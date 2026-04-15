Wystarczyło 7 minut Diuny 3, by wbić w fotel. Widowisko roku

Ładowanie...

Od opublikowania oficjalnego zwiastuna "Diuny: Części trzeciej" internet zapłonął. Poziom ekscytacji finałową odsłoną serii autorstwa Denisa Villeneuve wzrósł, a okrzyki bojowo-modlitewne Timothee Chalameta stały się wręcz viralowe. Nie ma co owijać w bawełnę - to jedna z najlepszych zapowiedzi filmowych, jakie dostaliśmy w ostatnich latach. Uczestnicy odbywającego się w Las Vegas CinemaConu mieli jednak przywilej jeszcze ciekawszego zetknięcia się z trzecią częścią "Diuny".

REKLAMA

Początek Diuny 3 pokazany na CinemaConie. Będzie mocna jazda

Coraz częściej uskutecznianym przez studia lub twórców elementem promocji ich filmu, jest nie tylko publikacja plakatów, grafik czy zwiastunów, ale również umożliwianie widzom obejrzenia poszczególnych scen lub fragmentów filmu, najczęściej trwających kilka minut. Taka niespodzianka przytrafiła się również osobom biorącym udział we wspomnianym wydarzeniu. Na scenie pojawili się bowiem reżyser Denis Villeneuve, oraz aktorzy: Timothee Chalamet, Zendaya oraz Jason Momoa. Łączy ich oczywiście obecność w "Diunie: Części trzeciej". Cała czwórka wspólnie zaprezentowała 7-minutowy klip ze sceną otwierającą film.

Póki co nie pojawiły się żadne "wizualne" przecieki z tego momentu - możliwe jest przede wszystkim bazowanie na opisach. Te zaś sugerują, że otwarcie "Diuny: Części trzeciej" przebiegnie z wielką pompą. Materiał ma pokazywać prowadzonych przez Stilgara Fremenów jako wytrąconych z równowagi i pomimo tego, że wygrywają oni otwierającą film, intensywną i krwawą bitwę, sugeruje się, że ich wyczerpanie oraz rozczarowanie wojną Paula Atrydy będzie rosnąć. W pewnym momencie bohater Jasona Momoi ma powiedzieć do młodego władcy: "Podbiłeś galaktykę. Zniszczyłeś tysiące światów. Myślę, że nie ma już dla ciebie ratunku". Głównego bohatera ma również czekać konfrontacja z ukochaną Chani.

Denis Villeneuve w trakcie wydarzenia odniósł się do tego, że "Diuna: Część trzecia" będzie nie tylko końcem trylogii, ale również jego przygody jako reżysera w tej serii:

To było dla mnie bardzo wzruszające, móc po raz ostatni stanąć przed kamerą i pożegnać Paula i Chani na pustyni. Staliśmy się jak mała rodzina. To było 10 lat naszego życia.

Kanadyjski reżyser określił finał "Diuny" jako "thriller — pełen akcji, bardziej intensywny i zdecydowanie bardziej emocjonalny". Timothee Chalamet, wcielający się w Paula Atrydę, stwierdził zaś, że bohater ten "stał się swoim najgorszym wyobrażeniem i zmaga się ze znalezieniem sposobu na ochronę tych, których kocha, stając się jednocześnie wszechmocnym, mrocznym cesarzem wszechświata". Wygląda na to, że czeka nas naprawdę mocne, emocjonalne i sugestywne co do dalszego kierunku filmu, otwarcie.

Diuna: Część trzecia - obsada filmu

Timothee Chalamet jako Paul Atryda

jako Paul Atryda Zendaya jako Chani

jako Chani Rebecca Ferguson jako Lady Jessica

jako Lady Jessica Jason Momoa jako Hayt

jako Hayt Javier Bardem jako Stilgar

jako Stilgar Florence Pugh jako Irulan

jako Irulan Anya Taylor-Joy jako Alia Atryda

jako Alia Atryda Robert Pattinson jako Scytale

jako Scytale Isaach de Bankole jako Farok

jako Farok Nakoa-Wolf Momoa jako Leto II Atryda

jako Leto II Atryda Ida Brooke jako Ganima Atryda

Premiera "Diuny: Części trzeciej" jest zaplanowana na 18 grudnia.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Adam Kudyba 15.04.2026 11:35

Ładowanie...