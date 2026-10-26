Pattinson skomentował zmianę reżysera Batmana 2. Co dalej z filmem?

Prace nad "Batmanem 2" zostały (znowu) wstrzymane na początku tego miesiąca. Film, który i tak już był wielokrotnie przekładany, musiał zmierzyć się z nowym wyzwaniem, które być może jeszcze bardziej opóźni jego premierę. Mowa o zmianie na stołku reżyserskim z powodów prywatnych Matta Reevesa, dotychczasowego reżysera. Reeves poinformował, że nie jest w stanie ukończyć sequela o Człowieku-Nietoperzu, ale znalazł idealne zastępstwo. Na jego miejsce wskoczył Steven Soderbergh.

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Robert Pattinson o zmianie reżysera Batmana 2. Teraz film kręci Steven Soderbergh

Pattinson udzielił niedawno wywiadu dla portalu Games Radar przy okazji promocji filmu "Primetime". Aktor, zapytany o to, co sądzi o tym, że za sterami "Batmana 2" stanął inny reżyser, odpowiedział:

Bardzo się cieszę, że przyszedł z pomocą Mattowi. To niezwykle wielkoduszny gest z jego strony - robi to w doprawdy wspaniały sposób. Jest to całkowicie bezinteresowne.

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I dodał:

Matt włożył mnóstwo pracy w scenariusz, a jesteśmy już niemal na finiszu. Ktoś przychodzi i mówi: "Chcę po prostu pomóc Mattowi; chcę pracować razem z nim i doprowadzić materiał do etapu montażu". A fakt, że robi to ktoś tak utalentowany jak Steven, jest czymś wspaniałym.

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Pattinson potwierdził, że prace nad filmem zostały wznowione, co oznacza, że zmiana reżysera być może nie wpłynie znacząco na datę premiery produkcji. Przypomnijmy, że "The Batman: Part II" został ogłoszony w kwietniu 2022 r., miesiąc po premierze pierwszego "Batmana" z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Data premiery była wielokrotnie przekładana, aż ostatecznie stanęło na 18 lutego 2028 r.

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Wygląda na to, że współpraca rzeczywiście się układa. Soderbergh w oficjalnym oświadczeniu podkreślił wcześniej, że praca Reevesa była "przemyślana, konkretna i niezwykle spójna", a teraz on oraz pozostali członkowie ekipy będą musieli stworzyć coś, co idealnie połączy się z dotychczas nakręconym materiałem. Reeves zapowiedział z kolei, że nie odchodzi całkowicie z projektu, a jedynie korzysta z pomocy w tym trudnym dla niego czasie.

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