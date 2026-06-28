Kiedy Toy Story 5 trafi do streamingu? Oto możliwy termin

Disney+, wzorem innych współczesnych kolosów streamingowych, prowadzi wobec filmów politykę "kinowo-streamingową" - filmy, które przez jakiś czas były w repertuarach kinowych, po opuszczeniu wielkiego ekranu trafią na mniejszy. Taki los spotkał m.in. "Rodzinę do wynajęcia", "Tron: Ares", a ostatnio "Czy mnie słychać?". Już teraz zaplanowano na lipiec, że do tych filmów dołączy "Diabeł ubiera się u Prady 2".

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Toy Story miażdży w kinach. Kiedy znajdzie się w streamingu?

Wracamy do świata, w którym "reprezentantką ludzkości" jest dziewczynka imieniem Bonnie. Dowodzenie w jej pokoju przejęła Jessie, a jej zastępcą został Buzz Astral - wszystko to, odkąd Chudy opuścił dziewczynkę, by pomóc porzuconym zabawkom znaleźć właścicieli. Niestety, przed głównymi bohaterami rysuje się nowy problem - Bonnie znajduje sobie nowe zajęcie w postaci zabawy na przypominającym żabę tablecie imieniem Lilypad. Zabawki będą musiały stawić czoła technologicznemu zagrożeniu i odzyskać uwagę dziewczynki.

Warto to na wstępie podkreślić - na ten moment nie ma żadnych oficjalnych doniesień co do daty premiery "Toy Story 5" w streamingu. To jest jednak absolutnie naturalna ścieżka, którą Disney, o ile nie dojdzie do żadnej niespodziewanej decyzji, podąży - wszystkie pozostałe części serii można znaleźć właśnie w Disney+. Przy aktualnej popularności filmu pewne jest, że kina będą grały go jeszcze długo: gdybym miał bawić się w obstawianie, z czystym sumieniem powiedziałbym, że przez przynajmniej miesiąc będzie można jeszcze chodzić do kina na "piątkę".

Kierując się tym argumentem, biorąc pod uwagę powrót marki na języki całego świata i znając prawidła streamingowych premier, przypuszczam, że studio nie będzie chciało robić zbyt długiej przerwy pomiędzy wielkim a małym ekranem. Myślę, że najwcześniejsze okolice kalendarzowe, w których będzie można spodziewać się "Toy Story 5" w Disney+ (oczywiście zakładając spełnienie się przepowiedni o przynajmniej miesiącu grania filmu w kinach) to końcówka sierpnia, może wrzesień? Jeśli później, byłoby to zaskoczenie. Platformy streamingowe jednak nieraz pokazywały, że umieją zaskakiwać swoich subskrybentów, więc niczego nie należy wykluczać.

"Toy Story 5" cieszy się wielkim kinowym powodzeniem. W momencie pisania tego tekstu film zarobił już 353 miliony dolarów w box office, co jest znakomitym i sygnalizującym jeszcze większe liczby, wynikiem. Powrót do świata zabawek niewątpliwie się udał - choć film zbiera raczej ciut słabsze oceny od poprzedników, dominują przede wszystkim pozytywne głosy o tym, że "piątka" dowozi, jeśli chodzi o historię, przekaz i emocjonalne aspekty.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.