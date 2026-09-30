Z jaką postacią Disneya utożsamiają się polscy mężczyźni? To księżniczka

Co łączy pokolenia? Disney. Od Boomersów po Zetki - znakomita większość z nas kojarzy produkcje Disneya. Tak wynika z najnowszego badania. Według niego aż 84 proc. dorosłych Polaków oglądało w dzieciństwie filmy i seriale ze stajni Walta Disneya. W zależności od wieku sięgamy po inne tytuły, inaczej interpretujemy znane opowieści, ale wszystko to w ramach jednego wspólnego kodu pokoleniowego. I teraz mamy na to naukowe dowody.



Stworzony przez Uniwersytet SWPS we współpracy z Disney Polska raport "Pokolenie Disney. Jak historie, bohaterowie i wartości Disneya łączą pokolenia Polaków" dobitnie pokazuje, że Disney jest nieodłączną częścią naszego dzieciństwa i symbolem popkultury, kształtującym postawy i postrzeganie świata. Dlaczego tak się dzieje? Bo filmy i seriale Disneya opowiadają o uniwersalnych i pożądanych wartościach, dzięki czemu bardzo łatwo jest się nam utożsamiać z występującymi na ekranie - nawet w formie animowanej - bohaterami.

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Disney - z jakimi postaciami się utożsamiamy?

Jak wynika z opublikowanego raportu, z tą identyfikacją sprawa wcale nie jest tak oczywista. Jasne, najczęściej utożsamiamy się z postaciami tej samej płci. Ale jednak - niezależnie od wszystkiego najwięcej, bo aż 56 proc. badanych osób wskazało, że najbliżej im do Kaczora Donalda. Jakby płeć nie miała tu żadnego, a przynajmniej większego znaczenia. I tak w przypadku produkcji Disneya rzeczywiście jest.

Jak się okazuje, wielu mężczyzn potrafi odnaleźć się w postaciach kobiecych. Szczególnie jednej. Aż co trzeci mężczyzna identyfikuje się bowiem z jedną z księżniczek Disneya. A dokładniej z Kopciuszkiem. Jej historia całkowicie przekracza granice płci i niezależnie od niej pozwala rozpoznać w głównej bohaterce własne emocje, doświadczenia i wartości. Dlaczego tak się dzieje?

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W oczach badanych historia Kopciuszka jest opowieścią o osobie, którą los potraktował niesprawiedliwie. A mimo to walczy ona o siebie i lepszą przyszłość. Dlatego tak rezonuje zarówno z kobietami (65 proc.) jak i mężczyznami (36 proc.).

Po drugiej stronie nie jest wcale inaczej. Z Tarzanem utożsamia się aż 50 proc. mężczyzn, ale i kobietom okazuje się on bardzo bliski. Aż 33 proc. badanych kobiet zadeklarowało, że to właśnie z nim się identyfikuje. Dlaczego? Bo przecież jego historia to opowieść o poszukiwaniu swojego miejsca na Ziemi.

Gdybyśmy więc mieli wskazać jeden powód, dlaczego produkcje Disneya są tak popularne (nie tylko) w naszym kraju byłaby to właśnie uniwersalność. Według twórców raportu dzieje się tak, bo widzowie odnajdują się nie tyle w samych bohaterach, co ich doświadczeniach. Dlatego tak chętnie je oglądają.



Więcej wniosków z raportu znajdziesz informacji prasowej.

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