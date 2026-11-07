Znieczulenie obejrzane? Oto 5 podobnych seriali

Bibliotekę polskich produkcji na Netfliksie w listopadzie zasilił serial "Znieczulenie". Najnowsza produkcja medyczna streamingowego giganta koncentruje się na doktorze Łazarzu (w tej roli Leszek Lichota), który jest dowodem na to, że nawet wybitni neurochirurdzy popełniają błędy. Wskutek nieudanej operacji Łazarz nie ma wyboru - po opuszczeniu dużego szpitala trafia na prowincję. Tam poznaje lokalną zżyta społeczność, które funkcjonuje w myśl nieznanych mu zasad. Niektórzy podziwiają jego gotowość do łamania zasad, by ratować życie pacjentów, a inni potępiają jego metody. Sam Łazarz zdaje sobie sprawę, że pewność siebie i brak pokory czynią go lekarzem wyjątkowym, lecz jednocześnie narażają go na konflikt z całym system.

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"Znieczulenie" to zatem coś dla fanów produkcji medycznych, którzy szukają świeżych produkcji w bibliotekach serwisów streamingowych. Podobne seriale powstały jednak już wcześniej i fani nowego tytułu z Lichotą w roli głównej powinni się nimi zainteresować. Oto TOP 5 polskich i zagranicznych medycznych produkcji odcinkowych w klimacie "Znieczulenia".

Znieczulenie - podobne seriale. TOP 5

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Everwood

Tytuł serialu: Everwood

Everwood Lata emisji: 2002-2006

2002-2006 Liczba sezonów: 4

4 Twórcy: Greg Berlanti

Greg Berlanti Obsada: John Beasley, Gregory Smith, Treat Williams, Tom Amandes

John Beasley, Gregory Smith, Treat Williams, Tom Amandes Ocena IMDb: 7,6/10

Serial "Everwood" jest najbardziej zbliżony do "Znieczulenia" pod względem punktu wyjścia. W polskim serialu Łazarz opuszcza duży szpital i przenosi się na prowincję, z kolei w amerykańskim dramacie owdowiały neurochirurg Andrew "Andy" Brown wraz z dwójką dzieci przeprowadza się do małego, górskiego miasteczka Everwood w Kolorado. Jego przyjazd wywołuje poruszenie w lokalnym środowisku medycznym. W dodatku miejscowy lekarz Harold Abbott widzi w nowym przybyszu swojego rywala. Na tym przykładzie doskonale widać, że "Znieczulenie" i "Everwood" łączy przede wszystkim nagła zmiana środowiska głównego bohatera, który z metropolii przenosi się do małego miasteczka.

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Everwood - gdzie obejrzeć?

Kadr z serialu "Everwood"

SOR

Tytuł serialu: SOR

SOR Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Sylwia Rosak, Sara Bustamante-Drozdek

Sylwia Rosak, Sara Bustamante-Drozdek Obsada: Sonia Mietielica, Sebastian Dela, Ireneusz Czop, Maurycy Popiel

Sonia Mietielica, Sebastian Dela, Ireneusz Czop, Maurycy Popiel Nasza ocena: 6/10

6/10 Ocena IMDb: 6,9/10

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Fani "Znieczulenia" być może będą chcieli się przyjrzeć również innym polskim produkcjom, w tym tej najnowszej o tytule "SOR". Serial wyprodukowany przez TVP i Prime Video koncentruje się na Piotrze Hajduku, błyskotliwym i niepokornym lekarzu, który rozpoczyna pracę na szpitalnym oddziale ratunkowym. Na tym samym oddziale szefową rezydentów jest ambitna lekarka Katarzyna Zawadzka. Piotr jest jej dawną miłością, a jego pojawienie się w szpitalu znacznie skomplikuje jej uporządkowany świat, szczególnie że obecnie jest ona w związku z prokuratorem Krystianem Pawłowskim.

SOR - gdzie obejrzeć?

