Uczestnicy Mafii IRL odbierają telefony. O co w tym chodzi?

Mafijna rozgrywka w programie Friza nabiera rumieńców, gdyż w 4. odcinku poznaliśmy tożsamość trzeciego mafiosy, którym okazała się być Zoja. Udało jej się wywieść obywateli w pole, choć początek programu nie był dla niej zbyt łaskawy. Przez swoją wpadkę w sudoku o mały włos nie została wyrzucona z rozgrywki przez obywateli, jednak jej emocjonalne podejście do gry najwyraźniej bardzo pomogło jej odzyskać zaufanie uczestników, którzy byli przekonani, że w takim razie Zoja musi być czysta.

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Uwaga! Artykuł zawiera spoilery 5. sezonu programu "Mafia IRL".

Skład mafii jest zatem znany, co oznacza, że jedna tajemnica została rozwiązana. Do tej pory nie dowiedzieliśmy się jednak, o co chodzi z zagadkowymi telefonami do uczestników. Dlaczego są one elementem programu i co oznaczają? Nie zostało to na ten moment wyjaśnione i na ten moment możemy jedynie spekulować. Zebraliśmy wszystkie dotychczas zadane uczestnikom pytania i sprawdzamy, co ta część gry może dla nich oznaczać.

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Mafia IRL - o co chodzi z pytaniami do uczestników przez telefon? Sprawdzamy

Na początku przeanalizujmy, jakie pytania zostały zadane na przestrzeni wszystkich dotychczasowych odcinków (w momencie pisania tego artykułu na YouTube ukazało się ich 6).

Milena w programie "Mafia IRL"

ODCINEK 1

Pierwszy telefon odebrała Milena . Nie padło wówczas pytanie, lecz polecenie, aby udać się do altany i poznać swoją tożsamość w grze.

. Nie padło wówczas pytanie, lecz polecenie, aby udać się do altany i poznać swoją tożsamość w grze. Drugi telefon odebrał Kubańczyk . Został on zapytany o to, kto pierwszy zdradziłby sojusz dla własnej korzyści. Odpowiedział: Friz .

. Został on zapytany o to, kto pierwszy zdradziłby sojusz dla własnej korzyści. Odpowiedział: . Trzeci telefon odebrała Pola. Na pytanie: "Kto byłby najlepszym mafiosą?" odpowiedziała: Tromba.

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ODCINEK 2

Pierwszy telefon odebrał Friz . Został on zapytany o to, kto ma największy wpływ na decyzje grupy. Odpowiedział, że jego zdaniem jest to Maciek .

. Został on zapytany o to, kto ma największy wpływ na decyzje grupy. Odpowiedział, że jego zdaniem jest to . Drugi telefon odebrał Yoshi. Na pytanie: "Gdybyś musiał wyrzucić jedną osobę już teraz, kto by nią był?" odpowiedział, że byłaby to Zoja.

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ODCINEK 3

Pierwszy telefon odebrał Alan . Na pytanie: "Kto według ciebie budzi największe zaufanie?" odpowiedział: Yoshi .

. Na pytanie: "Kto według ciebie budzi największe zaufanie?" odpowiedział: . Drugi telefon odebrał Tromba. Został on zapytany o to, kto najczęściej kombinuje. Odpowiedział, że jest to Friz.

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ODCINEK 4

Pierwszy telefon odebrała Żaklina. Na pytanie: "Kto według ciebie ma ukryty plan, o którym nikt nie wie?" odpowiedziała: Friz.

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ODCINEK 5

Pierwszy telefon odebrała Żaklina. Kiedy usłyszała pytanie: "Kto byłby najgroźniejszym przeciwnikiem w finale?", odpowiedziała: Friz.

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ODCINEK 6

Pierwszy telefon odebrała Milena . Na pytanie o to, kto najbardziej lubi kontrolować sytuację, odpowiedziała: Friz .

. Na pytanie o to, kto najbardziej lubi kontrolować sytuację, odpowiedziała: . Drugi telefon odebrał Kubańczyk. Został on zapytany o to, kto najczęściej gra na emocjach innych. Odpowiedział, że jest to Zoja.

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Nie wiadomo na ten moment, jaką rolę grają te pytania, ale można przypuszczać, że zmienią one rozgrywkę dla osoby, która pojawiła się w odpowiedziach najczęściej. Uczestnicy najwięcej razy typowali Friza (5 odpowiedzi), a następnie Zoję (2 odpowiedzi), Trombę (1 odpowiedź) oraz Maćka (1 odpowiedź). Co to właściwie oznacza?

Można przypuszczać, że osoba, która została wytypowana najczęściej, otrzyma immunitet i będzie mogła skorzystać z niego podczas obrad. Biorąc pod uwagę treść pytań, nie można wykluczyć również tego, że Friz zostanie wciągnięty w szeregi mafii. Do końca pozostały jeszcze 4 odcinki i być może Wujek Łuki postanowił przydzielić samotnej Zoi drugiego mafiosę. Z pomocą Friza, który pokazał się jako lojalny obywatel, istnieje szansa, że mafia wygrałaby ten sezon.

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Z drugiej strony nie można wykluczyć, że tę osobę mogą czekać negatywne konsekwencje. Niezbadane są wyroki "Mafii IRL". Co wyniknie z rozmów telefonicznych? Tego dowiemy się w kolejnych odcinkach.

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