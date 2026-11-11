Disney+ ma kapitalną promocję. Tańszy pakiet już jest

Disney+ to jeden z serwisów, który co jakiś czas wprowadza świetne promocje dla widzów, by mogli uzyskać dostęp do treści w niższych cenach. Ci, którzy czekali na taką okazję, mogą już szykować portfele - w serwisie od Disneya pojawiła się nowa promocja dla nowych i powracających subskrybentów. To nie tylko doskonała okazja, aby za subskrypcję zapłacić kilka złotych mniej, ale również przetestować nowy pakiet z reklamami, który zapowiadany przed Disney+ już jakiś czas temu. Ile obecnie kosztuje subskrypcja?

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Promocja w Disney+ w 2026 r. Ile kosztuje subskrypcja? Pakiet z reklamami wystartował

W Disney+ wystartowała promocja dla nowych oraz kwalifikujących się powracających subskrybentów. Z promocji można skorzystać w dniach 11-24 listopada, a niższe ceny będą obowiązywać przez 3 miesiące od daty zakupu subskrypcji. Po zakończeniu okresu promocyjnego subskrypcje Disney+ Premium, Disney+ Standard oraz Disney+ Standard z reklamami będą automatycznie odnawiane według aktualnie obowiązującej miesięcznej ceny detalicznej, aż do momentu anulowania subskrypcji.

Promocyjne ceny prezentują się następująco:

Disney+ Standard z reklamami: 24,99 zł/mies. 16,99 zł/mies.

Disney+ Standard: 34,99 zł/mies. 23,99 zł/mies.

Disney+ Premium: 59,99 zł/mies. 39,99 zł/mies.

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Skorzystaj z promocji Disney+

Oznacza to, że Standard z reklamami jest tańszy o 8 zł (oszczędność 24 zł), Standard potaniał o 11 zł (oszczędność 33 zł), a Premium można kupić aż 20 zł taniej (oszczędność 60 zł). To idealna okazja, aby zapoznać się z bogatą ofertą serwisu Disney+, w której pojawiło się sporo nowości.

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Serial "VisionQuest" jest dostępny w Disney+

Wśród filmów królują "Toy Story 5" i aktorska wersja "Vaiany", czyli produkcje, które do niedawna można było oglądać na wielkich ekranach. Jeśli chodzi o ofertę serialową, warto wymienić takie nowości jak: "Rywale" (2. sezon jest już dostępny), "Wszystko dozwolone", "Ponowne zaślubiny cesarzowej", "VisionQuest" czy 13. sezon "American Horror Story". Nie można zapomnieć o blockbusterach serwisu, które podbiły serca widzów/. Należą do nich: "Oasis: Don’t Look Back in Anger", "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu", "Strzępy" czy "Obsesja".

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