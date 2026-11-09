Gunn i Safran odchodzą z DC. Nowy człowiek za sterami

Warner Bros. mierzy się z konsekwencjami po przejęciu przez Skydance. The Hollywood Reporter przekazał, że w kierownictwie DC Studios nastąpiły roszady, wskutek czego stery po Jamesie Gunnie i Peterze Safranie przejmie Jeremy Latcham, były dyrektor Marvela. Jeszcze w tym roku zajmie on stanowisko prezesa i dyrektora kreatywnego DC Studios.

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Jeremy Latcham nowym dyrektorem kreatywnym DC Studios

Latcham przejmie stery w DC Studios 1 grudnia. Oznacza to, że Gunn i Safran jeszcze tylko przez niecały miesiąc będą pełnić funkcje kierownicze, które piastowali przez ostatnie 4 lata. W tym czasie wprowadzili na rynek 3 filmy ("Superman", "Supergirl" i "Clayface") oraz 3 seriale aktorskie ("Pingwin", 2. sezon "Peacemakera" i "Latarnie"). Filmy zyskały mieszane recenzje, natomiast seriale zostały przyjęte przez widzów dużo lepiej.

James i Peter zapoczątkowali nową erę w DC Studios i przeprowadzili firmę przez okres głębokiej transformacji, kładąc nowe fundamenty i tworząc zestaw produkcji, z których jesteśmy niezwykle dumni. Jesteśmy wdzięczni za ich pasję, wkład i zaangażowanie w rozwój tej legendarnej marki - napisali we wspólnym oświadczeniu David Ellison, prezes i dyrektor generalny Skydance, oraz Ynon Kreiz, współdyrektor generalny.

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Na temat Latchama przedstawiciele firmy wypowiedzieli się w następujący sposób:

Jeremy od dawna jest naszym kreatywnym partnerem. Mamy pełne zaufanie, że James i Peter zadbają o płynne przekazanie obowiązków i kontynuację dotychczasowych działań z należytą starannością. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Jeremym, by wspólnie budować kolejny rozdział opowieści ze świata DC i jeszcze mocniej zaangażować się w potrzeby fanów.

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Gunn i Safran, mimo ustąpienia ze stanowisk kierowniczych, wciąż pozostaną zaangażowani w projekty od strony kreatywnej. Przypomnijmy, że "Superman: Man of Tomorrow" znajduje się obecnie w fazie postprodukcji, podobnie jak serial "The People v. Gorilla Grodd". Byli dyrektorzy DC pełnią również funkcję producentów filmu "The Batman: Part II".

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Latcham był jednym z pierwszych pracowników Marvel Studios, gdzie dołączył w 2004 r. Jako prawa ręka szefa Marvela, Kevina Feige'a, pracował przy takich produkcjach jak: "Iron Man", „"Iron Man 2", "Avengers", "Strażnicy Galaktyki", "Avengers: Czas Ultrona" oraz "Spider-Man: Homecoming".

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