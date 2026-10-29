Zobaczysz wszystko leci do kin. Co warto obejrzeć i przeczytać przed seansem?

Dokument "Zobaczysz wszystko" to chyba największe zaskoczenie tego roku. Widzowie nie mogą się nachwalić wysoko ocenianej produkcji Fieldera i Oppenheima, która zadebiutuje w kinach na początku listopada. Produkcja koncentruje się na Elizabeth Holmes, założycielce firmy Theranos, która została skazana za 11 lat więzienia za jedno z największych oszustw Doliny Krzemowej. Holmes obiecywała rewolucję w diagnostyce medycznej, zapewniając, że jedna kropla krwi z ukłucia palca wystarczy, aby wykonać masę różnych badań.

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Oszustwa Holmes wyszły na jaw i w maju 2023 r. kobieta trafiła do więzienia. Na 34 dni przed jej uwięzieniem Nathan Fielder, bezkompromisowy komik i prowokator, wprowadza się do domu Holmes, aby obserwować jej ostatnie chwile na wolności. Kobieta obiecuje mu przy tym, że ujawni prawdę, która wstrząśnie światem, uparcie twierdząc, że jest niewinna. Co ma do przekazania? Widzowie przekonają się po seansie. Tymczasem podpowiadamy, co warto wiedzieć przed obejrzeniem genialnego dokumentu.

Zobaczysz wszystko - filmy, seriale, książki. Co obejrzeć i przeczytać przed seansem?

Na początek nadmienię, czego nie warto czytać przed seansem. Strzeżcie się jak ognia wszelkich recenzji i artykułów na temat produkcji, bo to wam po prostu zepsuje efekt zaskoczenia. W tym artykule wspominam o filmach, serialach i książkach, które dotyczą historii samej Holmes. Warto zapoznać się z nimi przed obejrzeniem dokumentu Fieldera, aby wiedzieć, za co kobieta została skazana i na czym polegał jej wynalazek medyczny.

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Jeśli chodzi o produkcje skupiające się konkretnie na temacie Holmes, to warto przede wszystkim obejrzeć film "Wynalazczyni: Dolina Krzemowa w kropli krwi". Produkcja w reżyserii Alexa Gibneya koncentruje się na Holmes, która zamierzała zrewolucjonizować Dolinę Krzemową swoim medycznym wynalazkiem. Dokument zyskał przychylne oceny i obecnie można oglądać go w serwisie HBO Max.

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Wynalazczyni: Dolina Krzemowa w kropli krwi - oglądaj w HBO Max

Widzowie, którzy będą chcieli zapoznać się z historią Holmes, ale w wersji fabularyzowanej, powinni sięgnąć po serial "Zepsuta krew" autorstwa Taylor Dunn i Rebekki Jarvis. Fabuła koncentruje się na Holmes (w tej roli Amanda Seyfried), która postanawia rzucić studia na Stanfordzie i założyć firmę w branży Bio-Tech. Produkcja śledzi losy wynalazczyni od czasów jej wczesnej młodości, aż do momentu, w którym prawda o jej nieuczciwych działaniach wyszła na jaw. Serial powstał w oparciu o podcast "The Dropout", który jest dostępny w Spotify. "Zepsutą krew" można natomiast oglądać w Disney+.

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Zepsuta krew - oglądaj w Disney+

Zainteresowani historią Holmes mogą również zapoznać się z reportażem "Zła krew" autorstwa Johna Carreyrou. Autor opisuje w nim, jak założycielka firmy Theranos postanowiła zrewolucjonizować przemysł medyczny dzięki jednej małej maszynie. Początkowo podczas kampanii Theranos był wyceniany na kwotę 9 mld dol. Holmes również miała zarobić na tym wynalazku mnóstwo pieniędzy. Problem był jeden: jej technologia nie działała. Carreyrou opisuje rozkwit, a następnie upadek wartego kilka miliardów dolarów biotechnologicznego start-upu.

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