Odyseja ma konkurencję. Powstaje film o przerażającej postaci z mitologii

Widzowie pokazali, że wciąż są głodni starożytnych opowieści wyjętych z kart mitologii greckiej. Udowodniła to przede wszystkim epicka "Odyseja" Nolana, która jawi się jako jeden z najmocniejszych pretendentów do Oscara, a także inne produkcje w tym klimacie. Jednym z seriali, który zajmuje szczególne miejsce w sercach widzów, jest serial "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" zrealizowany dla Disneya. Za jakiś czas będzie on musiał jednak zrobić miejsce zupełnie nowemu tytułowi, nad którym Disney już powoli pracuje. Mowa o filmie skupionym na Meduzie, który właśnie został ogłoszony.

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Disney realizuje film o Meduzie. To przerażająca postać z mitologii greckiej

Disney kręci film o Meduzie - donosi serwis Deadline. Za scenariusz obrazu odpowiada Michael Montemayor, autor skryptu do aktorskiej wersji "Zaplątanych", natomiast produkcją zajmuje się firma Seven Bucks w ramach umowy ze studiem Disneya. Wizja Montemayora i szczegóły na temat fabuły są na razie trzymane w ścisłej tajemnicy, natomiast wiadomo już, że będzie to autorskie i unikalne podejście do tej bohaterki z mitologii greckiej.

Głowa Meduzy - obraz Caravaggia

Meduza była jedną z Gorgon, potwornych kobiecych istot greckiej mitologii. Była przedstawiana jako skrzydlata kobieta z wężami zamiast włosów i znana była z tego, że jej wzrok zamieniał w kamień tego, kto na nią spojrzał. Meduza była córką bóstw morskich Forkysa i Keto oraz siostrą dwóch pozostałych Gorgon: Steno i Euryali. Zanim stała się potworem, była urodziwą kobietą o bujnych włosach, która rywalizowała z Atenę o względy Posejdona. Bogini mądrości z karę zamieniła dziewczynę w odrażające stworzenie.

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Meduza zginęła z rąk Perseusza, który był wspomagany przez Atenę. Bogini podarowała mu polerowaną tarczę, skrzydlate sandały, hełm Hadesa dający niewidzialność oraz zakrzywiony miecz i z takim ekwipunkiem Perseusz ruszył, by zdobyć głowę Meduzy. Udało mu się tego dokonać, gdyż wykazał się sprytem - aby nie zostać zamienionym w kamień, Perseusz patrzył wyłącznie na odbicie Meduzy w tarczy i ściął jej głowę, gdy spała. Ostatecznie jej wizerunek znalazł się na tarczy Ateny.

Pozostaje pytanie, czy skoro produkcja powstaje dla Disneya, będzie ona realizowana przede wszystkim dla młodszych odbiorców w baśniowej formie, czy może twórcy zdecydują się iść krok dalej i stworzyć przerażającą produkcję skierowaną głównie dla dorosłych. W tym momencie, kiedy projekt jest dopiero na wczesnym etapie realizacji, jeszcze nic nie jest pewne, a na oficjalne informacje musimy jeszcze zaczekać.

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