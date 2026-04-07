Dłużej już było. Nadchodzi najkrótsza część genialnej trylogii science fiction

"Diuna 3" coraz bliżej. Ostatnia odsłona trylogii science fiction Denisa Villeneuve'a zadebiutuje na wielkich ekranach jeszcze w tym roku. Tymczasem ujawniono, ile nadchodzący film potrwa. To będzie najkrótsza część serii.

Rafał Christ
2026 rok pokazał już, że twórcy science fiction mają skłonność do przesady. "Projekt Hail Mary" powala przecież swoim czasem trwania. Metraż filmu Phila Lorda i Christophera Millera liczy sobie bowiem 156 minut. To mniej więcej tyle, ile miała pierwsza "Diuna", ale kilkanaście minut dłużej niż będzie miała "Diuna" dopiero do kin zmierzająca.

Gwoli szczerości: Denis Villeneuve też niekoniecznie lubi widzów oszczędzać. "Diuna 2" jest jeszcze dłuższa od "Projektu Hail Mary", bo liczy sobie 166 minut. Dopiero więc teraz reżyser okazuje łaskę. Jak właśnie ujawniono, ostatnia część trylogii science fiction na podstawie prozy Franka Herberta będzie tą najkrótszą. Co oczywiście wcale nie znaczy, że ogólnie będzie krótka.

Diuna 3 - ile trwa nowa odsłona trylogii science fiction?

Adaptację "Diuny" Denis Villeneuve musiał podzielić na dwie długie części, bo objętość książki Franka Herberta jest ogromna - sięga niemal 800 stron. W przypadku trzeciej odsłony swojej trylogii reżyser bierze już na warsztat "Mesjasza Diuny", który liczy sobie około 300 stron. Dlatego logicznym jest, że jego fabułę zamknie w krótszym metrażu.

Jak wynika z informacji na stronie IMAX, "Diuna 3" trwa 140 minut. Niecałe 2,5 godziny. 15 minut krócej niż pierwsza "Diuna" i aż 46 minut krócej niż "Diuna" druga.

Możemy jednak być pewni, że pomimo skróconego metrażu atrakcji w nadchodzącym filmie nie zabraknie. Już sam zwiastun zapowiada obłędną, a przy tym intensywną rozrywkę. Fabuła rozgrywa się niemal dwie dekady po wydarzeniach z poprzedniej części. Skupia się na Paulu Atrydzie, który zmaga się z ciężarem własnego dziedzictwa po rozpętaniu ogromnej wojny. Zyskuje przy tym nowego, niebezpiecznego wroga.

Podczas seansu "Diuny 3" na ekranie nie zabraknie dobrze nam znanych twarzy. Do swoich ról powrócą Timothee Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson czy nawet Jason Momoa. To jednak nie wszystko, bo gwiazdorska obsada trylogii science fiction się powiększy chociażby o Roberta Pattinsona, który wciela się w antagonistę.

"Diuna 3" zadebiutuje jeszcze w tym roku. Ostatnia część trylogii science fiction Denisa Villeneuve'a pojawi się na wielkich ekranach 18 grudnia.

07.04.2026 20:45
