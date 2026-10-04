Nowe sci-fi po cichu weszło na Disney+. Ominęło polskie kina i trafiło do streamingu

Pamiętacie "M3GAN"? Horror z 2022 roku stał się takim hitem, że odpowiedzialna za niego wytwórnia postanowiła zrobić nie tylko jego sequel, ale też spin-off. Pamiętała jednak, jak część fanów narzekała na PG-13. O ile więc dwójka również wpisuje się w tę kategorię wiekową, o tyle "Soulm8te" skierowane jest już do widzów dorosłych. Grozy jest już w nim niewiele, bo to bardziej thriller erotyczny utrzymany w klimatach science fiction.

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"Soulm8te" opowiada historię pogrążonego w żałobie inżyniera, który kupuje zaawansowanego androida-towarzyszkę. Postanawia zmodyfikować jego sztuczną inteligencję tak, żeby zastąpił mu zmarłą żonę. Tylko coś idzie nie tak. Z pozoru idealny android zmienia się bowiem w niebezpieczną maszynę do zabijania. Jak dokładnie do tego dochodzi? I co dzieje się dalej? Teraz możemy wreszcie się o tym przekonać.

Soulm8te - sci-fi już na Disney+

"Soulm8te" nie miało szczęścia do dystrybucji. Początkowo miało trafić do kin. W międzyczasie "M3GAN 2.0" okazała się jednak klapą finansową. Universal zdecydował się więc wycofać z pierwotnych planów względem spin-offu i wypuścić go od razu na VOD. Przynajmniej w innych krajach stało się to 1 sierpnia. U nas do tej pory nie dało się tego science fiction nigdzie legalnie obejrzeć. To się właśnie zmieniło.

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Nikt nie zapowiadał szumnie, że "Soulm8te" wreszcie zadebiutuje w naszym kraju. Disney+ ledwo się w swoich social mediach zająknął, że science fiction pojawi się na platformie 1 października. Tak też się stało. Oznacza to, że właśnie od dzisiaj produkcja jest w serwisie dostępna.

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"SOULM8TE" OBEJRZYSZ NA:

Czyli w naszym kraju "Soulm8te" pominęło nie tylko dystrybucję kinową. Nie było też dostępne na platformach VOD za dodatkową opłatą. Science fiction od razu trafiło do streamingu, bo na Disney+ można je obejrzeć oczywiście w ramach subskrypcji.

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O aktualnych cenach subkskrypcji Disney+ poczytasz na Spider's Web.

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