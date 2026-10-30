Disney+ pokazał nowości na listopad 2026. Wraca najlepsze fantasy

Disney+ uchylił właśnie rąbka tajemnicy. Zdradził, jakich premier możemy się spodziewać w najbliższym tygodniach. Nie ma co ukrywać. Rozkład jazdy na listopad prezentuje się imponująco. Na platformę zmierza mnóstwo interesujących nowości, z czego największy entuzjazm powinien wzbudzać powrót hitowego fantasy, na który fani czekają od stycznia.

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Disney+ - co obejrzeć w listopadzie 2026?

Spis treści:

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Percy Jackson i bogowie olimpijscy: 3. sezon

Na punkcie tego fantasy jest prawdziwy szał. Mówimy w końcu o adaptacji popularnej serii literackiej. I to tej udanej. Wcześniej przygody Percy'ego Jacksona doczekały się filmowych wersji, ale nie zostały one najlepiej przyjęte. Za to serial z 2023 roku fani pokochali. Inaczej nie zostałby przedłużony o kolejny sezon, który skończył się w styczniu. Niecały rok później dostajemy nowe odcinki. Nadchodząca odsłona zapowiada się równie (a może nawet bardziej?) obiecująco niż dotychczasowe.

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Premiera: 20 listopada na Disney+.

Wszystko dozwolone: 2. sezon

Nie oszukujmy się. Z serialami Ryana Murphy'ego bywa różnie. Czasami nawet tak źle jak ze "Wszystko dozwolone". 6 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes mówi samo za siebie. A jednak, widzowie oglądali produkcję wystarczająco chętnie, żeby dostała 2. sezon. Prawdopodobnie mieliśmy do czynienia z hate-watchingiem. A teraz dostaniemy więcej powodów do nienawiści opowieści o prawniczkach, które zajmują się rozwodami.

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Premiera: 4 listopada na Disney+.

Hoży doktorzy: 2. sezon

W listopadzie użytkowników Disney+ czeka sporo powrotów popularnych seriali. Wśród nich nie zabraknie 2. sezonu nowej odsłony "Horych doktorów". Kontynuacja komediowego hitu sprzed lat spotkała się z ciepłym przyjęciem zarówno widzów jak i krytyków. Czy tym razem również się to uda? Przekonamy się już niedługo.

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Premiera: 18 listopada na Disney+.

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Rozgrywki wiedeńskie

A teraz już absolutna nowość. "Rozgrywki wiedeńskie" przenoszą nas do czasów, gdy Napoleon marnieje w więzieniu. Europejscy władcy spotykają się w Wiedniu, by zdecydować o przyszłości kontynentu. Każdy prowadzi jednak własną grę, przez co piciu szampana, romansom i gierkom politycznym towarzyszą też intrygi. Brzmi jak coś, co użytkownicy Disney+ zechcą obejrzeć na raz. I będą mogli to zrobić, bo na platformę wpadną od razu wszystkie odcinki.

Premiera: 18 listopada na Disney+.

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Ponowne zaślubiny cesarzowej

Coś dla fanów k-contentu. "Ponowne zaślubiny cesarzowej" to nowy koreański serial. Opowiada on o cesarzowej, która zbudowała opływające w dostatek imperium. Pewnego dnia jej pozycja staje się zagrożona. Wszystko przez to, że jej mąż przybywa z niewolnicą, którą bierze za swoją kochankę. Jak główna bohaterka będzie walczyć o swoje?

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Premiera: 3 listopada na Disney+.

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Więcej o Disney+ poczytasz na Spider's Web:

Disney+ - pełna lista premier na listopad 2026:

Bociany 01/11/2026

Poznaj moich rodziców 01/11/2026

Poznaj mojego tatę 01/11/2026

Mother! 01/11/2026

Happy Feet: Tupot małych stóp 1/11/2026

Ciche miejsce 01/11/2026

Jaja w tropikach 01/11/2026

Grinch 01/11/2026

Grinch: Świąt nie będzie 01/11/2026

Elf 01/11/2026

Cztery gwiazdki 01/11/2026

Fred Claus: Brat świętego Mikołaja 01/11/2026

Czarne święta 01/11/2026

Ponowne zaślubiny cesarzowej 03/11/2026

Wszystko dozwolone: 2. sezon 04/11/2026

Bertie Gregory: Bliskie spotkanie z wilkami 07/11/2026

Rywale: 2. sezon 11/11/2026

Sekrety mormońskich żon: Orange County 12/11/2026

Misja: Ratujmy oceany 14/11/2026

Ekspres Polarny 15/11/2026

Wytworna restauracje Blue 16/11/2026

Hoży doktorzy: 2. sezon 18/11/2026

Rozgrywki wiedeńskie 18/11/2026

Percy Jackson i bogowie olimpijscy: 3. sezon 20/11/2026

Domniemanie niewinności 25/11/2026

Miki sam w domu 27/11/2026

Peter Claus 30/11/2026

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