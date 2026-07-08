Zwiastun Diuny 3 wywala w kosmos. Szykuje się najlepsze widowisko sci-fi

Wiele wskazuje na to, że nowa "Diuna" wywali nas z butów. Tak by wypadało. W końcu już pierwsza część była monumentalnym widowiskiem. Potem przyszła druga, która okazała się nawet jeszcze lepsza, bo bardziej dynamiczna. Teraz nadchodzi czas domknięcia trylogii filmów na podstawie prozy Franka Herberta. Czekamy na nie od dwóch lat. I wygląda na to, że spełni pokładane w nim nadzieje.



"Diuna 3" rozgrywa się prawie 20 lat po tym, jak Paul Atryda przejął władzę w Imperium. Jako bezwzględny Imperator musi stawić czoło konsekwencjom swoich decyzji. Nawiedzany wizjami upadku i powrotu dawnej ukochanej, zostaje wciągnięty we wszechogarniający spisek. Bunt ciągle się nasila, a wrogowie są coraz bliżej. Szykuje się więc epicki finał genialnej trylogii science fiction.

Diuna 3 - nowy zwiastun filmu sci-fi

Niestety, wciąż jeszcze musimy się uzbroić w cierpliwość, aby przekonać się, jak Denis Villeneuve poradził sobie z domknięciem swojej trylogii science fiction. Do premiery "Diuny 3" pozostało sporo miesięcy. Aczkolwiek marketing wokół zbliżającego się filmu nabiera rumieńców. W sieci właśnie zadebiutował drugi zwiastun, który zapowiada nadchodzące widowisko.

Po takim zwiastunie łatwo uwierzyć w zapewnienia, że "Diuna 3" przebije wszystko, co widzieliśmy do tej pory. Podobno ma być lepsza od swoich poprzedników. Tak, na pewno nie jest to łatwe zadanie. Udostępniony w sieci trailer potrafi jednak przytłoczyć i przyprawić o dreszcze. A skoro tak się dzieje przy krótkiej zajawce, aż strach pomyśleć, co będzie się działo podczas seansu filmu. Hype train już pędził pełną parą, a teraz jeszcze przyśpieszył.

Istnieje prawdopodobieństwo, że apetyt na "Diunę 3" jeszcze wzrośnie. W końcu machina promocyjna jeszcze pełną parą nie ruszyła. Przecież premiera widowiska science fiction dopiero pod koniec roku. Film trafi na ekrany kin 18 grudnia.

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