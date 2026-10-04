Nowe sci-fi po cichu weszło na Disney+. Ominęło polskie kina i trafiło do streamingu
Disney+ głośno nowego science fiction nie zapowiadał. Tym bardziej trzeba uważać, żeby go nie przegapić. To w końcu spin-off hitowego filmu sprzed lat. "Soulm8te" ominęło bowiem dystrybucję kinową i wylądowało od razu w streamingu.
Pamiętacie "M3GAN"? Horror z 2022 roku stał się takim hitem, że odpowiedzialna za niego wytwórnia postanowiła zrobić nie tylko jego sequel, ale też spin-off. Pamiętała jednak, jak część fanów narzekała na PG-13. O ile więc dwójka również wpisuje się w tę kategorię wiekową, o tyle "Soulm8te" skierowane jest już do widzów dorosłych. Grozy jest już w nim niewiele, bo to bardziej thriller erotyczny utrzymany w klimatach science fiction.
"Soulm8te" opowiada historię pogrążonego w żałobie inżyniera, który kupuje zaawansowanego androida-towarzyszkę. Postanawia zmodyfikować jego sztuczną inteligencję tak, żeby zastąpił mu zmarłą żonę. Tylko coś idzie nie tak. Z pozoru idealny android zmienia się bowiem w niebezpieczną maszynę do zabijania. Jak dokładnie do tego dochodzi? I co dzieje się dalej? Teraz możemy wreszcie się o tym przekonać.
Soulm8te - sci-fi już na Disney+
"Soulm8te" nie miało szczęścia do dystrybucji. Początkowo miało trafić do kin. W międzyczasie "M3GAN 2.0" okazała się jednak klapą finansową. Universal zdecydował się więc wycofać z pierwotnych planów względem spin-offu i wypuścić go od razu na VOD. Przynajmniej w innych krajach stało się to 1 sierpnia. U nas do tej pory nie dało się tego science fiction nigdzie legalnie obejrzeć. To się właśnie zmieniło.
Nikt nie zapowiadał szumnie, że "Soulm8te" wreszcie zadebiutuje w naszym kraju. Disney+ ledwo się w swoich social mediach zająknął, że science fiction pojawi się na platformie 1 października. Tak też się stało. Oznacza to, że właśnie od dzisiaj produkcja jest w serwisie dostępna.
Czyli w naszym kraju "Soulm8te" pominęło nie tylko dystrybucję kinową. Nie było też dostępne na platformach VOD za dodatkową opłatą. Science fiction od razu trafiło do streamingu, bo na Disney+ można je obejrzeć oczywiście w ramach subskrypcji.
O aktualnych cenach subkskrypcji Disney+ poczytasz na Spider's Web.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.