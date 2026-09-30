Disney+ podał rozkład jazdy na październik 2026. Na ten serial fani czekali od lat

Co obejrzeć na Disney+ w październiku 2026? Do wyboru jest mnóstwo nowości. Użytkownicy platformy będą mogli przebierać w premierach. Do swoich kalendarzy na pewno muszą wpisać nowy serial Marvela. "VisionQuest" to bowiem produkcja, na którą czekaliśmy od lat. Na co jeszcze należy zwrócić szczególną uwagę?

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Disney+ - co obejrzeć w październiku 2026?

VisionQuest

Pamiętacie jeszcze pierwszy serial MCU? Ach, kiedy to było. "WandaVision" zadebiutowało przecież w 2021 roku. Trzy lata później dostaliśmy spin-off "To zawsze Agatha" i od tamtej pory czekamy na zwieńczenie trylogii. I ono właśnie nadchodzi. Bo już za chwilę na Disney+ zadebiutuje "VisionQuest", w którym dobrze nam znany Vision zostanie zmuszony do wyjścia ze swojego ukrycia razem z tajemniczym chłopcem - prawdopodobnie reinkarnacją swojego syna. Będzie przez to musiał zmierzyć się ze swoją naturą, oprzeć się wpływowi Ultrona i rozwikłać zagadkę swojego młodego towarzysza, jeśli chce przetrwać.

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Premiera: 14 października w Disney+.

American Horror Story: 13

Ależ gratka dla miłośników najgłośniejszego serialu Ryana Murphy'ego. "American Horror Story" powraca ze swoją 13. już odsłoną! A jak wiadomo, liczba "13" budzi lęk. Nie bez powodu, o czym zresztą przekonacie się w produkcji, w której powróci dobrze znana fanom obsada. W dodatku znaczna jej część ponownie wciela się w uwielbiane role.

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Premiera: 1 października w Disney+.

Akademia magii

Disneyowska konkurencja dla "Harry'ego Pottera"? W "Akademii magii" śledzimy bowiem losy nastolatki, która trafia do szkoły magii, gdzie zamierza odkryć prawdę o swojej matce. Ale wtedy... wybucha konflikt między czarownicami a wampirami. Tak! Wampirami! Serial zapowiada się na smaczny kąsek.

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Premiera: 2 października w Disney+.

Snowfall: Nowe rozdanie

Ten serial was rozbuja. W końcu przenosi widzów do Los Angeles lat 90., gdzie na gruzach epidemii cracku rodzi się rap z Zachodniego Wybrzeża. Jak czytamy w oficjalnym opisie produkcji, ambicja, lojalność i walka o przetrwanie ścierają się, gdy każdy z bohaterów ryzykuje wszystko, by zbudować coś trwałego.

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Premiera: 7 października w Disney+.

Epidemia klaunów

Słyszeliście o Creepy Clown Craze? To był szał na przerażające klauny - masowa histeria z 2016 roku. Nadchodzący dokument właśnie o niej opowiada. Dowiemy się z niego, jak ta panika się zaczęła i jak potoczyła dalej. Szykujcie się na czyste szaleństwo.

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Premiera: 12 października w Disney+.

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Więcej o Disney+ poczytasz na Spider's Web:

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Disney+ - pełna lista premier na październik 2026:

AMERICNA HORROR STORY: 13 - 1 października

KLUB PRZYJACIÓŁ MYSZKI MIKI+: 2. SEZON - 1 października

TOKYO REVENGERS: WOJNA TRZECH TYTANÓW - 2 października

AKADEMIA MAGII - 2 października

AFRYKA – DOM DZIKIEJ PRZYRODY - 3 października

FAMILY GUY: GŁOWA RODZINY – WESOŁEGO HELL-O-WEEN - 5 października

SNOWFALL: NOWE ROZDZANIE - 7 października

THE KARDASHIANS: 8. SEZON - 8 października

OASIS: DON'T LOOK BACK IN ANGER - 9 października

JAMIE FOXX: DBAJ O SIEBIE - 7 października

EPIDEMIA KLAUNÓW - 12 października

VISIONQUEST - 14 października

WAYNE I COLEEN ROONEY: RODZINNIE BEZ FILTRA - 16 października

MIŁOŚĆ W SIECI OSZUSTÓW - 18 października

CZARODZIEJE Z WAVERLY PLACE: NOWY ROZDZIAŁ – SEZONY 2 I 3 - 28 października

VAMPIRINA: NATOLETNIA WAMPIRZYCA- SEZON 1 - 28 października

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