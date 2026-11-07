Serial Zmierzch powstaje. Netflix podjął odważną decyzję

Założę się, że sporo widzów nawet nie pamięta, że serial "Zmierzch" w ogóle miał powstać. Nic dziwnego - pierwsze doniesienia na ten temat pojawiły się w kwietniu 2023 r. i jeszcze wtedy trudno było powiedzieć cokolwiek na temat formy, jaką przybierze produkcja. Wiadomym było, że za serial odpowiadać będą studio Lionsgate oraz Netflix, a rok później okazało się, że adaptacji zostanie poddana powieść "Słońce w mroku" autorstwa Stephenie Meyer. Nie jest to książka z kanonu "Zmierzchu", a retelling 1. tomu z perspektywy Edwarda Cullena. Stety, niestety, będzie to produkcja animowana. Tym bardziej decyzja Netfliksa na temat produkcji wydaje się być odważnym krokiem.

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Netflix zamówił 2 sezony serialu Zmierzch. Odważna decyzja

Netflix postanowił odkurzyć temat serialu "Zmierzch" i podjął odważną decyzję. Z informacji wynika, że streamingowy gigant zamówił na start aż 2 sezony, mimo że ani jeden nie pojawił się jeszcze na platformie. Potwierdziło to studio Lionsgate. Oznacza to, że streamingowy gigant bardzo wierzy w tej projekt, nawet mimo tego że jest to produkcja animowana, co wydaje się działać na jej niekorzyść.

O przełomie w sprawie produkcji serialu poinformowano kilka dni temu podczas prezentacji wyników finansowych Lionsgate. Kevin Beggs, prezes Lionsgate Television Group, podkreślił, że wiąże z tą produkcją duże nadzieje i postrzega ją jako rozszerzenie oraz kontynuację uniwersum "Zmierzchu". Podczas tego samego spotkania padło również stwierdzenie, że trwają rozmowy z Meyer, aby rozwinąć franczyzę również na polu filmowym. Trudno stwierdzić, czy chodzi o kolejną animację, czy może film aktorski. Szanse na powrót Roberta Pattinsona i Kristen Stweart to franczyzy są raczej nikłe, więc być może chodzi o produkcję animowaną albo spin-off z innymi aktorami.

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Powieść "Słońce w mroku" zostanie zaadaptowana pod serial animowany

"Słońce w mroku" to powieść wydana w listopadzie 2020 r. Fabuła koncentruje się na relacji Belli Swan i Edwarda Cullena, jednak tym razem to Edward jest jej narratorem. Dzięki tej pozycji czytelnicy mogą dowiedzieć się, jak z perspektywy wampira wyglądało jego pierwsze spotkanie z Bellą, które rozjaśniło jego mroczny świat. Ponadto poruszone zostają takie kwestie jak "narodziny" Edwarda jako wampira, a także jego emocje w początkowym okresie po przemianie. To zatem dobrze znana historia, która zapoczątkowała hitową sagę, ale tym razem czytelnicy mogą poznać ją z perspektywy Edwarda.

Showrunnerką serialu jest Sinead Daly, a za nadzór reżyserski odpowiada Lynn Wang. Producentami wykonawczymi są Stephenie Meyer, Marty Bowen, Wyck Godfrey, Erik Feig, Meghan Hibbett oraz Emily Wissink. Za produkcję odpowiadają Fickle Fish Films (firma Meyer) oraz Lionsgate Television. Nie wiadomo jeszcze, kto użyczy głosu postaciom, ani na kiedy planowana jest premiera. Biorąc jednak pod uwagę, że prace nad serialem zostały zaplanowane na okres od sierpnia 2026 r. do maja 2027 r., możemy spodziewać się, że "Słońce w mroku" zadebiutuje na Netfliksie nie wcześniej niż pod koniec 2027 r.

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