Szykujcie się do Halloween. 8 idealnych horrorów

Kalendarz w tym roku jest wyjątkowo łaskawy. Halloween, jedno z najważniejszych świąt w amerykańskiej i światowej popkulturze, przypada na 31 października, a zatem na sobotę. Można wręcz powiedzieć, że w 2026 roku dostajemy wręcz halloweenowy weekend, w trakcie którego zestaw "kanapa, koc, herbata, dobry horror", jawi się jako coś obowiązkowego. Z tej okazji przypominamy dostępne w streamingu tytuły, które sympatycy horroru powinni wówczas nadrobić, jeśli jeszcze ich nie obejrzeli.

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Najlepsze horrory na Halloween. TOP 8 tytułów

Crystal Lake

Serialowy prequel "Piątku trzynastego", o który teoretycznie nikt nie prosił, ale podświadomie wielu potrzebowało. Pamela Voorhees (Linda Cardellini) jest samotną matką, wychowującą swojego synka, Jasona (Callum Vinson). Oboje są ze sobą bardzo blisko, tym bardziej, że chłopiec, z uwagi na swój wygląd, coraz mocniej odczuwa niechęć ze strony rówieśników. W trakcie letniego obozu Crystal Lake, na którym Pam pracuje jako kucharka, dochodzi do tragedii - Jason umiera poprzez utonięcie. Zrozpaczona bohaterka pogrąża się w szaleństwie i po roku od tego zdarzenia, nie potrafi się z nim pogodzić, wierząc, że jej syn wciąż żyje. W tym samym czasie coraz mocniej zaczyna odzywać się przeszłość kobiety, a lokalny policjant, Levon Brooks (William Catlett) bada sprawę nagłych i tajemniczych śmierci w miasteczku.

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kadr z serialu "Crystal Lake"

Serial dostępny do obejrzenia na HBO Max.

Jaga

Kanadyjski serial inspirowany sztuką poświęconą - jak nietrudno się domyśleć po tytule, Babie Jadze. Akcja rozgrywa się w małym nadmorskim miasteczku, gdzie prywatny detektyw Rapp (Noah Reid) bada tajemnicze zaginięcie Henry'ego Parka (Hudson Williams, gwiazda "Gorącej rywalizacji"), dziedzica lokalnego biznesu rybackiego. W trakcie śledztwa Rapp popada w konflikt lokalną detektyw Carson (Clark Backo), spotyka też na swojej drodze Katherine (Carrie-Anne Moss), profesor uniwersytecką, która wykazuje zainteresowanie młodszymi mężczyznami. Z czasem poszukiwania prowadzone przez głównego bohatera stają się podróżą do mrocznego świata związanego z magią.

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kadr z serialu "Jaga"

Pierwsze odcinki serialu dostępne do obejrzenia na HBO Max.

Carrie

Jedna z najciekawszych adaptacji twórczości Stephena Kinga autorstwa mistrza gatunku, Mike'a Flanagana. Carrie (Summer H. Howell) jest wychowywana samotnie przez bardzo religijną matkę, Margaret (Samantha Sloyan). Po śmierci ojca głównej bohaterki sytuacja rodziny się zmienia: by utrzymać prawa do opieki, Margaret musi pójść do pracy, Carrie zaś, dotychczas chowana przed światem - do prawdziwej szkoły. Dziewczyna szybko przykuwa uwagę popularnych uczennic, na czele z Chris (Alison Thornton), która bezwzględnie wykorzystuje jej sytuację. Carrie coraz mocniej pada ofiarą okrucieństwa, w związku z czym stopniowo odkrywa swoje nadnaturalne zdolności.

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kadr z serialu "Carrie"

Serial dostępny do obejrzenia na Prime Video.

