Użytkownicy Netfliksa odkrywają polski serial medyczny. Kiedyś był hitem

Polskie seriale medyczne przeżywają swój renesans. Nie tak dawno wszyscy zachwycali się (a przynajmniej oglądali jak najęci) "SOR-em". Niedługo potem na Netfliksie zadebiutowało "Znieczulenie", które wciąż jest najpopularniejszym serialem dostępnym na platformie w naszym kraju. Użytkownicy serwisu nie mają go po prostu dość.

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Wygląda na to, że zarówno "SOR" jak i "Znieczulenie" rozbudziły ochotę widzów na więcej polskich seriali medycznych. Na razie na ewentualne premiery muszą czekać, ale w międzyczasie muszą zadowolić się starszymi produkcjami, które wpisują się w interesującą ich konwencję. A na Netfliksie nadarzyła się idealne ku temu okazja.

Diagnoza - polski serial medyczny na Netfliksie

Jakiś czas temu Netflix dogadał się z TVN-em, dzięki czemu do oferty streamingowego giganta zaczęły trafiać produkcje z katalogu stacji. Ich oferta stale się powiększa. Wczoraj, 11 listopada, w serwisie zadebiutowała więc "Diagnoza" z 2017 roku. Jak czytamy w opisie tytułu, fabuła przedstawia historie pacjentów i kulisy pracy lekarzy, przeplatające się z losami kobiety z amnezją, która za wszelką cenę próbuje odkryć prawdę o swojej przeszłości.

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Koncept i wykonanie "Diagnozy" okazały się tak chwytliwe, że w czasie swojej emisji serial cieszył się wystarczającą oglądalnością, żeby TVN chciał go przedłużać o kolejne sezony. Produkcja doczekała się aż czterech odsłon, z czego ostatnia zadebiutowała w 2019 roku.

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Mogło się wydawać, że "Diagnoza" to pieśń przeszłości. Polski serial medyczny został obejrzany i zapomniany. Jak się jednak okazuje, Netflix przywrócił go do życia. Na platformie dostępne jest pierwszych 13 odcinków produkcji, które użytkownicy chętnie teraz oglądają.

Oczywiście, "Diagnoza" nie ma ze "Znieczuleniem" szans. Ba! Nie może nawet wstawać w szranki z kilkoma innymi dostępnymi na Netfliksie serialami. Aczkolwiek za całkiem spore osiągnięcie należy uznać fakt, że polski serial medyczny dzień po swojej premierze zdołał wdrapać się do topki najpopularniejszych seriali znajdujących się w serwisie w naszym kraju. Zajmuje dokładnie siódme miejsce zestawienia. Czy wejdzie wyżej? To się okaże.

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