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Kadr z serialu "SOR"

The Good Doctor

Tytuł serialu: The Good Doctor

The Good Doctor Lata emisji: 2017-2024

2017-2024 Liczba sezonów: 7

7 Twórcy: David Shore

David Shore Obsada: Freddie Highmore, Antonia Thomas, Nicholas Gonzalez, Chuku Modu

Freddie Highmore, Antonia Thomas, Nicholas Gonzalez, Chuku Modu Ocena IMDb: 8/10

Być może trudno zauważyć to na pierwszy rzut oka, ale "Znieczulenie" pod pewnym względem jest podobne do cenionego amerykańskiego serialu "The Good Doctor". W polskiej produkcji Łazarz musi pokazać się w nowym miejscu pracy z jak najlepszej strony, z kolei w zagranicznym tytule główny bohater Dr Shaun Murphy, będąc chirurgiem w spektrum autyzmu, musi udowodnić swoją wartość w dużym szpitalu. Jest to zatem w dużej mierze opowieść o walce z uprzedzeniami środowiska medycznego, a z tym zmagał się również doktor Łazarz.

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The Good Doctor - gdzie obejrzeć?

Kadr z serialu "The Good Doctor"

Diagnoza

Tytuł serialu: Diagnoza

Diagnoza Lata emisji: 2017-2019

2017-2019 Liczba sezonów: 4

4 Twórcy: Maciej Bochniak, Xawery Żuławski, Michał Otłowski, Łukasz Palkowski, Barbara Frąckiewicz, Łukasz Kośmicki

Maciej Bochniak, Xawery Żuławski, Michał Otłowski, Łukasz Palkowski, Barbara Frąckiewicz, Łukasz Kośmicki Obsada: Maja Ostaszewska, Maciej Zakościelny, Adam Woronowicz, Anna Smołowik

Maja Ostaszewska, Maciej Zakościelny, Adam Woronowicz, Anna Smołowik Ocena IMDb: 6,3/10

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Fani polskich seriali medycznych, takich jak "Znieczulenie", powinni rzucić okiem na "Diagnozę". W tym przypadku fabuła jest nieco inna, ponieważ główną bohaterką jest pacjentka rybnickiego szpitala, Anna Nowak. Kiedy u kobiety zostaje zdiagnozowana amnezja, Anna będzie musiała odkryć tajemnice swojej przeszłości, w tym pomogą jej charyzmatyczni lekarze i znakomici chirurdzy: Jan Artman oraz Michał Wolski. Od tej pory szpital w Rybniku stanie się dla Anny domem, a jego załoga - grupą przyjaciół. Wśród nich znajduje się jednak osoba, która nie chce, by kobieta kiedykolwiek poznała prawdę o swojej przeszłości.

Diagnoza - gdzie obejrzeć?

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Kadr z serialu "Diagnoza"

The Pitt

Tytuł serialu: The Pitt

The Pitt Lata emisji: 2025-

2025- Liczba sezonów: 3

3 Twórcy: R. Scott Gemmill

R. Scott Gemmill Obsada: Noah Wyle, Taylor Dearden, Isa Briones, Fiona Dourif

Noah Wyle, Taylor Dearden, Isa Briones, Fiona Dourif Nasza ocena: 6/10

6/10 Ocena IMDb: 8,9/10

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Wymieniając świetne seriale medyczne, nie można nie wspomnieć o genialnym "The Pitt". Choć trudno dopatrzeć się sporej ilości podobieństw do "Znieczulenia", to każda okazja jest dobra, aby o tej amerykańskiej produkcji opowiedzieć. Akcja serialu "The Pitt" rozgrywa się na fikcyjnym oddziale ratunkowym Pittsburgh Trauma Medical Center. W centrum fabuły znajdują się lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i inni pracownicy ochrony zdrowia, którzy zmagają się z trudną codziennością na szpitalnym oddziale ratunkowym. Każdy odcinek odzwierciedla kolejną godzinę na SOR-ze w nierzadko brutalnych okolicznościach. Miłośnicy medycznych seriali zdecydowanie powinni rzucić okiem na tę produkcję.

The Pitt - gdzie obejrzeć?

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Kadr z serialu "The Pitt"

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