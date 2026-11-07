Użytkowników Disney+ już ogarnął świąteczny nastrój. Oglądają nieśmiertelny klasyk

Żeby nie było. W serialach też się dużo pozmieniało. W topce najpopularniejszych na Disney+ w naszym kraju co prawda wciąż rządzi "VisionQuest", ale tuż za nim robi się ciekawie. Na drugim miejscu zestawienia znalazł się 2. sezon "Wszstko dozwolone" - tytułu rekordowo źle ocenianego zarówno przez krytyków jak i widzów. No cóż, potrzeba hatewatchingu ewidentnie jest w nas silna. Takich produkcji też więc potrzebujemy.

REKLAMA

Na dalszych miejscach topki znajdziemy jeszcze więcej nowości - od "Ponownych zaślubin cesarzowej" przez "Teściów" po "Minutę ciszy". Tak, chodzi o polskie seriale. To nimi aktualnie zachwycają się użytkownicy Disney+. Wciskają ich seanse gdzieś między oglądanie hitu prosto z kina i filmów świątecznych.

OGLĄDAJ NA DISNEY+:

REKLAMA

Disney+ - co obejrzeć?

Bo oczywiście aktorska "Vaiana" jeszcze nie skończyła swoich rządów w topce najpopularniejszych filmów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Od swojej premiery 21 października okupuje pierwsze miejsce zestawienia. Za nią regularnie dochodzi do przetasowań. Do tej pory w zestawieniu można było znaleźć jeszcze - wiadomo - jakieś Marvele, Pixary czy animacje Disneya. A teraz nagle pojawił się... Grinch.

REKLAMA

Dwie wersje - animowana i aktorska - opowieści o zielonym stworze, który nienawidz Bożego Narodzenia zajmuje trzecie i czwarte miejsce topki najpopularniejszych filmów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. To taka pierwsza gwiazdka na platformie. Tuż za nią jest i druga. Znacznie jaśniejsza. Kultowy film to przecież wyraźny sygnał, że święta tuż tuż. Oglądanie go jest w naszym kraju tradycją. Wiecie o jaki tytuł chodzi?

Disney+ - jakie filmy świąteczne obejrzeć?

Zgadliście. Chodzi o "Kevina samego w domu". Film, który jest jak barszcz z uszkami. Jak choinka. Jak kłótnia przy świątecznym stole. W bożonarodzeniowym okresie w Polsce od dawna kultywuje się jego oglądanie. Parę lat temu pewna stacja telewizyjna stwierdziła, że produkcji nie wyemituje. Prawie wybuchły zamieszki zanim się opętała. Trudno wyobrazić sobie święta bez rezolutnego dzieciaka, który rozprawia się z nieporadnymi włamywaczami.

REKLAMA

Jak się okazuje "Kevin sam w domu" dobrze wchodzi nie tylko w grudniu, ale też zaraz po Halloween. Użytkownicy Disney+ już teraz oddają się tradycji jego oglądania, co rozbudza apetyt na więcej. W topce najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju znajdziemy też drugą odsłonę przygód tytułówego bohatera. "Kevin sam w Nowym Jorku" zajmuje dziewiąte miejsce.

Przygody Kevina są więc istnym świątecznym fenomenem. Nie tylko u nas. Disney zdaje sobie sprawę, że serię kochają widzowie na całym świecie. Dlatego też zaraz dostaniemy wariację na temat pierwszej części. Już 27 listopada na Disney+ zadebiutuje "Miki sam w domu" - animacja, która luźno nawiązuje do kultowego filmu.

REKLAMA

Jak więc widać na Disney+ święta przyszły wcześniej. Nikt z subskrypcją platformy się przed nimi nie ukryje. Serwis już jakiś czas temu dodał całą paczkę świątecznych filmów, a jeszcze w tym miesiącu przyjdą kolejne. Z tego właśnie względu nie ma nawet sensu z tym walczyć. Lepiej się bożonarodzeniowemu klimatowi oddać i bez wyrzutów sumienia oglądać dodawane produkcje. O ile oczywiście należycie do tej grupy użytkowników, która przypomniała już sobie "Kevina samego w domu". Bo bez tego ani rusz.

Obserwuj nas w Google Discover

REKLAMA

Więcej o Disney+ poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych seriali w tym tygodniu:

VisionQuest Wszystko dozwolone Dragon Ball Super: Beerus Ponowne zaślubiny cesarzowej Teściowie Merry Berry Love The Kardashians Minuta ciszy WandaVision Miraculous: Biedronka i Czarny Kot

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:

Vaiana Coco The Grinch Grinch: Świąt nie będzie Kevin sam w domu Toy Story 5 Psi Patrol: Film Vaiana 2 Kevin sam w Nowym Jorku Ratatuj

Ładowanie...