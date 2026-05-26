Film prosto z kina debiutuje w Disney+. Czegoś takiego jeszcze nie grali

Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami "Król dopalaczy" opowiada o żądzy sukcesu i szybkiej karierze, która wciąga Dawida w niebezpieczną grę. Główny bohater buduje imperium legalnych dopalaczy, z dnia na dzień stając się milionerem. Od tej pory jego życie wygląda jak z bajki: piękne kobiety, szybkie samochody, codzienne imprezy. W międzyczasie dochodzi jednak do konfrontacji z gangsterami i układami na najwyższych szczeblach władzy. Z tego właśnie względu granica między legalnym a zakazanym coraz bardziej się zaciera, a głównego bohatera na swój celownik bierze nieustępliwy i nieprzekupny glina.



"Król dopalaczy" zadebiutował w kinach niedawno, bo w marcu. Już jednak jakiś czas temu trafił na platformy VOD, gdzie można wykupić do niego dostęp. Kosztuje on jednak całkiem sporo (ceny startują od 30 zł). Ale zaraz wylgąduje w streamingu. Na Disney+ będziemy mogli go obejrzeć w ramach opłacanej subskrypcji, bez żadnych dodatkowych opłat. To pierwsza taka sytuacja, odkąd serwis rozgościł się w naszym kraju.

Król dopalaczy - premiera na Disney+

Disney+ coraz bardziej lubi się z Polakami. Jeszcze kiedyś próżno było szukać na platformie rodzimych produkcji. A teraz pojawiło się ich całkiem sporo. Nie dalej niż we wrześniu dostaliśmy pierwszy polski serial oryginalny serwisu. Premierę "Breslau" poprzedziło natomiast pojawienie się w usłudze szeregu naszych filmów na licencji. Tylko już wcześniej były one dostępne w streamingu.

Takie "Piep*zyć Mickiewicza 1&2" do teraz możemy obejrzeć nie tylko na Disney+, ale również na Netfliksie czy Prime Video. U konkurencji pojawiły się bowiem znacznie wcześniej. Ba! Zdążyły narobić sporego szumu, zanim trafiły na platformę Myszki Miki. Z "Królem dopalaczy" będzie zupełnie inaczej.



Żaden Netflix, Prime Video czy HBO Max nie mają w swoich najbliższych zapowiedziach "Króla dopalaczy". Jeśli więc chodzi o streaming, swój debiut na platformie, gdzie będzie można go obejrzeć w ramach opłacanej subskrypcji, film zaliczy więc na Disney+. Stanie się to całkiem niedługo. A dokładnie: 10 czerwca.

Rafał Christ 26.05.2026 12:07

