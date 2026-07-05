Zbliża się aktorski remake uwielbianej animacji. Użytkownicy Disney+ już w gotowości

W topce najpopularniejszych seriali dostępnych na Disney+ w naszym kraju zmieniło się tylko trochę. Tyle co "Niestworzeni do pracy" spadli na trzecią pozycję, bo najpierw wyprzedził ich "The Bear", który niedawno wrócił z finałowym 5. sezonem. Potem tę smaczną produkcję przegonili mutanci z Marvela. Obecnie bowiem pierwsze miejsce zestawienia zajmuje 2. odsłona "X-Men '97". Przed chwilą (w zeszłą środę) dostaliśmy pierwsze odcinki animacji, a za chwilę dołączą do nich kolejne.



Te zmiany na liście wynikają z prostego faktu: polscy subskrybenci Disney+ gonią za nowościami i lubią się nimi napawać. Żeby się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na filmy, które oglądają. W topce najpopularniejszych pełnych metraży dostępnych w serwisie króluje "Avata: Ogień i popiół". Produkcja zawitała do oferty usługi 24 czerwca i od tamtej pory nie schodzi ze szczytu zestawienia.

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Disney+ - co obejrzeć?

Za "Avatarem 3" też mamy nowość prosto z kina, tym razem pod postacią "Hopniętych". A tuż za nimi znalazło się parę odsłon "Toy Story". Piąta część hitowej animacji niedawno doczekała się premiery na wielkich ekranach. Unaocznia nam to, że hity Disney+ są na swój sposób powiązane z tym, co akurat leci w kinach. Dlatego nie powinno nas dziwić, że w topce najchętniej oglądanych filmów na platformie w naszym kraju znalazła się też "Vaiana 2".

Już w przyszły piątek "Vaiana" wejdzie do kin. Ale nie chodzi o repremierę animacji z 2016 roku, tylko jej aktorską wersję. W zupełnie nowej odsłonie widzom przyjdzie poznać przygody głównej bohaterki, która z wyspy Motonoui wyrusza w podróż, aby uratować swoje plemię i odkryć własne przeznaczenie. Prócz niej na ekranie nie zabraknie też oczywiście uwielbianego Maui. Wciela się w niego Dwayne Johnson, który podkładał mu głos w oryginale.

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Możemy więc założyć, że będzie hit. Użytkownicy Disney+ na pewno przecież nie bez powodu sięgają po animowaną "Vaianę 2". Chcą się przygotować na nadchodzący seans. Zawsze tak robią. Na chwilę przed kinowymi premierami Disneya, oglądają powiązane z nimi produkcje na platformie. Tak do tej pory bywało również przy aktorskich remake'ach, przez co sytuacja po prostu się powtarza.

Aczkolwiek trudno stwierdzić, czemu w topce najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie znajduje się na razie jedynie animowana "Vaiana 2". Być może użytkownicy Disney+ dochodzą do wniosku, że mają jeszcze czas. Do premiery aktorskiej produkcji jeszcze trochę zostało i na razie szykują się do niej na spokojnie. Prawdopodobnie jednak w najbliższym czasie do sequela w zestawieniu dołączy jeszcze oryginał. Bo - nie oszukujmy się - go tym bardziej trzeba znać przed nadchodzącym seansem.

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X-Men '97 The Bear Niestworzeni do pracy Testamenty Genialna Morgan Maul: Mistrz cienia Zbrodnia w przestworzach 911: Nashville Superkoty Bluey w szortach

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.