Disney+ pokazał nowości na listopad 2026. Wraca najlepsze fantasy
Najlepsze fantasy Disney+ powraca z nowym sezonem. 3. odsłona "Percy'ego Jacksona i bogów olimpijskich" zapowiada się wyśmienicie. Jakich jeszcze nowości użytkownicy platformy mogą spodziewać się w przyszłym miesiącu?
Disney+ uchylił właśnie rąbka tajemnicy. Zdradził, jakich premier możemy się spodziewać w najbliższym tygodniach. Nie ma co ukrywać. Rozkład jazdy na listopad prezentuje się imponująco. Na platformę zmierza mnóstwo interesujących nowości, z czego największy entuzjazm powinien wzbudzać powrót hitowego fantasy, na który fani czekają od stycznia.
Disney+ - co obejrzeć w listopadzie 2026?
Spis treści:
Percy Jackson i bogowie olimpijscy: 3. sezon
Na punkcie tego fantasy jest prawdziwy szał. Mówimy w końcu o adaptacji popularnej serii literackiej. I to tej udanej. Wcześniej przygody Percy'ego Jacksona doczekały się filmowych wersji, ale nie zostały one najlepiej przyjęte. Za to serial z 2023 roku fani pokochali. Inaczej nie zostałby przedłużony o kolejny sezon, który skończył się w styczniu. Niecały rok później dostajemy nowe odcinki. Nadchodząca odsłona zapowiada się równie (a może nawet bardziej?) obiecująco niż dotychczasowe.
Premiera: 20 listopada na Disney+.
Wszystko dozwolone: 2. sezon
Nie oszukujmy się. Z serialami Ryana Murphy'ego bywa różnie. Czasami nawet tak źle jak ze "Wszystko dozwolone". 6 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes mówi samo za siebie. A jednak, widzowie oglądali produkcję wystarczająco chętnie, żeby dostała 2. sezon. Prawdopodobnie mieliśmy do czynienia z hate-watchingiem. A teraz dostaniemy więcej powodów do nienawiści opowieści o prawniczkach, które zajmują się rozwodami.
Premiera: 4 listopada na Disney+.
Hoży doktorzy: 2. sezon
W listopadzie użytkowników Disney+ czeka sporo powrotów popularnych seriali. Wśród nich nie zabraknie 2. sezonu nowej odsłony "Horych doktorów". Kontynuacja komediowego hitu sprzed lat spotkała się z ciepłym przyjęciem zarówno widzów jak i krytyków. Czy tym razem również się to uda? Przekonamy się już niedługo.
Premiera: 18 listopada na Disney+.
Rozgrywki wiedeńskie
A teraz już absolutna nowość. "Rozgrywki wiedeńskie" przenoszą nas do czasów, gdy Napoleon marnieje w więzieniu. Europejscy władcy spotykają się w Wiedniu, by zdecydować o przyszłości kontynentu. Każdy prowadzi jednak własną grę, przez co piciu szampana, romansom i gierkom politycznym towarzyszą też intrygi. Brzmi jak coś, co użytkownicy Disney+ zechcą obejrzeć na raz. I będą mogli to zrobić, bo na platformę wpadną od razu wszystkie odcinki.
Premiera: 18 listopada na Disney+.
Ponowne zaślubiny cesarzowej
Coś dla fanów k-contentu. "Ponowne zaślubiny cesarzowej" to nowy koreański serial. Opowiada on o cesarzowej, która zbudowała opływające w dostatek imperium. Pewnego dnia jej pozycja staje się zagrożona. Wszystko przez to, że jej mąż przybywa z niewolnicą, którą bierze za swoją kochankę. Jak główna bohaterka będzie walczyć o swoje?
Premiera: 3 listopada na Disney+.
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Disney+ - pełna lista premier na listopad 2026:
- Bociany 01/11/2026
- Poznaj moich rodziców 01/11/2026
- Poznaj mojego tatę 01/11/2026
- Mother! 01/11/2026
- Happy Feet: Tupot małych stóp 1/11/2026
- Ciche miejsce 01/11/2026
- Jaja w tropikach 01/11/2026
- Grinch 01/11/2026
- Grinch: Świąt nie będzie 01/11/2026
- Elf 01/11/2026
- Cztery gwiazdki 01/11/2026
- Fred Claus: Brat świętego Mikołaja 01/11/2026
- Czarne święta 01/11/2026
- Ponowne zaślubiny cesarzowej 03/11/2026
- Wszystko dozwolone: 2. sezon 04/11/2026
- Bertie Gregory: Bliskie spotkanie z wilkami 07/11/2026
- Rywale: 2. sezon 11/11/2026
- Sekrety mormońskich żon: Orange County 12/11/2026
- Misja: Ratujmy oceany 14/11/2026
- Ekspres Polarny 15/11/2026
- Wytworna restauracje Blue 16/11/2026
- Hoży doktorzy: 2. sezon 18/11/2026
- Rozgrywki wiedeńskie 18/11/2026
- Percy Jackson i bogowie olimpijscy: 3. sezon 20/11/2026
- Domniemanie niewinności 25/11/2026
- Miki sam w domu 27/11/2026
- Peter Claus 30/11/2026
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.