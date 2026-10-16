Diuna 3 będzie zupełnie inna. Reżyser ostrzega

"Diuna" niebawem doczeka się zwieńczenia w postaci ostatniej części trylogii Villeneuve'a. Przez cały ten czas oczekiwania na finał Paul Atryda, główny bohater produkcji, w którego wcielił się Timothee Chalamet, przeszedł ogromną przemianę. Wszystko zaczęło się od postawienia stopy na planecie Arrakis, gdzie w wyniku zamachu przeprowadzonego przez Harkonnenów zginął jego ojciec. Paul był następnie zmuszony wyruszyć w podróż, podczas której nie tylko zawarł sojusz z Fremenami, ale również odnalazł miłość w postaci Chani, granej przez Zendayę. Po wszystkim udało mu się obalić imperatora i zasiąść na tronie.

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Zwieńczenie trylogii "Diuny" rozgrywa się prawie 20 lat później po objęciu przez Paula kontroli nad Imperium. Bohater nie jest już zagubionym nastolatkiem z pierwszego filmu, a bezwględnym Imperatorem, który mierzy się z konsekwencjami swoich rządów. Kiedy zostaje on wciągnięty w zakrojony na szeroką skalę spisek, będzie musiał skonfrontować się nie tylko z ogromną ceną władzy, ale również losem swoich bliskich.

Diuna 3 będzie inna. Denis Villeneuve zapowiedział, co się zmieni

Villeneuve udzielił wywiadu magazynowi "Empire", w którym ostrzegł, że 3. część "Diuny" będzie inna niż dotychczasowe produkcje z serii. Zwrócił uwagę szczególnie na postać Paula, ale też na przemianę pozostałych bohaterów:

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Założenie było takie, by stworzyć film, który zachowa to samo "DNA" - w końcu to wciąż "Diuna" - a jednocześnie będzie zupełnie innym dziełem. Ma zupełnie inne tempo. Powracamy do tych samych postaci, ale świat wokół nich całkowicie się zmienił. Ich psychika, sposób postrzegania rzeczywistości - wszystko uległo przemianie. Paul żyje teraz z brzemieniem tego, co sam stworzył, próbując znaleźć wyjście ze spirali przemocy.

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Reżyser dodał, że Chalamet miał wyjątkową okazję, aby rozwinąć skrzydła i obrać zupełnie nowy kierunek, jeśli chodzi o rozwijanie swojego bohatera:

Określenie "antybohater" bywa nadużywane, ale dla aktora to fascynujące wyzwanie - zwłaszcza gdy postać nie dąży do prostego odkupienia.

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Podkreślił przy tym, że 3. część "Diuny" będzie zupełnie odrębnym zjawiskiem z osobną historią. Czy tak rzeczywiście będzie? O tym przekonamy się już w grudniu.

Premiera filmu "Diuna: Część trzecia" 18 grudnia w kinach.

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