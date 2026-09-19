Nowego hitu Disney+ nikt się nie spodziewał. Wziął użytkowników z zaskoczenia

To nie był jeden z tych seriali, które doczekały się szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej. W końcu nie mówimy o kolejnym Marvelu, Star Warsach czy nawet produkcji sygnowanej nazwiskiem Ryana Murphy'ego. "Krwawe miasto" to niemiecki horror, który użytkownicy Disney+ odkryli na własną rękę. Nie ma się co dziwić, że tak bardzo przykuł ich uwagę.



"Krwawe miasto" przenosi nas do Berlina po klimatycznej apokalipsie. Nieliczni uprzywilejowani żyją pod Kopułą, podczas gdy reszta musi zmagać się z przemocą i korupcją. Rozdzielone w dzieciństwie siostry symbolizują ten podział - Bea dorastała pod kloszem, podczas gdy Phoebe ciągle walczyła o przetrwanie. Ich drogi przecinają się w przededniu ważnych wyborów. I wtedy właśnie odkrywają, że miastem rządzą wampiry.

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Disney+ - co obejrzeć?

Nie dość że apokalipsa to jeszcze wampiry? W to mi graj! Brzmi na hit. Dlatego właśnie użytkownicy Disney+ rzucili się na niemiecki horror. Zadebiutował on w minioną środę, 16 września. Wystarczyła chwila, żeby wdrapał się na szczyt topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. I na razie nigdzie się stamtąd nie wybiera.

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"Krwawe miasto" jest serialem, na który użytkownicy Disney+ potrzebują chwili. Dosłownie. W tym wypadku platforma nie dawkuje nam go odcinek po odcinku z tygodniowymi przerwami. Od razu dostaliśmy wszystkie osiem epizodów. Dzięki temu możemy je obejrzeć na raz, w jeden wieczór albo weekend - jak kto woli. Trudno więc stwierdzić, jak długo produkcja pozostanie najpopularniejszym serialem dostępnym w serwisie w naszym kraju. Na ten jednak moment może sobie przypisać nie lada osiągnięcie.

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Wśród seriali na Disney+ przez wiele tygodni "Obsesja" nie miała sobie równych. Jakiś czas temu dobiegła jednak końca, przez co pożegnała się z pierwszym miejscem topki. Przez "Krwawe miasto" zajmuje teraz drugą pozycję tuż przed "Lokim". Bo uniwersum Marvela wciąż pozostaje tym, które najbardziej kręci użytkowników serwisu.

Prócz "Lokiego" w topce seriali na Disney+ znajdziemy jeszcze "Punishera". Jeśli natomiast spojrzymy na zestawienie najpopularniejszych filmów na platformie, to zobaczymy 5 tytułów Marvela. Połowa listy należy do MCU. Zajmują ją cztery odsłony "Avengersów" oraz "Deadpool & Wolverine". Możemy więc powiedzieć, że przygotowania do seansu "Avengers: Doomsday" idą pełną parą.

Do premiery "Avengers: Doomsday" jeszcze sporo czasu, bo film trafi na ekrany kin dopiero w grudniu. Już od paru tygodni użytkownicy Disney+ oglądają jednak wcześniejsze odsłony "Avengersów" i wymiennie pojedyncze tytuły MCU. Do premiery nadchodzącej odsłony uniewersum trend ten może się jeszcze nasilić.

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Disney+ - TOP 10 seriali w tym tygodniu:

Krwawe miasto Obsesja Loki Blue: Kompilacje The Mandalorian Strzępy 9/11: Zjednoczeni Chad Powers Dorośli Punisher

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Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:

Mandalorian i Grogu Diabeł ubiera się u Prady 2 Avengers: Wojna bez grani Avengers: Koniec gry Avengers: Czas Ultrona Avengers Deadpool & Wolverine Auta 3 Obłęd Avatar: Ogień i popiół

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.