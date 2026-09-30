Disney+ podał rozkład jazdy na październik 2026. Na ten serial fani czekali od lat
Użytkowników Disney+ w październiku czeka istne szaleństwo. Platforma właśnie ujawniła premiery na nadchodzący miesiąc. Będzie się działo, bo wyczekiwany serial Marvela nie jest jedyną nowością, której nie można przegapić.
Co obejrzeć na Disney+ w październiku 2026? Do wyboru jest mnóstwo nowości. Użytkownicy platformy będą mogli przebierać w premierach. Do swoich kalendarzy na pewno muszą wpisać nowy serial Marvela. "VisionQuest" to bowiem produkcja, na którą czekaliśmy od lat. Na co jeszcze należy zwrócić szczególną uwagę?
Disney+ - co obejrzeć w październiku 2026?
VisionQuest
Pamiętacie jeszcze pierwszy serial MCU? Ach, kiedy to było. "WandaVision" zadebiutowało przecież w 2021 roku. Trzy lata później dostaliśmy spin-off "To zawsze Agatha" i od tamtej pory czekamy na zwieńczenie trylogii. I ono właśnie nadchodzi. Bo już za chwilę na Disney+ zadebiutuje "VisionQuest", w którym dobrze nam znany Vision zostanie zmuszony do wyjścia ze swojego ukrycia razem z tajemniczym chłopcem - prawdopodobnie reinkarnacją swojego syna. Będzie przez to musiał zmierzyć się ze swoją naturą, oprzeć się wpływowi Ultrona i rozwikłać zagadkę swojego młodego towarzysza, jeśli chce przetrwać.
Premiera: 14 października w Disney+.
American Horror Story: 13
Ależ gratka dla miłośników najgłośniejszego serialu Ryana Murphy'ego. "American Horror Story" powraca ze swoją 13. już odsłoną! A jak wiadomo, liczba "13" budzi lęk. Nie bez powodu, o czym zresztą przekonacie się w produkcji, w której powróci dobrze znana fanom obsada. W dodatku znaczna jej część ponownie wciela się w uwielbiane role.
Premiera: 1 października w Disney+.
Akademia magii
Disneyowska konkurencja dla "Harry'ego Pottera"? W "Akademii magii" śledzimy bowiem losy nastolatki, która trafia do szkoły magii, gdzie zamierza odkryć prawdę o swojej matce. Ale wtedy... wybucha konflikt między czarownicami a wampirami. Tak! Wampirami! Serial zapowiada się na smaczny kąsek.
Premiera: 2 października w Disney+.
Snowfall: Nowe rozdanie
Ten serial was rozbuja. W końcu przenosi widzów do Los Angeles lat 90., gdzie na gruzach epidemii cracku rodzi się rap z Zachodniego Wybrzeża. Jak czytamy w oficjalnym opisie produkcji, ambicja, lojalność i walka o przetrwanie ścierają się, gdy każdy z bohaterów ryzykuje wszystko, by zbudować coś trwałego.
Premiera: 7 października w Disney+.
Epidemia klaunów
Słyszeliście o Creepy Clown Craze? To był szał na przerażające klauny - masowa histeria z 2016 roku. Nadchodzący dokument właśnie o niej opowiada. Dowiemy się z niego, jak ta panika się zaczęła i jak potoczyła dalej. Szykujcie się na czyste szaleństwo.
Premiera: 12 października w Disney+.
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Disney+ - pełna lista premier na październik 2026:
- AMERICNA HORROR STORY: 13 - 1 października
- KLUB PRZYJACIÓŁ MYSZKI MIKI+: 2. SEZON - 1 października
- TOKYO REVENGERS: WOJNA TRZECH TYTANÓW - 2 października
- AKADEMIA MAGII - 2 października
- AFRYKA – DOM DZIKIEJ PRZYRODY - 3 października
- FAMILY GUY: GŁOWA RODZINY – WESOŁEGO HELL-O-WEEN - 5 października
- SNOWFALL: NOWE ROZDZANIE - 7 października
- THE KARDASHIANS: 8. SEZON - 8 października
- OASIS: DON'T LOOK BACK IN ANGER - 9 października
- JAMIE FOXX: DBAJ O SIEBIE - 7 października
- EPIDEMIA KLAUNÓW - 12 października
- VISIONQUEST - 14 października
- WAYNE I COLEEN ROONEY: RODZINNIE BEZ FILTRA - 16 października
- MIŁOŚĆ W SIECI OSZUSTÓW - 18 października
- CZARODZIEJE Z WAVERLY PLACE: NOWY ROZDZIAŁ – SEZONY 2 I 3 - 28 października
- VAMPIRINA: NATOLETNIA WAMPIRZYCA- SEZON 1 - 28 października
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.