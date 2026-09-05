Perfekcyjny serial podbił Disney+. Nikt się go nie czepia

Poza tym w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na Disney+ w naszym kraju wszystko po staremu. Użytkownicy platformy wciąż nie mogą oderwać się od thrillerów. W zestawieniu króluje "Obsesja", którą gonią "Strzępy". To się powinno wkrótce zmienić. Jedna produkcja już bowiem dobiegła końca, a druga zaraz pójdzie w jej ślady.



Finał "Obsesji" użytkownicy Disney+ dostali parę dni temu. Za parę dni nadejdzie ostatni odcinek "Strzępów". I choć trudno będzie te thrillery zastąpić, to użytkownicy już znaleźli serial, który pomoga im otrzeć łzy. Tuż za wymienionymi tytułami w topce znaleźli się bowiem "Dorośli". Coś wam świta? Powinno.

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Disney+ - co obejrzeć?

W maju zeszłego roku "Dorośli" byli hitem Disney+. Użytkownicy pokochali serial, w którym echem odbijają się "Przyjaciele". To w końcu też opowieść komediowa, skupiająca się na losach piątki przyjaciół z Nowego Jorku. Wszyscy starają się być dobrymi ludźmi. A jak im to wychodzi? No cóż, na pewno zabawnie. A teraz może nawet jeszcze zabawniej.

W zeszły piątek, 28 sierpnia, na Disney+ zadebiutował 2. sezon "Dorosłych". I wygląda na to, że jest jeszcze lepszy od swojego poprzednika. Takie wnioski można wysnuć z ocen krytyków. Na Rotten Tomatoes 1. odsłona ma "tylko" 76 proc. pozytywnych recenzji. Nowe odcinki osiągnęły natomiast perfekcyjny wynik. Dokładnie: 100 proc. pozytywnych recenzji.

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Krytycy oczywiście mogą się mylić, ale popularność 2. sezonu "Dorosłych" wskazuje, że rzeczywiście jest to serial jeśli nie idealny to na pewno bardzo dobry. Użytkownicy Disney+ nie mogą się od niego oderwać. Zajmuje on trzecie miejsce w topce najchętniej oglądanych seriali na platformie w naszym kraju. Przegrywa jedynie z niepokonanymi od tygodni "Obsesją" i "Strzępami". Jest to więc ogromne osiągnięcie.

"Dorośli" trochę w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na Disney+ trochę pewnie pobędą. Ale zainteresowanie nimi nie będzie podbijane w kolejnych tygodniach, tak jak to ma miejsce w przypadku "Obsesji" i "Strzępów". Na platformie zadebiutowały od razu wszystkie osiem odcinków serialu komediowego. 2. odsłona aż się więc prosi, żeby oglądać ją ciurkiem. Co też pewnie się dzieje.

Odcinki "Dorosłych" są całkiem krótkie, mają po dwadzieścia parę minut. Co oznacza, że cały 2. sezon da się obejrzeć w jeden wieczór, bez zarywania nocki. Tym samym mamy bindżowanie w tym wypadku to rzecz prosta, szybka i - jeśli wierzyć opiniom krytykom i popularności serialu - bardzo przyjemna.



Ile aktualnie kosztuje subskrypcja Disney+? Tego dowiesz się z naszego tekstu.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.