentuje się zupełnie inaczej niż "jedynka". W dużej mierze chodzi zapewne o paletę wizualną, która jest związana ze zmianą pory roku. Niby niewidoczna zmiana, a jednak może mieć na całą produkcję spory wpływ.
Zauważył to Pattinson, który stwierdził:
Nawet gdy oglądam nagrania z planu, widzę, że całość prezentuje się inaczej niż w pierwszej części. To po prostu niesamowite.
Aktor, który wróci do roli Batmana, dodał, że zmiany dotyczą nie tylko aspektów wizualnych, ale również scenariusza. Zgodnie z jego słowami, w skrypcie widoczne są radykalne zmiany, które zostały poparte zarówno przez studio Warner Bros., jak i DC. Pattinson wierzy, że widzowie będą z tej metamorfozy zadowoleni:
Scenariusz zakłada dość radykalne zmiany i jest to świetne rozwiązanie. Zarówno Warner Bros., jak i DC w pełni to wspierają. To wręcz szalone - naprawdę radykalna interpretacja… Myślę, że widzowie będą zachwyceni.
Obok Pattinsona w roli Bruce'a Wayne'a w obsadzie znaleźli się: Andy Serkis jako Alfred Pennyworth, Colin Farrell jako Pingwin i Jeffrey Wright jako James Gordon. Są to jedyne na ten moment potwierdzone role. W przypadku innych możemy jedynie spekulować. Pojawiły się przypuszczenia, że Sebastian Stan wcieli się w rolę Harveya Denta, a Scarlett Johansson zagra Gildę Dent. Nie są jednak potwierdzone doniesienia i na oficjalne informacje będziemy musieli jeszcze zaczekać.
Premiera filmu "The Batman Part II" 18 lutego 2028 r.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.