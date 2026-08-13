Nowy horror pokonał Obsesję. Tak wysokich ocen dawno nie widziałem

Za nami już około dwóch trzecich 2026 r. - w tym czasie mogliśmy zaobserwować kilka naprawdę spektakularnych sukcesów w horrorze (chodzi rzecz jasna przede wszystkim o „Obsesję” i „Backrooms”). Choć wydawało się to mało prawdopodobne, teraz możemy dopisać do tej listy kolejny film.



Wątpliwe, by „Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma!” rozbiło bank w box office - prawdę powiedziawszy, wydaje się zbyt autorski, by skusić tak pokaźną liczbę widzów. Z drugiej strony: w poprzedni weekend film zadebiutował w limitowanej dystrybucji w Stanach Zjednoczonych, gdzie osiągnął niesamowitą średnią 3000 widzów na kino. Ma przy tym obecnie 98 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes - i właśnie w tej kategorii wygrał ten rok, strącając „Obsesji” koronę z głowy.



Oto nowy najlepiej oceniany film grozy 2026 r. - coś, czego raczej nikt się nie spodziewał.

Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma - nowy najlepszy horror 2026 r.

Młoda, utalentowana reżyserka Kris (Hannah Einbinder) dostaje od studia filmowego szansę życia - ma nakręcić remake kultowej serii horrorów „Camp Miasma”, która cieszyła się ogromną popularnością w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Aby znaleźć inspirację, udaje się na spotkanie z Billy (Gillian Anderson), która grała główną rolę w pierwowzorze projektu. Wizyta u ekscentrycznej aktorki szybko przeradza się w coś więcej niż zwykły wywiad. Obie kobiety wpadają w ociekający krwią świat pożądania, strachu i delirium.

„Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma” zadebiutowało na festiwalu w Cannes, gdzie szturmem zdobyła serca krytyków i widzów - a także prestiżową nagrodę w sekcji Un Certain Regard. Najnowszy film Jane Shoenbrun (twórczyni docenianego „W blasku ekranu”) - jak dowiadujemy się z opinii i ocen w zagranicznych serwisach - wprawia widzów w zachwyt.



Co ciekawe - film Shoenbrun opowiada o powstawaniu fikcyjnej serii horrorów, ale sam w sobie typowym straszakiem nie jest: jest raczej meta-horrorem czerpiącym z estetyki gatunku. To przepiękna pod względem wizualnym kinofilska uczta opowiadająca przede wszystkim o bezgranicznej miłości do kina. I o tym, jak ta miłość zmienia nasze życie.



Serwis „Bloody Disgusting” podsumował:

W tym filmie rzeczywistość i fantazja zacierają się w oszałamiający, pełen wyobraźni i frajdy sposób, wykorzystując teorię nurtu slasher jako punkt wyjścia do olśniewającej alegorii seksualnego przebudzenia.

A oto inne filmy grozy, które - w sferze skali pozytywnych recenzji - nowa produkcja zostawiła w tyle:

Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma - 97 proc. pozytywnych ocen krytyków ;

- ; Obsesja - 94 proc.

Pomocy - 93 proc.

Leviticus - 92 proc.

28 lat później: Świątynia Kości - 91 proc.

Hokum - 88 proc.

Wyspa umarłych - 88 proc.

Backrooms - 87 proc.

Szympans - 78 proc.

Undertone - 74 proc.

Forbidden Fruits - 74 proc.

Zabawa w pochowanego 2 - 73 proc.

Martwe zło: Ogień - 71 proc.

Faces of Death - 69 proc.

Oni cię zabiją - 65 proc.

Dźwięk śmierci - 63 proc.

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