Uczestnicy Mafii IRL odbierają telefony. O co w tym chodzi?
"Mafia IRL" wciąż trwa. Na przestrzeni dotychczas udostępnionych odcinków poznaliśmy już wszystkich członków mafii, ale wciąż pozostaje jedna ważna kwestia: co oznaczają tajemnicze telefony?
Mafijna rozgrywka w programie Friza nabiera rumieńców, gdyż w 4. odcinku poznaliśmy tożsamość trzeciego mafiosy, którym okazała się być Zoja. Udało jej się wywieść obywateli w pole, choć początek programu nie był dla niej zbyt łaskawy. Przez swoją wpadkę w sudoku o mały włos nie została wyrzucona z rozgrywki przez obywateli, jednak jej emocjonalne podejście do gry najwyraźniej bardzo pomogło jej odzyskać zaufanie uczestników, którzy byli przekonani, że w takim razie Zoja musi być czysta.
Uwaga! Artykuł zawiera spoilery 5. sezonu programu "Mafia IRL".
Skład mafii jest zatem znany, co oznacza, że jedna tajemnica została rozwiązana. Do tej pory nie dowiedzieliśmy się jednak, o co chodzi z zagadkowymi telefonami do uczestników. Dlaczego są one elementem programu i co oznaczają? Nie zostało to na ten moment wyjaśnione i na ten moment możemy jedynie spekulować. Zebraliśmy wszystkie dotychczas zadane uczestnikom pytania i sprawdzamy, co ta część gry może dla nich oznaczać.
Mafia IRL - o co chodzi z pytaniami do uczestników przez telefon? Sprawdzamy
Na początku przeanalizujmy, jakie pytania zostały zadane na przestrzeni wszystkich dotychczasowych odcinków (w momencie pisania tego artykułu na YouTube ukazało się ich 6).
ODCINEK 1
- Pierwszy telefon odebrała Milena. Nie padło wówczas pytanie, lecz polecenie, aby udać się do altany i poznać swoją tożsamość w grze.
- Drugi telefon odebrał Kubańczyk. Został on zapytany o to, kto pierwszy zdradziłby sojusz dla własnej korzyści. Odpowiedział: Friz.
- Trzeci telefon odebrała Pola. Na pytanie: "Kto byłby najlepszym mafiosą?" odpowiedziała: Tromba.
ODCINEK 2
- Pierwszy telefon odebrał Friz. Został on zapytany o to, kto ma największy wpływ na decyzje grupy. Odpowiedział, że jego zdaniem jest to Maciek.
- Drugi telefon odebrał Yoshi. Na pytanie: "Gdybyś musiał wyrzucić jedną osobę już teraz, kto by nią był?" odpowiedział, że byłaby to Zoja.
ODCINEK 3
- Pierwszy telefon odebrał Alan. Na pytanie: "Kto według ciebie budzi największe zaufanie?" odpowiedział: Yoshi.
- Drugi telefon odebrał Tromba. Został on zapytany o to, kto najczęściej kombinuje. Odpowiedział, że jest to Friz.
ODCINEK 4
- Pierwszy telefon odebrała Żaklina. Na pytanie: "Kto według ciebie ma ukryty plan, o którym nikt nie wie?" odpowiedziała: Friz.
ODCINEK 5
- Pierwszy telefon odebrała Żaklina. Kiedy usłyszała pytanie: "Kto byłby najgroźniejszym przeciwnikiem w finale?", odpowiedziała: Friz.
ODCINEK 6
- Pierwszy telefon odebrała Milena. Na pytanie o to, kto najbardziej lubi kontrolować sytuację, odpowiedziała: Friz.
- Drugi telefon odebrał Kubańczyk. Został on zapytany o to, kto najczęściej gra na emocjach innych. Odpowiedział, że jest to Zoja.
Nie wiadomo na ten moment, jaką rolę grają te pytania, ale można przypuszczać, że zmienią one rozgrywkę dla osoby, która pojawiła się w odpowiedziach najczęściej. Uczestnicy najwięcej razy typowali Friza (5 odpowiedzi), a następnie Zoję (2 odpowiedzi), Trombę (1 odpowiedź) oraz Maćka (1 odpowiedź). Co to właściwie oznacza?
Można przypuszczać, że osoba, która została wytypowana najczęściej, otrzyma immunitet i będzie mogła skorzystać z niego podczas obrad. Biorąc pod uwagę treść pytań, nie można wykluczyć również tego, że Friz zostanie wciągnięty w szeregi mafii. Do końca pozostały jeszcze 4 odcinki i być może Wujek Łuki postanowił przydzielić samotnej Zoi drugiego mafiosę. Z pomocą Friza, który pokazał się jako lojalny obywatel, istnieje szansa, że mafia wygrałaby ten sezon.
Z drugiej strony nie można wykluczyć, że tę osobę mogą czekać negatywne konsekwencje. Niezbadane są wyroki "Mafii IRL". Co wyniknie z rozmów telefonicznych? Tego dowiemy się w kolejnych odcinkach.
Czytaj więcej w Spider's Web:
Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.