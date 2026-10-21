Przesuń się, Na dobre i na złe. TVP ma nowy medyczny hicior

Seriale medyczne cieszą się zainteresowaniem widzów. Za oceanem powstało już sporo kultowych produkcji, w tym niedawny tytuł "The Pitt", który zgarnął podczas tegorocznej ceremonii rozdania nagród Emmy aż 11 statuetek. Polscy twórcy równie chętnie eksplorują szpitalne korytarze i sale operacyjne, dostarczając widzom medyczne seriale z naszego podwórka. Jednym z najpopularniejszych wciąż pozostaje "Na dobre i na złe" o pracownikach i pacjentach w szpitalu w Leśnej Górze.

REKLAMA

Niedawno do kolekcji seriali medycznych dołączył "SOR". Jak podaje Telewizja Polska, produkcji udało się pobić rekord nie tylko "Na dobre i na złe", ale również "Na sygnale", innego popularnego serialu spod szyldu TVP.

SOR - nowy serial TVP pobił rekord. Premierowy odcinek obejrzało ponad 1 mln widzów

"SOR" jest obecnie najpopularniejszym serialem medycznym Telewizji Polskiej od premiery "Na dobre i na złe" oraz na "Sygnale" - podaje TVP. Widzowie tłumnie zasiedli przed telewizorami, aby obejrzeć 1. odcinek produkcji - było ich niemal 1,2 mln. Świetny wynik potwierdza, że Polacy wciąż są głodni adrenaliny, której dostarczają im medyczne tytuły, co oznacza, że być może takich produkcji będzie powstawać więcej.

REKLAMA

Kadr z serialu "SOR". Fot. materiały prasowe TVP

Fabuła serialu "SOR" koncentruje się na Piotrze Hajduku (Sebastian Dela), błyskotliwym i niepokornym lekarzy, który rozpoczyna pracę na szpitalnym oddziale ratunkowym. Na tym samym oddziale szefową rezydentów jest ambitna lekarka Katarzyna Zawadzka (Sonia Mietielica). Piotr jest jej dawną miłością, a jego pojawienie się w szpitalu znacznie skomplikuje jej uporządkowany świat. Szczególnie że obecnie jest ona w związku z prokuratorem Krystianem Pawłowskim (Maurycy Popiel).

"SOR" jest emitowany w każdy wtorek o godzinie 22:20 na kanale TVP2 oraz w serwisie TVP VOD. Produkcja odcinkowa jest również dostępna w Prime Video.

REKLAMA

Obserwuj nas w Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...