Wdowia zatoka

Hit Apple TV, który rozbił bank na ostatnim rozdaniu nagród Emmy, zdobywając aż 14 statuetek. Tytułowe Widow's Bay to położone na wyspie u wybrzeży Nowej Anglii miejsce, które zmaga się ze skutkami izolacji od "świata zewnętrznego". Burmistrz Tom Loftis (Matthew Rhys) próbuje ożywić podupadające miasteczko i przyciągnąć na wyspę turystów. Mieszkańcy wierzą zaś w przerażającą klątwę, która ciąży nad wyspą. Z czasem, gdy Loftisowi udaje się wcielić swój plan w życie, okazuje się, że lokalsi mieli rację, a w Widow's Bay dzieją się coraz dziwniejsze rzeczy.

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kadr z serialu "Wdowia zatoka"

Serial dostępny do obejrzenia na Apple TV.

Potwór: Historia Lizzie Borden

Kolejny sezon słynnej "morderczej antologii" Ryana Murphy'ego. Lizzie Borden (Ella Beatty) jest traktowana przez swoją macochę Abby (Rebecca Hall) jako wynaturzenie i pozbawione matrymonialnych perspektyw zło konieczne. Ojciec dziewczyny, Andrew (Charlie Hunnam), na co dzień zajmujący się produkcją trumien, jest obojętny wobec sytuacji swojej córki. Pozbawiona ciepła Lizzie nawiązuje bliską relację z nową gosposią Bridget (Vicky Krieps). Niedługo potem Abby i Andrew zostają brutalnie zamordowani.

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kadr z serialu "Potwór: Historia Lizzie Borden"

Serial dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

W głębinach

Calvin Penney (Josh Hartnett) w dzieciństwie doświadczył traumy - na jego oczach, w zagadkowych okolicznościach, zginął ojciec, a dzięki własnej reakcji w ostatniej chwili udało się ocalić resztę rodziny. 40 lat później mężczyzna, mieszkający w nowofunlandzkim miasteczku Snook's Arm, jest jednym z członków społeczności, która znów mierzy się z ryzykiem przesiedlenia. Wkrótce oczom głównego bohatera, a wraz z nim całej społeczności, znikąd ukazuje się olbrzymia góra lodowa. Wkrótce na jaw wychodzi, w jak wielkim niebezpieczeństwie są mieszkańcy, a Calvin podejmuje ryzyko, by skonfrontować się z bestią i ocalić rodzinę.

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kadr z serialu "W głębinach"

Serial dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

Zniknięcia

Film, który był w kinach w zeszłym roku, ale z racji pojawienia się właśnie w Netfliksie, warto go uwzględnić. Akcja rozgrywa się w Maybrook, gdzie w trakcie jednej z nocy, o godzinie 2:17 dochodzi do wyjątkowego i dziwnego zdarzenia. Gromadka dzieci naraz wybiega z domu i znika. Lokalna społeczność na czele z rodzicami zaginionych uczniów jest przepełniona strachem, a obiektem ich oskarżeń o nieudolność zostaje Justine (Julia Garner), nauczycielka nadzorująca klasę, do której uczęszczali zaginieni. Rodzicom nieformalnie przewodzi ojciec jednego z chłopców, Archer (Josh Brolin), który szuka odpowiedzi i prawdy na temat tego, co tak naprawdę się wydarzyło.

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kadr z filmu "Zniknięcia"

Film dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

American Horror Story, sezon 13

Najnowszy sezon prawdopodobnie najsłynniejszego horrorowego tasiemca w historii telewizji. Centralną postacią najnowszej odsłony jest Ben DeSoto (Joey Pollari), który cierpi na triskaidekafobię (lęk przed liczbą 13). Mimo swojego lęku, mężczyzna udaje się w podróż samolotem ze swoją dziewczyną, Kirą (Madelaine Petsch), i jej 13 przyjaciółkami. Dochodzi do wypadku, a jednym z nielicznych ocalałych jest właśnie Ben. Wkrótce zatrudnia się on w apartamentowcu Apollyon jako opiekun medyczny pana Nasa (Fedor Steer), a w nową pracę wprowadza go Constance (Jessica Lange).

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kadr z 13. sezonu serialu "American Horror Story"

Serial dostępny do obejrzenia na Disney+.

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