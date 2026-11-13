Superman 2 ma problem. Nowe władze DC chcą grzebać przy filmie

Wiele zarzutów uzasadniających zwolnienie Jamesa Gunna niewątpliwie jest bliższe prawdy, niż ktokolwiek by chciał. Choć twórca lepiej sobie radził na kreatywnych stanowiskach pokroju reżysera, scenarzysty czy showrunnera, jako producent czy szef wielkiego studia, ponosił też porażki i to takie z gatunku kosztownych. Gdy Warner Bros. podległo fuzji i weszło w skład Skydance, wydawało się, że Gunn wraz z Peterem Safranem są względnie bezpieczni. Czas zweryfikował tę tezę, a wspomniani panowie po czterech latach, przedwcześnie, musieli pożegnać się z funkcją decydentów co do kierunku filmowego uniwersum DC.

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Superman 2 "przejęty" przez nowych szefów DC? Gunn odsuwany od final cuta

Zanim doszło do wymiany na szczycie, James Gunn i Peter Safran byli w trakcie pracy nad kilkoma rozwijającymi się projektami. Jednym z nich, najważniejszym i zapewne kluczowym także dla przyszłości uniwersum, jest oczywiście sequel "Supermana", noszący nazwę "Man of Tomorrow". Zdjęcia do niego zostały zakończone już jakiś czas temu. Wydawało się, że proces postprodukcji i ostatnich szlifów nad końcową wersją filmu będzie kwestią czasu, a nowe władze DC Studios nie będą ingerowały w to, co Gunn zrobił i pozwolą mu skończyć swoją pracę.

David Corenswet - kadr z filmu "Superman"

Wygląda jednak na to, że proces "degunnizacji" DC będzie dość chętnie wdrażany w ramach nowego porządku, a jego pierwszą ofiarą będzie właśnie "Superman 2". W jednym z poprzednich tekstów analizujących sytuację w DC pisaliśmy o tym, że zwolnienie Gunna było celowo przeprowadzone w tym konkretnym momencie - miało bowiem na celu przejęcie kontroli nad ostateczną wersją (tzw. "final cutem") "Man of Tomorrow" - tą, którą zobaczymy w kinach (planowo ma ona wejść do kin 9 lipca 2027 roku).

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Nexus Point News dotarło do szczegółów tego, na czym miałoby to konkretnie polegać. Według informacji portalu, film czekają dokrętki, a kilka epizodycznych występów, które planowano w filmie, ma zostać usuniętych - wśród nich rzekomo jest Blue Beetle, którego powrót na wielki ekran zapowiadał Xolo Mariduena, odtwórca tej roli w solowym filmie z 2023 roku. Póki co bezpieczna ma być obecność w filmie Supergirl, a co do zasady, w "Man of Tomorrow" miałyby pojawić się wyłącznie te postacie, co do których jest przekonanie, że pasują do kierunku wytyczonego przez nowe władze DC. Pozostałych nie czeka przeniesienie do innych projektów, a "śmierć na miejscu".

Niejasny jest status Wonder Woman, a w jej przypadku istnieją tak naprawdę dwa wyjścia - albo danie jej szansy (NPN podaje, że pogłoski o zagraniu tej postaci przez Adrię Arjonę są prawdziwe), albo całkowite usunięcie scen z jej udziałem z "Man of Tomorrow" i obsadzenie na nowo. Biorąc pod uwagę, jak dobrą i chętnie wskazywaną przez fanów aktorką jest Arjona, wybór opcji numer jeden może być najlepszą decyzją, jaką podejmie nowa władza.

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Uspokajającym newsem z pewnością jest to, że pozycja Davida Corensweta jako odtwórcy roli Supermana jest niezagrożona, a aktor ma nosić strój herosa z "S" na piersi pod rządami Jeremy'ego Latchama i spółki. O ile na drugim planie może dojść do przetasowań, o tyle Człowiek ze Stali jest na razie (i oby jak najdłużej) niezatapialny. Wiele jednak wskazuje na to, że "Man of Tomorrow" będzie tworem dość dziwnym - niby wyreżyserowanym i napisanym przez Jamesa Gunna, ale z ostateczną wersją zatwierdzoną de facto przez ludzi, którzy go zastąpili lub doprowadzili do jego zwolnienia. Widocznie nie poszli w kierunku pt. "zobaczymy jak pójdzie filmowi, jeśli będzie wtopą, to ludzie dostrzegą, że słusznie zrobiliśmy". Zamiast tego wyprzedzili los i postanowili pogmerać przy filmie, jeszcze zanim publiczność zweryfikuje jego jakość.

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