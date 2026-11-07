Użytkowników Disney+ już ogarnął świąteczny nastrój. Oglądają nieśmiertelny klasyk
Halloween ledwo się skończyło, a Polskę już ogarnął świąteczny klimat. Szczególnie widać to na Disney+. W topce najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju pojawiły się aż cztery tytuły bożonarodzeniowe. W tym nieśmiertelny klasyk, który co roku wszyscy chętnie oglądamy.
Żeby nie było. W serialach też się dużo pozmieniało. W topce najpopularniejszych na Disney+ w naszym kraju co prawda wciąż rządzi "VisionQuest", ale tuż za nim robi się ciekawie. Na drugim miejscu zestawienia znalazł się 2. sezon "Wszstko dozwolone" - tytułu rekordowo źle ocenianego zarówno przez krytyków jak i widzów. No cóż, potrzeba hatewatchingu ewidentnie jest w nas silna. Takich produkcji też więc potrzebujemy.
Na dalszych miejscach topki znajdziemy jeszcze więcej nowości - od "Ponownych zaślubin cesarzowej" przez "Teściów" po "Minutę ciszy". Tak, chodzi o polskie seriale. To nimi aktualnie zachwycają się użytkownicy Disney+. Wciskają ich seanse gdzieś między oglądanie hitu prosto z kina i filmów świątecznych.
Disney+ - co obejrzeć?
Bo oczywiście aktorska "Vaiana" jeszcze nie skończyła swoich rządów w topce najpopularniejszych filmów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Od swojej premiery 21 października okupuje pierwsze miejsce zestawienia. Za nią regularnie dochodzi do przetasowań. Do tej pory w zestawieniu można było znaleźć jeszcze - wiadomo - jakieś Marvele, Pixary czy animacje Disneya. A teraz nagle pojawił się... Grinch.
Dwie wersje - animowana i aktorska - opowieści o zielonym stworze, który nienawidz Bożego Narodzenia zajmuje trzecie i czwarte miejsce topki najpopularniejszych filmów dostępnych na Disney+ w naszym kraju. To taka pierwsza gwiazdka na platformie. Tuż za nią jest i druga. Znacznie jaśniejsza. Kultowy film to przecież wyraźny sygnał, że święta tuż tuż. Oglądanie go jest w naszym kraju tradycją. Wiecie o jaki tytuł chodzi?
Disney+ - jakie filmy świąteczne obejrzeć?
Zgadliście. Chodzi o "Kevina samego w domu". Film, który jest jak barszcz z uszkami. Jak choinka. Jak kłótnia przy świątecznym stole. W bożonarodzeniowym okresie w Polsce od dawna kultywuje się jego oglądanie. Parę lat temu pewna stacja telewizyjna stwierdziła, że produkcji nie wyemituje. Prawie wybuchły zamieszki zanim się opętała. Trudno wyobrazić sobie święta bez rezolutnego dzieciaka, który rozprawia się z nieporadnymi włamywaczami.
Jak się okazuje "Kevin sam w domu" dobrze wchodzi nie tylko w grudniu, ale też zaraz po Halloween. Użytkownicy Disney+ już teraz oddają się tradycji jego oglądania, co rozbudza apetyt na więcej. W topce najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju znajdziemy też drugą odsłonę przygód tytułówego bohatera. "Kevin sam w Nowym Jorku" zajmuje dziewiąte miejsce.
Przygody Kevina są więc istnym świątecznym fenomenem. Nie tylko u nas. Disney zdaje sobie sprawę, że serię kochają widzowie na całym świecie. Dlatego też zaraz dostaniemy wariację na temat pierwszej części. Już 27 listopada na Disney+ zadebiutuje "Miki sam w domu" - animacja, która luźno nawiązuje do kultowego filmu.
Jak więc widać na Disney+ święta przyszły wcześniej. Nikt z subskrypcją platformy się przed nimi nie ukryje. Serwis już jakiś czas temu dodał całą paczkę świątecznych filmów, a jeszcze w tym miesiącu przyjdą kolejne. Z tego właśnie względu nie ma nawet sensu z tym walczyć. Lepiej się bożonarodzeniowemu klimatowi oddać i bez wyrzutów sumienia oglądać dodawane produkcje. O ile oczywiście należycie do tej grupy użytkowników, która przypomniała już sobie "Kevina samego w domu". Bo bez tego ani rusz.
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Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych seriali w tym tygodniu:
- VisionQuest
- Wszystko dozwolone
- Dragon Ball Super: Beerus
- Ponowne zaślubiny cesarzowej
- Teściowie
- Merry Berry Love
- The Kardashians
- Minuta ciszy
- WandaVision
- Miraculous: Biedronka i Czarny Kot
Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:
- Vaiana
- Coco
- The Grinch
- Grinch: Świąt nie będzie
- Kevin sam w domu
- Toy Story 5
- Psi Patrol: Film
- Vaiana 2
- Kevin sam w Nowym Jorku
- Ratatuj
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.