Kapitalny horror wpadnie do HBO Max. Przed chwilą był w kinach
HBO Max nie zawodzi, jeśli chodzi o premiery w sierpniu. Do biblioteki serwisu wpadnie horror "28 lat później - Część 2: Świątynia kości", który jeszcze do niedawna można było oglądać w kinach. Kiedy premiera?
Wszystko zaczęło się w 2002 roku, kiedy na wielkich ekranach zadebiutował horror "28 dni później" w reżyserii Danny'ego Boyle'a. Dał on początek uniwersum z liczbą "28" z przodu, które już przez ponad dwie dekady widzowie chętnie oglądają. W końcu kto nie lubi zagłębić się w świat krwawej masakry z udziałem zombie? To gratka dla fanów horrorów.
Seria składa się z 4 części. Po pierwszej na ekranach pojawiło się "28 tygodni później", następnie "28 lat później", a w ubiegłym roku fani horroru mogli obejrzeć "28 lat później - Część 2: Świątynia kości". Za jego kamerą stanęła Nia DaCosta, a scenariusz napisał Alex Garland, scenarzysta "28 dni później". Najnowsza produkcja lada moment wpadnie do HBO Max, gdzie będzie można obejrzeć ją w ramach abonamentu.
28 lat później - Część 2: Świątynia kości - kiedy premiera w HBO Max?
HBO Max przedstawił harmonogram premier na sierpień. Na liście pojawiło się sporo interesujących produkcji, w tym właśnie kontynuacja "28 lat później", czyli "28 lat później - Część 2: Świątynia kości". Z pewnością ucieszy to widzów, którzy nie zdążyli obejrzeć filmu w kinie i cierpliwie czekali, aż pojawi się w streamingu, gdzie będzie można obejrzeć go w ramach abonamentu, bez dodatkowych opłat.
Według informacji HBO Max, wydarzy się to już w przyszłym miesiącu. "28 lat później - Część 2: Świątynia kości" zadebiutuje w HBO Max 14 sierpnia. Oznacza to, że już za nieco ponad 2 tygodnie subskrybenci będą mogli zasiąść przed ekrany i obejrzeć najnowszą część z serii "28". Czekanie mogą sobie osłodzić przypomnieniem poprzednich odsłon - wszystkie są dostępne w HBO Max.
W kontynuacji epickiej serii dr Kelson (Ralph Fiennes) mierzy się z trudnymi okolicznościami, których konsekwencje mogą wpłynąć na świat, jaki do tej pory znał. Koszmarem, od którego nie może uciec, staje się spotkanie Spike'a (Alfie Williams) z Jimmym Crystalem (Jack O'Connell). Wygląda na to, że w świecie Świątyni Kości już nie zarażeni stają się największym zagrożeniem, a nieludzkość ocalałych, która jest coraz bardziej dziwna i przerażająca.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.