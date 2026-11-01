Co obejrzeć po Clayface? Oto wszystkie nadchodzące filmy i seriale DC

DC Studios pod wodzą Jamesa Gunna wypuściło właśnie do kin „Clayface’a”. Jeśli już go widziałeś i zastanawiasz się, po co sięgnąć w następnej kolejności, to najlepszym pomysłem będzie obejrzenie pozostałych produkcji będących częścią cyklu DC Universe, poprzedniego cyklu DC Extended Universe lub masy innych samodzielnych filmów i seriali!

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Z pełnymi listami filmów i seriali na motywach komiksów DC, w tym takimi ułożonymi chronologicznie, zapoznasz się tu:

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Co jednak z osobami, które wciągnęły już wszystkie filmy i seriale aktorskie oraz animacje na motywach komiksów DC, jakie kiedykolwiek wyprodukowano? Nie pozostaje im nic innego, jak czekać na następne! Tych zaś zapowiedziano już całkiem sporo, w tym oczywiście w ramach cyklu DC Universe, który to jest oczkiem w głowie Jamesa Gunna szefującego DC Studios wraz z Peterem Safranem.

Wszystkie nadchodzące filmy z DC Universe od 2026 r. w górę. Pełna lista

Wśród filmów będących częścią DC Universe, które trafiły już do kin, są „Superman” (2025, reż. James Gunn), „Supergirl: Woman of Tomorrow” (2026, reż. Craig Gillespie) oraz „Clayface” (2026, reż. James Watkins). To jednak dopiero początek.

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Czwarty będzie kontynuacją pierwszego z nich, a jego tytuł brzmi „Man of Tomorrow”. Za kamerą ponownie stanie James Gunn, a Clark Kent a.k.a. Człowiek ze Stali (David Corenswet) i jego arcywróg Lex Luthor (Nicholas Hoult) połączą siły w walce z Brainiaciem już 9 lipca 2027 r.

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W produkcji są również inne filmy kinowe z serii DC Universe, które nie mają potwierdzonej daty premiery:

„The Brave and The Bold” o Batmanie i Robinie , reż. Andy Muschietti;

, reż. Andy Muschietti; „ Swamp Thing ”, reż. James Mangold;

”, reż. James Mangold; Niezatytułowany film o Wonder Woman, bez przypisanego reżysera.

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W dalszych planach są jeszcze dwa projekty. Jeden z nich nie ma jeszcze tytułu, ale ma opowiadać o drużynie Teen Titans, a drugi to „Savage Hunters”, w którym pojawią się Bane i Deathstroke.

Wszystkie nadchodzące seriale z DC Universe, 2026+ - pełna lista

Oprócz kinowych blockbusterów w ramach serii DC Universe wydawane są również seriale. Pierwszą produkcją z tego cyklu było animowane „Koszmarne Komando”, kolejną 2. sezon „Peacemakera”, a najnowszą są „Latarnie”.

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Ponadto czekamy na „The People v. Gorilla Grodd” w drugiej połowie 2027 r. oraz na animację „Mister Miracle” w 2028 r. W produkcji jest również „Booster Gold”, ale na ten moment bez przybliżonej daty premiery.

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A co dalej? „Koszmarne Komando” oraz „Latarnie” mają powrócić z drugimi sezonami, a do tego swój serial ma dostać Mister Terrific. W planach jest również jeszcze jeden, w tym przypadku animowany, czyli „Blue Beetle”.

A co z innymi projektami z cyklu DC Universe, które miały być częścią 1 rozdziału o tytule Gods and Monsters?

James Gunn zapowiedział na start 10 produkcji z DC Universe, a potem doszły kolejne, ale jego plany już wielokrotnie się zmieniały. Część z nich faktycznie zrealizowano, a do tego doszły zupełnie nowe pozycje w kalendarzu wydawniczym, ale niektóre z filmów i seriali są obecnie w produkcyjnym limbo, a my czekamy na dalsze wieści na ich temat. Wśród nich są:

The Authority, film;

Sgt. Rock, film;

Waller, serial;

Paradise Lost, serial.

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Otwartym pozostaje przy tym pytanie, czy zapowiedziane już produkcje faktycznie doczekają się realizacji. James Gunn może i utrzymał się na stołku po tym, jak Warner Bros. Discovery, do którego należało DC Studios, zostało przejęte przez Paramount Skydance (co zaowocowało powstaniem Skydance Corporation), ale jego DC Universe ma swoje problemy.

Nie tylko DC Universe, czyli DC Elseworlds

DC wydaje filmy i seriale na motywach komiksów DC niezwiązane z DC Universe w ramach DC Elseworlds. Powstający w bólach „The Batman: Part II” z Robertem Pattinsonem w roli głównej pojawi się w kinach 18 lutego 2028 r. Matt Reeves, jego reżyser, z powodów osobistych przekazał stery na planie Stevenowi Soderberghowi, ale nadal planuje go dokończyć.

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Inna z nadchodzących produkcji jest z kolei dość nietypowa, bo w „Dynamic Duo” pojawią się pomocnicy Batmana, Dick Grayson i Jason Todd, którzy będą… marionetkami. Z pomocą techniki „Momo” studio Swaybox połączy tu animację kukiełkową z CGI. Reżyserią obrazu zajmuje się Arthur Mintz. Premiera kinowa w 2028 r.

Rozważany był też film, w którym głównym bohaterem byłby czarnoskóry wariant Supermana. Niewykluczone jest również, iż Keanu Reeves powróci w kontynuacji „Constantine’a” z 2005 r. Oprócz tego DC Studios ma w ofercie masę animacji, w tym np. oczekujące nadal na dalszy ciąg „Teen Titans Go!”.

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