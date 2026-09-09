Diuna 3 trafi do kin wcześniej, niż myśleliśmy. Są już nawet bilety

Już 18 grudnia kina będą obiektami prawdopodobnie największej inwazji ze strony widowni od czasów "Barbenheimera". Tego dnia do szerokiej dystrybucji trafią bowiem dwa filmy, określane jako jedne z najbardziej wyczekiwanych w 2026 roku. Mowa oczywiście o "Diunie: Części trzeciej" i "Avengers: Doomsday". Pierwszy to finał sagi opartej na twórczości Franka Herberta, którego centralną postacią jest Paul Atryda i jego brutalne rządy, zaś drugi film to widowisko niebywałych rozmiarów, w którym wystąpi większość bohaterów znanych z filmów MCU, a ich głównym wrogiem będzie Doktor Doom, grany przez Roberta Downey Jr. Publiczność już ochrzciła 18 grudnia mianem "Dunesday". Teraz wiemy jednak, że będzie szansa na ciut wcześniejszy seans trzeciej części "Diuny".

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Bilety na Diunę 3 już dostępne. Możliwy przedpremierowy seans

Akcja "Diuny: Części trzeciej" rozgrywa się wiele lat po tym, jak Paul Atryda (Timothee Chalamet) przejął władzę. Jako bezwzględny Imperator musi stawić czoło konsekwencjom swoich decyzji - w tym dotyczących wojny, którą wypowiedział. Wkrótce Paul zostaje obiektem spisku środowisk, które chcą dokonać przewrotu - w tym Scytale'a (Robert Pattinson), chcącego wciągnąć do intrygi żonę Paula, księżniczkę Irulan (Florence Pugh). Bunt wobec Atrydy ciągle się nasila, a jego wrogowie są coraz bliżej zmiany reżimu.

"Trójka" nie bez przyczyny jest obiektem zainteresowania sporej grupy odbiorców - to wielki finał fantastycznej pod wieloma względami serii. Filmy, które się na nią składają, zapewne w przyszłości zostaną określone jako najlepsze produkcje science fiction swojej epoki - i słusznie. Trzecia część zapowiada się również jako odmienna, aczkolwiek wciąż imponująca wizualnie - operatora Greiga Frasera zastąpił bowiem Linus Sandgren ("Babilon", "La La Land").

Najważniejszą kwestią jest jednak oczywiście jak najszybsza możliwość obejrzenia "Diuny: Części trzeciej", osobistego sprawdzenia, czy Denis Villeneuve znów dowiózł. Oficjalna data szerokiej premiery trzeciej części "Diuny" to wciąż 18 grudnia - nic się w tym aspekcie nie zmieniło. Jest jednak coś, co niewątpliwie ucieszy polskich "diuniarzy" - film będzie można obejrzeć już kilka dni wcześniej. Ruszyła bowiem przedsprzedaż biletów na pierwsze, przedpremierowe seanse.

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Jak możemy zobaczyć na stronie czołowych sieci kin znajdujących się w Polsce - mowa o Cinema City i Multikinie - pierwsze seanse "Diuny: Części trzeciej" odbędą się we wtorek 15 grudnia. Choć oczywiście każde kino dostosowuje godziny premier do własnych możliwości, można zauważyć pewną prawidłowość - seanse są zaplanowane przede wszystkim na godziny wieczorne i na jedno kino zwykle przypada jeden pokaz. Dla przykładu podam sytuację z mojego rodzinnego Wrocławia: na stronie Multikina (Pasaż Grunwaldzki) można już kupić bilety na seans 15 grudnia o godzinie 19:00, zaś jeśli chodzi o Cinema City, "Diuna: Część trzecia" zostanie puszczona tego dnia o 19:00 (w CH Korona) i 19:30 (w centrum handlowym Westfield Wroclavia, IMAX).

Z informacji dostępnych na stronach kin wynika, że w innych miastach, w których znajduje się Multikino lub CC, sytuacja wygląda bardzo podobnie. "Diuna: Część trzecia" to niewątpliwie jeden z najgorętszych filmowych kąsków 2026 roku, w związku z czym dobrze będzie zainteresować się jak najszybszym kupnem biletów, by te nie zdążyły się rozejść.

Diuna: Część trzecia - obsada filmu

Timothee Chalamet jako Paul Atryda

jako Paul Atryda Zendaya jako Chani

jako Chani Rebecca Ferguson jako Lady Jessica

jako Lady Jessica Jason Momoa jako Hayt

jako Hayt Javier Bardem jako Stilgar

jako Stilgar Florence Pugh jako Irulan

jako Irulan Anya Taylor-Joy jako Alia Atryda

jako Alia Atryda Robert Pattinson jako Scytale

jako Scytale Isaach de Bankole jako Farok

jako Farok Nakoa-Wolf Momoa jako Leto II Atryda

jako Leto II Atryda Ida Brooke jako Ganima Atryda

Premiera "Diuny: Części trzeciej" jest zaplanowana na 18 grudnia.

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Więcej o "Diunie" poczytasz na Spider's Web:

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.