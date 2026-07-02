Disney+ pochwalił się nowościami na lipiec 2026. Przebieram nogami

W lipcu w Disney+ niemal każdy znajdzie coś dla siebie. Już wczoraj pojawiła się bowiem fenomenalna animacja superbohaterska, za kilka tygodni będziemy mogli obejrzeć kontynuację gigantycznego hitu kinowego. Nawet miłośnicy historii znajdą dostaną zaskakujący serial. Sprawdźcie, co obejrzeć.

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Disney+ - co obejrzeć w lipcu 2026?

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X-Men’97 – 2. Sezon

Kto widział, tego nie trzeba przekonywać. Kto jeszcze nie widział – niech siada do oglądania. Genialna animacja wróciła w wielkim stylu. Disney+ na start wrzucił nam aż 3 odcinki. I są wspaniałe.



Premierowe odcinki są już dostępne.

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Diabeł ubiera się u Prady 2

Trudno znaleźć film, który wracając po latach, jest w stanie udźwignąć zadnie, przed którym staje. A jednak w przy temu filmowi się to udało. Okazało się, że w świecie mody, blichtru i sławy można opowiedzieć nowe historie. Aby jednak tak się stało niezbędne jest nabranie dystansu do poprzedniego dzieła i nietraktowanie go z nabożnym szacunkiem. Dzięki temu można kontynuować to, co się nie zestarzało i nadać opowieści nowych znaczeń. Warto „Diabła 2” obejrzeć.

Film trafi na Disney+ 29 lipca.

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Pompeje Podróż w czasie z Tomem Hiddlestonem

Tom Hiddleston (tak, ten) prowadzi program, w którym przedstawione jest dochodzenie w sprawie… ostatnich 24 godzin przed wybuchem Wezuwiusza. Śledzi los mieszkańców Pompejów, sprawdza, czy ktokolwiek mógł przeżyć katastrofę. Zapowiada się wspaniała produkcja, nie tylko dla historycznych freaków.

Premiera 23 lipca.

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Obsesja

Nowy serial opowie o agentce FBI, która poluje na wyjątkowo przebiegłą seryjną morderczynię. Obie kobiety wejdą ze sobą w bardzo skomplikowaną grę, która sprawi, że zatrze się granica między dobrem, a złem.

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Premiera 27 lipca.

Następcy: Klątwa doliny czarów

Kolejna cześć popularnej serii młodzieżowej Disneya. Opowiada ona o dzieciach najsłynniejszych złoczyńców z filmów i animacji studia. To opowieści i tym, czy da się uciec przed piętnem rodziców, ale również urocze i muzyczne bajki dla całej rodziny. „Klątwa doliny czarów” opowiada o porwaniu Królowej Kier przez Maddoxa Hattera.

Premiera 17 lipca.

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Więcej o Disney+ poczytasz na Spider's Web:

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.