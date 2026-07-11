Nowości prosto z kina zawładnęły Disney+. Widzowie się rozpływają

Oczywiście, na Disney+ wciąż nie ma mocnych na "Avatara: Ogień i popiół". Trzecia odsłona hitowej serii science fiction Jamesa Camerona okupuje pierwsze miejsce topki najpopularniejszyh tytułów, odkąd tylko pojawiła się na platformie 24 czerwca. Żadne inne tytuły nie mają z nią szans, bo przecież mówimy o trzeciej najbardziej kasowej produkcji 2025 roku. W kinach zebrała prawie 1,5 mld dol., zachwycając publiczność na całym świecie. Jak widać, na małych ekranach ogląda się równie dobrze co na wielkich.



No ale przecież platformy streamingowe nie znoszą zastoju. Disney+ nie mógł spocząć po dodaniu do swojej oferty "Avatara 3". Ciągle atakuje nas kolejnymi nowościami prosto z kina. Dlatego niedawno do swojej biblioteki dodał soczyście podlany czarnym humorem horror, w którym Samara Weaving ponownie przywdziewa zakrwawioną suknię ślubną, aby stawić czoła potężnej satanistycznej sekcie.

Disney+ - co obejrzeć?

"Zabawa w pochowanego 2" rozpoczyna się tam, gdzie kończyła się pierwsza część. Co prawda Grace pokonała rodzinę swojego świeżo upieczonego męża, ale nie oznacza to dla niej końca kłopotów. Teraz pozostałe wpływowe rody zmuszają ją do śmiertelnie niebezpiecznej gry o sukcesję w rządzącej światem sekcie. Główna bohaterka przy wsparciu siostry musi stawić im czoła. I robi to w pięknym stylu, doprowadzając do śmierci kolejnych bogaczy.

Pewnie dlatego, że zabawa jest przednia, "Zabawa w pochowanego" cieszy się taką popularnością na Disney+. Jeszcze w kwietniu trafiła na wielkie ekrany, a w bibliotece platformy streamingowej pojawiła się 3 lipca. Błyskawicznie wdarła się do topki najchętniej oglądanych filmów w serwisie i ciągle zajmuje w niej wysokie miejsce. Może z "Avatarem 3" nie ma szans, ale "Króla dopalaczy" pokonuje bez problemu.

"Król dopalaczy" też jest filmem, który wpadł na platformę prosto z kina. W dodatku wyjątkowym. Bo to pierwszy taki przypadek, żeby polska produkcja na licencji pojawiła się w streamingu tylko i wyłącznie właśnie na Disney+. Nic więc dziwnego, że od tamtej pory - 10 czerwca - znajduje się w topce najpopularniejszych pełnych metraży w serwisie. Początkowo w zestawieniu królowała, ale teraz spadła na czwartą pozycję.

"Zabawa w pochowanego 2" zajmuje więc najniższy stopień podium. Co ją oddziela od królującego w topce najpopularniejszych filmów na Disney+ "Avatara 3"? Animacja, którą - tu bez zaskoczeń - też nie tak dawno mogliśmy oglądać w kinach. Użytkownicy platformy mają obsesję na punkcie "Hopniętych" dokładnie od 3 czerwca. Normalnie nie mogą przestać po nich sięgać.

Bo streamingowe premiery kinowych filmów działają na użytkowników Disney+ jak magnez. Zazwyczaj stają się hitami platformy, bo subskrybenci oglądają je bez opamiętania. W odstawkę idą wszystkie inne produkcje, które muszą godzić się z dalszymi miejscami w topce najpopularniejszych pełnych metraży w serwisie. W tym tygodniu szczególnie.

Aż cztery nowości prosto z kina zajmują pierwsze miejsca topki. Dla pozostałych są pozycję od piątej w dół. Do tego większość z nich zajmuje seria "Toy Story", której piąta część niedawno rozgościła się na wielkich ekranach. A to jest tylko kolejnym dowodem na to, że użytkownicy Disney+ najchętniej oglądają to, co w ten czy inny sposób łączy się z kinowym repertuarem.

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Avatar: Ogień i popiół Hopnięci Zabawa w pochowanego 2 Król dopalaczy Spider-Man: Bez drogi do domu Toy Story Toy Story 2 Toy Story 3 Vaiana 2 Toy Story 4

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