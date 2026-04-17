Wstrząsające sci-fi ledwo się zaczęło, a twórca już mówi o kolejnych sezonach. To hit

Nowe dystopijne science fiction zawróciło widzom w głowach. To już jest hit. Z tego właśnie względu, choć "Testamenty" dopiero się rozpoczęły, już zaczyna się mówić o kontynuacji serialu, który w naszym kraju możemy oglądać na Disney+. Twórca jest za. Ile dokładnie sezonów przewiduje?

Rafał Christ
testamenty 2 sezon disney sci fi co obejrzeć opowieść podręcznej
"Testamenty" to sequel "Opowieści podręcznej", którego książkowy oryginał spod pióra Margaret Atwood ujrzał światło dzienne w 2019 roku. Wtedy serial z Elizabeth Moss na podstawie pierwszej części święcił jeszcze triumfy. Dlatego należące do Disneya Hulu parę lat później ogłosiło, że rusza z pracami nad adaptacją nowej powieści. Dzięki temu zachowaliśmy płynność.

Serialowe "Testamenty" rozpoczęły się przed chwilą, niecały rok po wybuchowym finale "Opowieści podręcznej". Możemy w nich wrócić do Gileady, gdzie tym razem przychodzi nam śledzić losy dwójki nastolatek. Trafiają one do szkoły Ciotki Lydii dla przyszłych żon, gdzie brutalnie wpaja się kobietom posłuszeństwo. Ich więź narusza jednak zastany porządek, co bardzo przypadło do gustu zarówno krytykom jak i widzom.

Testamenty - ile sezonów dostanie sci-fi na Disney+?

Na Rotten Tomatoes "Testamenty" mają aż 90 proc. pozytywnych recenzji. Nic więc dziwnego, że tak dobrze się oglądają. Zadebiutowały trzema odcinkami 8 marca i stały się natychmiastowym hitem na całym świecie. Również w Polsce. Zaraz po udostępnieniu czwartego epizodu w minioną środę, dystopijne science fiction wdrapało się na szczyt topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Od swojej premiery zajmuje je wymiennie z "Maulem: Mistrzem cienia".

Nic więc dziwnego, że fani już zaczynają się zastanawiać, czy "Testamenty" będą kontynuowane i otrzymają kolejne sezony. Twórca Bruce Miller ma dla nich dobrą wiadomość. W niedawnym wywiadzie dla The Hollywood Reporter stwierdził, że wie gdzie chce skończyć swoją opowieść, aczkolwiek nie wymyślił jeszcze finałowej sceny. Po czym dodał:

Sądzę, że biorąc pod uwagę realia branży i chęć zapewnienia satysfakcjonującego zakończenia, byłoby to około 30–50 odcinków, czyli od trzech do pięciu sezonów.

Podkreślmy jednak: to nie są oficjalne informacje. To jedynie marzenia twórcy serialu. Hulu jeszcze nie przedłużyło "Testamentów". Ale spokojnie. Wciąż ma czas. W końcu sequel "Opowieści podręcznej" dopiero się rozpoczął. Przed fanami jeszcze sześć odcinków, które konsekwentnie będą w naszym kraju debiutować na Disney+ w nadchodzące środy aż do 27 maja. Jeśli produkcja dalej będzie się cieszyła popularnością, odpowiadająca za nią platforma na pewno zechce zamówić 2. sezon.

Rafał Christ
17.04.2026 20:13
