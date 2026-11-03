Polacy mogą wykupić Disney+ znacznie taniej. Jest jedno "ale"

Kolejne wielkie platformy streamingowe testują tańsze pakiety z reklamami, wprowadzając je najpierw w kilku krajach, a następnie - w zależności od odbioru - rozszerzając opcję na wszystkie rynki. Zainteresowanie musi być satysfakcjonujące, skoro Disney+ zdecydowało się rozszerzyć swoją ofertę o taki właśnie plan również w Polsce. Od teraz nasi rodacy mogą płacić za platformę Myszki Miki mniej, o ile oczywiście nie przeszkadzają im emisje materiałów promocyjnych.

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Disney+ - pakiet z reklamami. Cena

Plan Standard z reklamami w Disney+ kosztuje 24,99 zł miesięcznie i jest najtańszym sposobem na korzystanie z platformy. W zamian za niższą opłatę użytkownicy muszą jednak zaakceptować obecność materiałów reklamowych podczas oglądania filmów i seriali. Podobne rozwiązania mają już HBO Max, Player i SkyShowtime, a w przyszłym roku własny wariant tego rodzaju planuje wprowadzić również Netflix.

Nowa oferta pojawiła się w Polsce wcześniej, niż pierwotnie zapowiadano. Disney informował we wrześniu, że tańszy abonament pojawi w listopadzie, tymczasem pierwsi subskrybenci mogli wykupić go już w ostatnim tygodniu października. Tak czy inaczej, wprowadzanie usługi odbywa się stopniowo, dlatego na razie nie wszyscy klienci mogą już zobaczyć nowy wariant w swojej ofercie.

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24,99 zł miesięcznie to o 10 zł mniej niż zwykły plan Standard, którego regularna cena wynosi 34,99 zł. Pod względem parametrów technicznych oba warianty są takie same: oferują obraz w rozdzielczości Full HD (1080p), dźwięk do 5.1 oraz możliwość jednoczesnego oglądania na dwóch urządzeniach. Jest jednak istotna różnica - tańszy abonament nie pozwala pobierać filmów i seriali na urządzenia, by oglądać je później bez dostępu do internetu.

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Wprowadzenie reklam nie oznacza ograniczenia biblioteki. Użytkownicy tańszego pakietu zachowają dostęp do tych samych produkcji co pozostali subskrybenci, w tym tytułów Disneya, Pixara, Marvela, Star Wars, National Geographic i Hulu. Nie wiadomo natomiast, jak długie będą bloki reklamowe, kiedy będą się pojawiać oraz czy będą przerywać seanse. Za sprzedaż reklam na polskim rynku odpowiada TVN Media, które zostało wyłącznym przedstawicielem reklamowym Disney Advertising w Polsce.

Podsumowując: obecnie Disney+ oferuje trzy warianty abonamentu. Oprócz nowego Standardu z reklamami za 24,99 zł miesięcznie, dostępny jest wspomniany Standard za 34,99 zł oraz Premium za 59,99 zł. Ten ostatni zapewnia obraz w jakości 4K UHD z HDR, dźwięk Dolby Atmos i możliwość oglądania na czterech urządzeniach jednocześnie.

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