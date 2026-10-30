Na ten serial Netfliksa czekam. Myślę, że pobije SOR

Nieco ponad tydzień temu świat polskich seriali medycznych wzbogacił się o "SOR" - współtworzony przez Prime Video i TVP serial medyczny, który rozgrywa się, jak sama nazwa wskazuje, na szpitalnym oddziale ratunkowym. Jego odbiór był całkiem przyzwoity - choć wielu słusznie zarzuca tej produkcji brak ostrości w komentowaniu społecznych i ekonomicznych realiów lekarskiego zawodu, serial zbiera pochwały m.in. za intensywną akcję, mocne sceny związane z wykonywaniem przez lekarzy pracy, czy aktorskie kreacje (zwłaszcza Sebastiana Deli). Teraz "SOR-owi" wyrasta nowy rywal na konkurencyjnej platformie streamingowej.

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Netflix za chwilę poda Znieczulenie. Oczekiwania są spore

Mowa oczywiście o "Znieczuleniu" - nowym serialu Netfliksa osadzonym w gatunku "medycznej telewizji". Póki co zapowiada się jednak, że zamiast "procedurala" na zasadzie "jeden odcinek, jedna historia, coś tam dzieje się w tle", otrzymamy znacznie bardziej ciągłą historię, której głównym bohaterem jest genialny lekarz, dr Dawid Łazarz, grany przez Leszka Lichotę. Oto oficjalny opis tego, co zobaczymy w serialu:

Doktor Łazarz (Leszek Lichota) to genialny neurochirurg, którego kariera w dużym szpitalu gwałtownie się kończy po śmiałej, lecz nieudanej operacji. Zmuszony do opuszczenia dużego ośrodka medycznego, przyjmuje posadę w szpitalu na prowincji. Poruszając się w zżytej społeczności i nieznanych granicach, uświadamia sobie, że jego gotowość do łamania zasad, by ratować pacjentów, przyniosła mu zarówno podziw, jak i kontrowersje. Jego pewność siebie i brak pokory czynią go wyjątkowym lekarzem, ale jednocześnie stawiają go na kursie kolizyjnym z systemem, etyką medyczną i osobistą ceną za trzymanie ludzkiego życia w swoich rękach.

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Netflix: kadr z serialu "Znieczulenie"

Nie planuję krytykować "SOR" z góry na dół, bo to serial znacznie lepszy, niż mogło się wydawać, ale "Znieczulenie" ma szansę naprawić błąd narracyjny, który produkcja TVP i Prime Video niestety popełniała regularnie. Twórcy działali wówczas na zasadzie "lekarze mają swoje problemy osobiste, ale poza tym są znakomici, oddani pacjentom i profesjonalnie niosą pomoc". Cóż - niby tak, ale nie do końca. Koniec końców można było odnieść wrażenie, że chce się wygładzić wizerunek lekarzy. Niby uczłowieczyć, ale ostatecznie pokazać w sposób, który niekoniecznie pasuje do realiów podnoszonych przez wielu pacjentów w Polsce.

Na tym etapie oczywiście nie mam żadnej pewności, jaką ścieżką podąży "Znieczulenie" - tego dowiemy się w momencie, gdy serial zadebiutuje na Netfliksie. Zwiastun jednak zapowiada, że będziemy mieć do czynienia ze znacznie "mroczniejszą" odsłoną historii o lekarzach. Z zapowiedzi wynika, że fabuła skoncentruje się wokół postaci wybitnego fachowca, który zostaje "zesłany" na prowincję, jest znany ze swojej brawury i talentu, a także zdolny do przekraczania reguł w imię ratunku pacjentów. Równocześnie, mamy sygnały, że będzie się zmagał z problemami natury osobistej (w relacji z żoną graną przez Karolinę Gruszkę), jednak zdaje się, że "jądrem" akcji serialu będzie przede wszystkim aspekt zawodowy. To byłoby coś naprawdę obiecującego - jeden z tych wniosków z "The Pitt", który mógłby być wyciągnięty właściwie.

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Byłoby naprawdę dobrze, gdyby "Znieczulenie" złapało balans pomiędzy inspiracją z wymienionego wyżej hitowego serialu, a opowiadaniem stojącej na własnych nogach, intensywnej i bliskiej polskim realiom, historii. Głęboko wierzę, że twórcy "dowiozą" tę obietnicę, a Leszek Lichota znów udowodni, że jest jednym z najlepszych polskich aktorów ostatnich lat.

Znieczulenie - obsada serialu Netfliksa

Leszek Lichota jako Dawid Łazarz

Dorota Kolak jako Wanda Kott

Karolina Gruszka jako Basia Łazarz

Aleksandra Popławska jako Jagoda

Masza Wągrocka jako Ada Dąbrowska

Krzysztof Stelmaszyk jako Leszek Kott

Filip Kowalewicz jako Franek Łazarz

Marcin Czarnik

Hugo Tarres

Mariusz Bonaszewski

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Premiera "Znieczulenia" na Netfliksie jest zaplanowana na 4 listopada.

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