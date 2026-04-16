Nowy Zwariowany świat Malcolma jest hitem. Czy będą kolejne odcinki?

Fani seriali medycznych dostali ostatnio ich komediową alternatywę. Po wielu latach przerwy powrócili bowiem "Hoży doktorzy". Jakby tego było mało Disney+ dodał też odcinek specjalny "Hannah Montany", który doprowadził milenialsów do nostalgicznych łez. Na tym jednak platforma nie poprzestała. Dopiero chwilę później zrzuciła prawdziwą bombę pod postacią "Jeszcze bardziej zwariowanego świata Malcolma".



"Zwariowany świat Malcolma" zadebiutował w 2000 roku i trwał przez siedem sezonów. Skończył się jakieś 20 lat temu, ale pamięć o nim ewidentnie jest wciąż żywa. Dostępny od 10 kwietnia na Disney+ revival kultowego sitcomu rozbił bank. W naszym kraju dotarł niemal na szczyt topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie, ale na całym świecie stał się największą premierą serialową Disney+ i Hulu w 2026 roku (w ciągu trzech dni nabił 8,1 mln wyświetleń).

Zwariowany świat Malcolma - co dalej z hitem Disney+?

Nic dziwnego. W końcu "Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma" okazał się bardzo dobrym serialem. Świadczą o tym oceny krytyków. Na Rotten Tomatoes sitcom ma aż 80 proc. pozytywnych recenzji. Do produkcji wręcz nie ma się o co przyczepić. No chyba że do małej liczby odcinków. Bo całość składa się z czterech krótkich epizodów.

Czy po sukcesie komercyjnym i artystycznym revivalu możemy się spodziewać kolejnych odcinków? Na razie nie ma na ten temat żadnych oficjalnych informacji. Aczkolwiek twórca Linwood Boomer i wcielający się w główną rolę Frankie Muniz opowiedzieli w wywiadzie dla TV Line, czy byliby gotowi serial kontynuować.

Jestem starym człowiekiem. Bardzo zmęczonym. Ale to było wspaniałe doświadczenie i wydaje mi się, że z artystycznego punktu widzenia zadziałało. Nigdy nie wiesz. Nie wiem, czy by się udało, gdybyśmy mieli robić całą serię - mówi Linwood Boomer.

Frankie Muniz bardziej entuzjastycznie podchodzi do pomysłu kontynuowania "Jeszcze bardziej zwariowanego świata Malcolma". "Powiem tak: chciałbym znowu być Malcolmem". Nie róbcie sobie jednak zbytniej nadziei. Aktor dodaje, że plan od początku ograniczał się do czterech odcinków. "Nie wydaje mi się, żeby były robione jako test, albo coś więcej miało się narodzić, ale nigdy nie wiesz, co się zdarzy. Jeśli ludzie to pokochają, może".

Rafał Christ 16.04.2026 12:55

